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Зеленский вылетел в США — Железняк

Зеленский вылетел в США — Железняк - 27.02.2025 Украина.ру

Зеленский вылетел в США — Железняк

Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил 27 февраля в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Ярослав Железняк

2025-02-27T14:29

2025-02-27T14:29

2025-02-27T14:46

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"Час назад президентский самолет вылетел из Польши и направляется через Европу в США", - написал он.The Guardian указывает, что по пути в США Зеленский посетит Ирландию, где встретится с премьер-министром Михолом Мартином, который специально отменил поездку в Белфаст.На днях телеканал Fox News информировал, что Зеленский планирует посетить Вашингтон в пятницу для встречи с Трампом "после того, как чиновники согласовали условия по проекту соглашения о минералах".Трамп указывал, что "это очень большая сделка. Это может быть сделка на триллион долларов". Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что Киев согласился на новые условия сделки США. Причем финальная версия сделки не содержит упоминаний о "гарантиях безопасности" со стороны Штатов, на которых настаивала Украина.Агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника передавало, что Киев может подписать сделку в Вашингтоне 28 февраля.Подробнее об интересе Трампа к ресурсам - в материале Марины Поляковой Киев отдаст так, а у России купим. Трамп решил вопрос с Зеленским и нацелился на российские редкозёмы на сайте Украина.ру.

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новости, сша, вашингтон, дональд трамп, киев, владимир зеленский, ярослав железняк, верховная рада