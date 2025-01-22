Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт - 22.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250122/1060462737.html
Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт
Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт - 22.01.2025 Украина.ру
Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт
Александр Пермяков, получивший пожизненное заключение за покушение на писателя Захара Прилепина, объявил о намерении отказаться от российского гражданства. Мотив он озвучил простой: гражданином России себя не считает. Об этом 22 января написало агентство РИА Новости
2025-01-22T13:15
2025-01-22T13:15
новости
украина
россия
захар прилепин
сбу
нижегородская область
покушение
писатель
паспорт
гражданство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/16/1060462166_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_29898fa644f85056608e895bfed137d4.jpg.webp
Уточняется, что российское гражданство у Пермякова - второе, также мужчина имеет паспорт Украины.Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. В результате подрыва автомобиля публицист получил серьезные ранения, перелом обеих ног, а его друг, ветеран боевых действий 27-летний Александр Шубин погиб.Сразу после этого события глава СБУ Кирилл Буданов* заявил в интервью Yahoo News: "Мы убивали русских и будем их убивать в любой точке мира".Задержали Пермякова в мае, на следственном эксперименте он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. В прошлом году он приехал в Россию, чтобы дистанционно "двумя противотанковыми минами" ликвидировать Прилепина.Также на одном из судебных заседаний, злоумышленник признался, что служба безопасности Украины обещала заплатить ему за убийство писателя 20 тысяч долларов (чуть больше 1,8 миллиона рублей на тот момент).Итог - в конце сентября Второй западный окружной военный суд приговорил Пермякова к пожизненному лишению свободы.Несколько дней назад - 15 января - Прилепин выложил в свой телеграм-канал пост, посвященный Шубину, кторому в тот день должно было бы исполниться 28 лет.Еще по теме: Адвокат ответил, может ли осужденный за покушение на Прилепина выйти по УДО.
украина
россия
нижегородская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/16/1060462166_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_6de84ff8ee77c04bad5700b10d1891a4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, захар прилепин, сбу, нижегородская область, покушение, писатель, паспорт, гражданство
Новости, Украина, Россия, Захар Прилепин, СБУ, Нижегородская область, покушение, писатель, паспорт, гражданство

Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт

13:15 22.01.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства о продлении ареста обвиняемому в покушении на З. Прилепина
Рассмотрение ходатайства о продлении ареста обвиняемому в покушении на З. Прилепина - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Александр Пермяков, получивший пожизненное заключение за покушение на писателя Захара Прилепина, объявил о намерении отказаться от российского гражданства. Мотив он озвучил простой: гражданином России себя не считает. Об этом 22 января написало агентство РИА Новости
Уточняется, что российское гражданство у Пермякова - второе, также мужчина имеет паспорт Украины.
Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. В результате подрыва автомобиля публицист получил серьезные ранения, перелом обеих ног, а его друг, ветеран боевых действий 27-летний Александр Шубин погиб.
Сразу после этого события глава СБУ Кирилл Буданов* заявил в интервью Yahoo News: "Мы убивали русских и будем их убивать в любой точке мира".
Задержали Пермякова в мае, на следственном эксперименте он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. В прошлом году он приехал в Россию, чтобы дистанционно "двумя противотанковыми минами" ликвидировать Прилепина.
Также на одном из судебных заседаний, злоумышленник признался, что служба безопасности Украины обещала заплатить ему за убийство писателя 20 тысяч долларов (чуть больше 1,8 миллиона рублей на тот момент).
Итог - в конце сентября Второй западный окружной военный суд приговорил Пермякова к пожизненному лишению свободы.
Несколько дней назад - 15 января - Прилепин выложил в свой телеграм-канал пост, посвященный Шубину, кторому в тот день должно было бы исполниться 28 лет.

"15 января. День рождения Александра "Злого" Шубина. С днем рождения, Саша. Живу, потому что ты", - написал Прилепин.
Еще по теме: Адвокат ответил, может ли осужденный за покушение на Прилепина выйти по УДО.
 
НовостиУкраинаРоссияЗахар ПрилепинСБУНижегородская областьпокушениеписательпаспортгражданство
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02ГПСУ рассказала о переправке украинских уклонистов в Словакию
13:46Украинский военнопленный рассказал о расстреле при попытке сбежать за границу
13:44Каллас посчитала, сколько Евросоюз вложил в Украину
13:15Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт
13:13Российский военнослужащий в зоне СВО за два месяца дополз к своим
13:08Пожаловалась на Трампа: Панама отправила письмо в ООН
13:00Пушков указал Трампу на ключ к завершению украинского конфликта
13:00Мир за сто дней и умные русские "Микробы". Главное на Украине на 13.00
12:59Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего замминистра МЧС РФ
12:51Зеленский заявил, что Европа обязана содержать миллионную армию Украины
12:50В мечтах о летней заморозке российско-украинского фронта
12:38СК РФ продемонстрировал допрос колумбийского наёмника ВСУ, пойманного в Курской области
12:36Рогов рассказал, с чем связаны аресты высокопоставленных офицеров ВСУ
12:33Еврокомиссар назвал накачивание Киева оружием "критически важным" делом
12:19ВСУ демонстрируют литовскую военную помощь - гаубицы США периода Второй мировой войны
12:07Линия соприкосновения по Западной Украине? Куда дойдёт Россия к моменту переговоров – Шаландин
12:02Насмешка над истиной. Трамп вернул Кубу в перечень "государств – спонсоров терроризма"
12:02Полная перезагрузка: Пентагон уволил всех чиновников, связанных с поставками оружия ВСУ
11:45Дело генералов. Зачем Зеленский начал чистки командования ВСУ
11:42Еврокомиссия: импорт российского СПГ в ЕС растёт
Лента новостейМолния