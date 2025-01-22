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Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт

Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт - 22.01.2025 Украина.ру

Осужденный за покушение на Прилепина решил вернуть российский паспорт

Александр Пермяков, получивший пожизненное заключение за покушение на писателя Захара Прилепина, объявил о намерении отказаться от российского гражданства. Мотив он озвучил простой: гражданином России себя не считает. Об этом 22 января написало агентство РИА Новости

2025-01-22T13:15

2025-01-22T13:15

2025-01-22T13:15

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захар прилепин

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нижегородская область

покушение

писатель

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Уточняется, что российское гражданство у Пермякова - второе, также мужчина имеет паспорт Украины.Покушение на Захара Прилепина было совершено 6 мая в Нижегородской области. В результате подрыва автомобиля публицист получил серьезные ранения, перелом обеих ног, а его друг, ветеран боевых действий 27-летний Александр Шубин погиб.Сразу после этого события глава СБУ Кирилл Буданов* заявил в интервью Yahoo News: "Мы убивали русских и будем их убивать в любой точке мира".Задержали Пермякова в мае, на следственном эксперименте он сообщил, что родился в Донецкой области на Украине, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами. В прошлом году он приехал в Россию, чтобы дистанционно "двумя противотанковыми минами" ликвидировать Прилепина.Также на одном из судебных заседаний, злоумышленник признался, что служба безопасности Украины обещала заплатить ему за убийство писателя 20 тысяч долларов (чуть больше 1,8 миллиона рублей на тот момент).Итог - в конце сентября Второй западный окружной военный суд приговорил Пермякова к пожизненному лишению свободы.Несколько дней назад - 15 января - Прилепин выложил в свой телеграм-канал пост, посвященный Шубину, кторому в тот день должно было бы исполниться 28 лет.Еще по теме: Адвокат ответил, может ли осужденный за покушение на Прилепина выйти по УДО.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, россия, захар прилепин, сбу, нижегородская область, покушение, писатель, паспорт, гражданство