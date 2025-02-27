Контакты с новой администрацией США вселяют надежды - Путин - 27.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250227/1061409667.html
Контакты с новой администрацией США вселяют надежды - Путин
Контакты с новой администрацией США вселяют надежды - Путин - 27.02.2025 Украина.ру
Контакты с новой администрацией США вселяют надежды - Путин
Новая администрация Белого дома демонстрирует прагматизм, что позволяет надеяться на лучшее в решении международных проблем. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-27T16:19
2025-02-27T16:19
россия
сша
украина
владимир путин
фсб
новости
международные отношения
международная политика
джо байден
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1b/1061406790_480:0:2873:1346_1920x0_80_0_0_1bf0f4ad6a62404526244865fb5d7b72.jpg
Президент России обратил внимание на стремительно изменяющуюся обстановку в мире. В связи с этим он отметил перспективу восстановление межгосударственных отношений.По мнению Путина важно, что нынешние партнёры России демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил, и мессианских, идеологических клише своих предшественников.Такие подходы предшественников нынешних западных прагматиков, по словам Путина, привели к кризису всей системы международных отношений и начали разваливать изнутри само западное сообщество.Он отметил, что все поставленные перед ФСБ в прошлом году задачи в целом решались на высоком уровне. По мнению президента, конкретные результаты деятельности сотрудников спецслужбы показывают, что ФСБ является сильным, надёжным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности.Профильные подразделения действовали оперативно и грамотно, отстаивали суверенитет и национальные интересы России, права граждан, надёжно защищали конституционный строй. Они также боролись с терроризмом, экстремизмом, преступностью, вели сложные контрразведывательные операции.Президент поблагодарил весь личный состав ФСБ России за профессионализм, решительность и самоотверженность.Актуальное интервью на эту тему: На какие 4 части могут поделить Украину и почему там не будет западных "миротворцев" — Казаков
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1b/1061406790_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df7562080e7c43803f25b444feff6ce5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, сша, украина, владимир путин, фсб, новости, международные отношения, международная политика, джо байден, дональд трамп
Россия, США, Украина, Владимир Путин, ФСБ, Новости, международные отношения, Международная политика, Джо Байден, Дональд Трамп

Контакты с новой администрацией США вселяют надежды - Путин

16:19 27.02.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
Президент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Новая администрация Белого дома демонстрирует прагматизм, что позволяет надеяться на лучшее в решении международных проблем. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
Президент России обратил внимание на стремительно изменяющуюся обстановку в мире. В связи с этим он отметил перспективу восстановление межгосударственных отношений.
"В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определённые надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объёма накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в своё время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы", - сказал президент России.
По мнению Путина важно, что нынешние партнёры России демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил, и мессианских, идеологических клише своих предшественников.
Такие подходы предшественников нынешних западных прагматиков, по словам Путина, привели к кризису всей системы международных отношений и начали разваливать изнутри само западное сообщество.
"Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Мы все это видим. Особенно ярко это проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах", - констатировал российский лидер.
Он отметил, что все поставленные перед ФСБ в прошлом году задачи в целом решались на высоком уровне. По мнению президента, конкретные результаты деятельности сотрудников спецслужбы показывают, что ФСБ является сильным, надёжным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности.
Профильные подразделения действовали оперативно и грамотно, отстаивали суверенитет и национальные интересы России, права граждан, надёжно защищали конституционный строй. Они также боролись с терроризмом, экстремизмом, преступностью, вели сложные контрразведывательные операции.
Президент поблагодарил весь личный состав ФСБ России за профессионализм, решительность и самоотверженность.
Актуальное интервью на эту тему: На какие 4 части могут поделить Украину и почему там не будет западных "миротворцев" — Казаков
 
РоссияСШАУкраинаВладимир ПутинФСБНовостимеждународные отношенияМеждународная политикаДжо БайденДональд Трамп
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:15Конец связи: эксперт объяснил, что будет, если Маск полностью отключит ВСУ от системы "Старлинк"
18:52На коротком поводке: украинским артистам и журналистам запретят гастролировать "по европам"
18:15Переговоры в Стамбуле, Зеленского гнут через колено. Итоги 27 февраля на Украине
18:03Путин на коллегии ФСБ отметил вклад ветеранов в разгром нацистов и их пособников
17:52Что наши морпехи дарят жителям Курской области и что получают взамен. Видео из прифронтового посёлка
17:49"Это чрезвычайно важно": Путин рассказал о направлениях работы ФСБ
17:46"Киев один раз уже продавали. А сегодня его просто дарят". Зеленский едет к Трампу
17:45Дмитрий Табачник: Кровавую вакханалию Евромайдана породило вельзевуловское хамство Запада
17:34"Активность иностранных разведслужб в период проведения СВО возросла" - Путин
17:31Может ли Украина стать другом России? Захарова ответила на этот вопрос на примере Британии и США
17:10Более половины терактов организованы украинскими спецслужбами и их кураторами - Путин
17:03Переговоры дипломатов России и США в Стамбуле длились 6,5 часов. Что известно
16:43"Не всех устраивает возобновление российско-американских контактов": Путин подверг критике элиты Запада
16:36Захарова ответила на вопрос Украина.ру, какие территориальные претензии Британия имеет к России
16:32Путин подчеркнул роль Вооружённых Сил в фундаментальном решении и украинского и других кризисов
16:25Военный историк Михаил Мягков: ВСУ под Курском рухнут так, как в 1944 году рухнули немцы в Белоруссии
16:24Зеленский и имитация выбора: игра в рейтинги в условиях диктатуры
16:19Контакты с новой администрацией США вселяют надежды - Путин
16:06На какие 4 части могут поделить Украину и почему там не будет западных "миротворцев" — Казаков
16:06Информационная методика Трампа
Лента новостейМолния