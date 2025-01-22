Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкРассмотрение ходатайства о продлении ареста обвиняемому в покушении на З. Прилепина
Александр Пермяков, получивший пожизненное заключение за покушение на писателя Захара Прилепина, объявил о намерении отказаться от российского гражданства. Мотив он озвучил простой: гражданином России себя не считает. Об этом 22 января написало агентство РИА Новости
Уточняется, что российское гражданство у Пермякова - второе, также мужчина имеет паспорт Украины.
Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. В результате подрыва автомобиля публицист получил серьезные ранения, перелом обеих ног, а его друг, ветеран боевых действий 27-летний Александр Шубин погиб.
Сразу после этого события глава СБУ Кирилл Буданов* заявил в интервью Yahoo News: "Мы убивали русских и будем их убивать в любой точке мира".
Задержали Пермякова в мае, на следственном эксперименте он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. В прошлом году он приехал в Россию, чтобы дистанционно "двумя противотанковыми минами" ликвидировать Прилепина.
Также на одном из судебных заседаний, злоумышленник признался, что служба безопасности Украины обещала заплатить ему за убийство писателя 20 тысяч долларов (чуть больше 1,8 миллиона рублей на тот момент).
Итог - в конце сентября Второй западный окружной военный суд приговорил Пермякова к пожизненному лишению свободы.
Несколько дней назад - 15 января - Прилепин выложил в свой телеграм-канал пост, посвященный Шубину, кторому в тот день должно было бы исполниться 28 лет.
"15 января. День рождения Александра "Злого" Шубина. С днем рождения, Саша. Живу, потому что ты", - написал Прилепин.