Не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший": отец Падиева заявил, что его сын невиновен - 20.01.2025 Украина.ру
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Не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший": отец Падиева заявил, что его сын невиновен
Не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший": отец Падиева заявил, что его сын невиновен - 20.01.2025 Украина.ру
Не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший": отец Падиева заявил, что его сын невиновен
Отец Рамазана Падиева, арестованного по делу об убийстве начальника войск войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил, что его сын "сам по себе пацан очень хороший", поэтому не мог совершить такое преступление. Слова 60-летнего Бекхана Падиева 20 января опубликовали РИА Новости
2025-01-20T10:34
2025-01-20T10:47
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игорь кириллов
убийство
теракт
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Отец злоумышленника рассказал журналистам, что несколько лет назад Рамазан уехал в Москву, где, "как говорят, работал охранником". При этом мужчина настаивает, что его сын не мог совершить того, в чем его сейчас обвиняют.Агентство РИА Новости уточнило, что Падиевы - уроженцы Ингушетии, и сейчас 60-летний Бекхан проживает со своей второй супругой на самой окраине селения Яндаре в Назрановском районе региона. Уточняется, что семья занимает двухэтажный частный дом с незавершенной отделкой нижнего этажа. Сам Рамазан в этом доме никогда не жил.Примерно в 6 утра 17 декабря в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.На следующий день был задержан предполагаемый исполнитель этого теракта - гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. На допросе он сознался в содеянном и заявил, что в Москву по заданию украинских спецслужб. Где за совершение этого преступления ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.Чуть позже следствием была установлена причастность к теракту уроженцев Ингушетии Рамазана Падиева и Батухана Точиева. Их роль заключалась в том, чтобы обеспечить непосредственному исполнителю преступления Курбанову пути отхода. Для этого задержанные еще в ноябре сняли для него комнату в хостеле в Подмосковье. Сделано это было также по указанию пока не установленного куратора.Точиеву и Падиеву предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой. Следствие продолжается, устанавливаются заказчики преступления.Падиев свою причастность к убийству генерала и его помощника отрицает. Между тем, он не в первый раз попадает в поле зрения силовиков. Ранее он получил 15 суток за мат возле миграционного центра в московском Троицке.Согласно материалам, 10 января примерно в 20.15 Падиев выражался нецензурной бранью и выказывал явное неуважение к обществу, при этом на замечания граждан не реагировал.Подробности - в материале Мат у миграционки: фигурант дела об убийстве Кириллова попадал в поле зрения правоохранителей.
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Новости, Москва, Россия, Игорь Кириллов, убийство, теракт

Не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший": отец Падиева заявил, что его сын невиновен

10:34 20.01.2025 (обновлено: 10:47 20.01.2025)
 
© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramФото: Рамазан Падиев, арестованный по уголовному делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова
Фото: Рамазан Падиев, арестованный по уголовному делу о теракте против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
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Отец Рамазана Падиева, арестованного по делу об убийстве начальника войск войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил, что его сын "сам по себе пацан очень хороший", поэтому не мог совершить такое преступление. Слова 60-летнего Бекхана Падиева 20 января опубликовали РИА Новости
Отец злоумышленника рассказал журналистам, что несколько лет назад Рамазан уехал в Москву, где, "как говорят, работал охранником". При этом мужчина настаивает, что его сын не мог совершить того, в чем его сейчас обвиняют.
"Никогда ничего плохого не мог он сделать, это сто процентов. Я не верю в это. Такого у нас не было", - заявил отец обвиняемого.

"Вообще он сам по себе пацан очень хороший, по рассказам ребят. То, что сейчас говорят, это неправда. Не мог он такого сделать", - добавила супруга Падиева-старшего.

Агентство РИА Новости уточнило, что Падиевы - уроженцы Ингушетии, и сейчас 60-летний Бекхан проживает со своей второй супругой на самой окраине селения Яндаре в Назрановском районе региона. Уточняется, что семья занимает двухэтажный частный дом с незавершенной отделкой нижнего этажа. Сам Рамазан в этом доме никогда не жил.
Примерно в 6 утра 17 декабря в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.
На следующий день был задержан предполагаемый исполнитель этого теракта - гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. На допросе он сознался в содеянном и заявил, что в Москву по заданию украинских спецслужб. Где за совершение этого преступления ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.
Чуть позже следствием была установлена причастность к теракту уроженцев Ингушетии Рамазана Падиева и Батухана Точиева. Их роль заключалась в том, чтобы обеспечить непосредственному исполнителю преступления Курбанову пути отхода. Для этого задержанные еще в ноябре сняли для него комнату в хостеле в Подмосковье. Сделано это было также по указанию пока не установленного куратора.
Точиеву и Падиеву предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой. Следствие продолжается, устанавливаются заказчики преступления.
Падиев свою причастность к убийству генерала и его помощника отрицает. Между тем, он не в первый раз попадает в поле зрения силовиков. Ранее он получил 15 суток за мат возле миграционного центра в московском Троицке.
Согласно материалам, 10 января примерно в 20.15 Падиев выражался нецензурной бранью и выказывал явное неуважение к обществу, при этом на замечания граждан не реагировал.
Подробности - в материале Мат у миграционки: фигурант дела об убийстве Кириллова попадал в поле зрения правоохранителей.
 
НовостиМоскваРоссияИгорь Кирилловубийствотеракт
 
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