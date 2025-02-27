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Контакты с новой администрацией США вселяют надежды - Путин
Контакты с новой администрацией США вселяют надежды - Путин - 27.02.2025 Украина.ру
Контакты с новой администрацией США вселяют надежды - Путин
Новая администрация Белого дома демонстрирует прагматизм, что позволяет надеяться на лучшее в решении международных проблем. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
2025-02-27T16:19
2025-02-27T16:19
2025-02-27T16:19
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Президент России обратил внимание на стремительно изменяющуюся обстановку в мире. В связи с этим он отметил перспективу восстановление межгосударственных отношений.По мнению Путина важно, что нынешние партнёры России демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил, и мессианских, идеологических клише своих предшественников.Такие подходы предшественников нынешних западных прагматиков, по словам Путина, привели к кризису всей системы международных отношений и начали разваливать изнутри само западное сообщество.Он отметил, что все поставленные перед ФСБ в прошлом году задачи в целом решались на высоком уровне. По мнению президента, конкретные результаты деятельности сотрудников спецслужбы показывают, что ФСБ является сильным, надёжным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности.Профильные подразделения действовали оперативно и грамотно, отстаивали суверенитет и национальные интересы России, права граждан, надёжно защищали конституционный строй. Они также боролись с терроризмом, экстремизмом, преступностью, вели сложные контрразведывательные операции.Президент поблагодарил весь личный состав ФСБ России за профессионализм, решительность и самоотверженность.Актуальное интервью на эту тему: На какие 4 части могут поделить Украину и почему там не будет западных "миротворцев" — Казаков
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россия, сша, украина, владимир путин, фсб, новости, международные отношения, международная политика, джо байден, дональд трамп
Россия, США, Украина, Владимир Путин, ФСБ, Новости, международные отношения, Международная политика, Джо Байден, Дональд Трамп
Контакты с новой администрацией США вселяют надежды - Путин
Новая администрация Белого дома демонстрирует прагматизм, что позволяет надеяться на лучшее в решении международных проблем. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.
Президент России обратил внимание на стремительно изменяющуюся обстановку в мире. В связи с этим он отметил перспективу восстановление межгосударственных отношений.
"В этой связи отмечу, что первые контакты с новой американской администрацией вселяют определённые надежды. Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объёма накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в своё время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы", - сказал президент России.
По мнению Путина важно, что нынешние партнёры России демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил, и мессианских, идеологических клише своих предшественников.
Такие подходы предшественников нынешних западных прагматиков, по словам Путина, привели к кризису всей системы международных отношений и начали разваливать изнутри само западное сообщество.
"Об этом говорят проблемы и в экономике многих западных стран, и во внутренней политике. Мы все это видим. Особенно ярко это проявляется в ходе внутриполитических событий в этих странах", - констатировал российский лидер.
Он отметил, что все поставленные перед ФСБ
в прошлом году задачи в целом решались на высоком уровне. По мнению президента, конкретные результаты деятельности сотрудников спецслужбы показывают, что ФСБ является сильным, надёжным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности.
Профильные подразделения действовали оперативно и грамотно, отстаивали суверенитет и национальные интересы России, права граждан, надёжно защищали конституционный строй. Они также боролись с терроризмом, экстремизмом, преступностью, вели сложные контрразведывательные операции.
Президент поблагодарил весь личный состав ФСБ России за профессионализм, решительность и самоотверженность.