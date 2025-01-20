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Не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший": отец Падиева заявил, что его сын невиновен

Не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший": отец Падиева заявил, что его сын невиновен - 20.01.2025 Украина.ру

Не мог такого сделать, потому что "пацан очень хороший": отец Падиева заявил, что его сын невиновен

Отец Рамазана Падиева, арестованного по делу об убийстве начальника войск войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заявил, что его сын "сам по себе пацан очень хороший", поэтому не мог совершить такое преступление. Слова 60-летнего Бекхана Падиева 20 января опубликовали РИА Новости

2025-01-20T10:34

2025-01-20T10:34

2025-01-20T10:47

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Отец злоумышленника рассказал журналистам, что несколько лет назад Рамазан уехал в Москву, где, "как говорят, работал охранником". При этом мужчина настаивает, что его сын не мог совершить того, в чем его сейчас обвиняют.Агентство РИА Новости уточнило, что Падиевы - уроженцы Ингушетии, и сейчас 60-летний Бекхан проживает со своей второй супругой на самой окраине селения Яндаре в Назрановском районе региона. Уточняется, что семья занимает двухэтажный частный дом с незавершенной отделкой нижнего этажа. Сам Рамазан в этом доме никогда не жил.Примерно в 6 утра 17 декабря в жилом комплексе "Среда" на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате погибли двое: начальник РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов.На следующий день был задержан предполагаемый исполнитель этого теракта - гражданин Узбекистана Ахмад Курбанов. На допросе он сознался в содеянном и заявил, что в Москву по заданию украинских спецслужб. Где за совершение этого преступления ему обещали 100 тысяч долларов (почти 10,5 миллионов рублей) и европейский паспорт.Чуть позже следствием была установлена причастность к теракту уроженцев Ингушетии Рамазана Падиева и Батухана Точиева. Их роль заключалась в том, чтобы обеспечить непосредственному исполнителю преступления Курбанову пути отхода. Для этого задержанные еще в ноябре сняли для него комнату в хостеле в Подмосковье. Сделано это было также по указанию пока не установленного куратора.Точиеву и Падиеву предъявлены обвинения в совершении террористического акта организованной группой. Следствие продолжается, устанавливаются заказчики преступления.Падиев свою причастность к убийству генерала и его помощника отрицает. Между тем, он не в первый раз попадает в поле зрения силовиков. Ранее он получил 15 суток за мат возле миграционного центра в московском Троицке.Согласно материалам, 10 января примерно в 20.15 Падиев выражался нецензурной бранью и выказывал явное неуважение к обществу, при этом на замечания граждан не реагировал.Подробности - в материале Мат у миграционки: фигурант дела об убийстве Кириллова попадал в поле зрения правоохранителей.

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новости, москва, россия, игорь кириллов, убийство, теракт