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Контакты с новой администрацией США вселяют надежды - Путин

Контакты с новой администрацией США вселяют надежды - Путин - 27.02.2025 Украина.ру

Контакты с новой администрацией США вселяют надежды - Путин

Новая администрация Белого дома демонстрирует прагматизм, что позволяет надеяться на лучшее в решении международных проблем. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности Российской Федерации заявил президент России Владимир Путин.

2025-02-27T16:19

2025-02-27T16:19

2025-02-27T16:19

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Президент России обратил внимание на стремительно изменяющуюся обстановку в мире. В связи с этим он отметил перспективу восстановление межгосударственных отношений.По мнению Путина важно, что нынешние партнёры России демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил, и мессианских, идеологических клише своих предшественников.Такие подходы предшественников нынешних западных прагматиков, по словам Путина, привели к кризису всей системы международных отношений и начали разваливать изнутри само западное сообщество.Он отметил, что все поставленные перед ФСБ в прошлом году задачи в целом решались на высоком уровне. По мнению президента, конкретные результаты деятельности сотрудников спецслужбы показывают, что ФСБ является сильным, надёжным и эффективным звеном в системе обеспечения национальной безопасности.Профильные подразделения действовали оперативно и грамотно, отстаивали суверенитет и национальные интересы России, права граждан, надёжно защищали конституционный строй. Они также боролись с терроризмом, экстремизмом, преступностью, вели сложные контрразведывательные операции.Президент поблагодарил весь личный состав ФСБ России за профессионализм, решительность и самоотверженность.Актуальное интервью на эту тему: На какие 4 части могут поделить Украину и почему там не будет западных "миротворцев" — Казаков

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россия, сша, украина, владимир путин, фсб, новости, международные отношения, международная политика, джо байден, дональд трамп