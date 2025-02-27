На какие 4 части могут поделить Украину и почему там не будет западных "миротворцев" — Казаков - 27.02.2025 Украина.ру
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На какие 4 части могут поделить Украину и почему там не будет западных "миротворцев" — Казаков
На какие 4 части могут поделить Украину и почему там не будет западных "миротворцев" — Казаков - 27.02.2025 Украина.ру
На какие 4 части могут поделить Украину и почему там не будет западных "миротворцев" — Казаков
Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в эфире Украина.ру проанализировал позиции сторон на... Украина.ру, 27.02.2025
2025-02-27T16:06
2025-02-27T16:06
видео
украина
россия
китай
александр казаков
госдума
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сво
переговоры
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Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в эфире Украина.ру проанализировал позиции сторон на переговорах по Украине, а также рассказал о том, какой хитрый ход предприняла российская дипломатия. 00:28 - О позициях сторон и компромиссах на переговорах; 11:33 - О сроках переговорного процесса и возможном финале СВО; 30:20 - Зачем Трампу переговоры по Украине? ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru Наш сайт: https://ukraina.ru
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видео, украина, россия, китай, александр казаков, госдума, мид, сво, переговоры, ес, сша, дипломатические отношения, видео
Видео, Украина, Россия, Китай, Александр Казаков, Госдума, МИД, СВО, переговоры, ЕС, США, дипломатические отношения

На какие 4 части могут поделить Украину и почему там не будет западных "миротворцев" — Казаков

16:06 27.02.2025
 
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Советник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме России Александр Казаков в эфире Украина.ру проанализировал позиции сторон на переговорах по Украине, а также рассказал о том, какой хитрый ход предприняла российская дипломатия.
00:28 - О позициях сторон и компромиссах на переговорах;
11:33 - О сроках переговорного процесса и возможном финале СВО;
30:20 - Зачем Трампу переговоры по Украине?
ТГ-канал Александра Казакова - https://t.me/ale_kazakov
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