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Почему сделка США-Украина по редкоземам является кабальной, отвечают эксперты

Почему сделка США-Украина по редкоземам является кабальной, отвечают эксперты - 27.02.2025 Украина.ру

Почему сделка США-Украина по редкоземам является кабальной, отвечают эксперты

Судя по всему, Зеленский подпишет сделку с Трампам по редкоземельным металлам и не только. Все, что ценно на Украине так или иначе будет поделено между американцами и европейцами.

2025-02-27T11:38

2025-02-27T11:38

2025-02-27T11:38

эксклюзив

владимир зеленский

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сша

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укрнафта

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По предварительной информации Зеленский поедет на подписание в Вашингтон уже 28 февраля. В чем суть сделки между США и Украиной, кому она не нравится и учитывает ли она интересы России - разбирались эксперты в своих соцсетях.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина"Редкоземельная сделка" США и Украины оперирует редкозёмами в последнюю очередь. К утру 26 февраля стало известно, что сделка между Киевом и Вашингтоном в целом согласована, а 28 февраля в Вашингтоне ожидается прилёт Зеленского, который должен её подписать. Текст соглашения в официальном виде пока не явлен, но его частичных сливов достаточно, чтобы сделать промежуточные выводы. Точнее — озвучить появляющиеся вопросы. Кабальная сделка, которую упорно именуют "по редкоземельным металлам", — не очень-то их касается. Речь идёт о создании фонда, в который Украина внесёт 50% доходов от "будущей монетизации" принадлежащих государству полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, а также связанных с ними логистических услуг. Последнее очень интересно, потому что под эту категорию подпадает, например, и прибыль от газораспределительных сетей на самой Украине. А также перевалка в портах. В цитировании документа от Financial Times указано, что эта деятельность "не включает в себя полезные ископаемые, которые уже пополняют государственную казну Украины, то есть не охватывает существующую деятельность "Нафтогаза" или "Укрнафты", крупнейших украинских производителей газа и нефти". То есть Киев должен будет где-то изыскать на украинской территории новые месторождения нефти и газа, разработать их и прибылью поделиться с США? Конечно, проекты варварской добычи сланцевой нефти на Украине существовали, но не получили широкого распространения из-за протестов экологов. Теперь их можно было бы реанимировать. Но есть проблема — наиболее перспективные нефтяные поля находятся недалеко от Донбасса. А будущее этой территории, мягко говоря, зыбко. Украинские источники добавляют, что актуальная версия соглашения не подразумевает 100% контроля США над фондом. Американцы, мол, лишь "будут владеть максимальной долей в фонде, разрешённой законодательством США", а совместная собственность Украины и США над фондом будет высчитываться согласно взносам стран в него. Но если во взнос определят переданные Вашингтоном Киеву суммы, то США станут собственником фонда автоматически. Кроме того, фонд будет управляться по американскому законодательству. При этом из соглашения исключено положение об обязанностях Украины вложить 2 доллара на 1 американский. В новом варианте нет части, по которой взносы украинских доходов в фонд будет продолжаться до суммы $500 миллиардов. США, согласно тексту, намерены взять финансовое обязательство по помощи Украине на сумму, которую определят отдельно. Более того, в договоре нет чётких гарантий безопасности, о которых ранее говорил Зеленский. Скорее всего, итоговый текст документа будет содержать пока что необозначенные, но ключевые детали. Потому что из текущего варианта неясны ответы на главные вопросы — сколько именно будут зарабатывать США и как быстро? Все параметры крайне неконкретны. Если объёмы и прибыль нефтегазовых компаний Украины в целом известны, то выгода от неких будущих проектов непредсказуема. Вряд ли за последние полгода на Украине провели действительно основательную геологоразведку, позволяющую корректно оценить будущие выгоды. Кроме того, будущие проекты по определению потребуют не только инвестиций, но и времени. В таких условиях нельзя исключать, что сделка является прикрытием для совсем других планов. Уже звучат мнения, что под соусом сделки на Украине появятся в значительном количестве американские/европейские военные. Например, в качестве ЧВК для "охраны новой американской собственности".Россию подобное устроить никак не может. Иначе получится, что по итогам трёх лет СВО мы получили американские или европейские войска (пусть и переодетые в другую форму) примерно на Днепре, США усилились за счёт новой ресурсной и финансовой базы (пусть и в непонятном размере), украинский режим в целом сохранился, и в целом ситуация скатилась на уровень февраля 2022 года — только стала хуже.Украинский общественный деятель Максим ГольдарбПо поводу сделки с США по добыче украинских богатств.1. Она предполагает и была задумана администрацией Трампа для возврата вложенных в украинскую войну американских денег. Ни больше ни меньше. Это ее цель. Украинской выгоды - ноль (мы не считаем выгодой попытку Зеленского, подписав сделку, продолжить свое существование во власти и сохранить богатства). 2. С американской точки зрения абсолютно логично и правильно: нужно забрать своё, чьим бы оно ни было. Тем более, что представилась прекрасная возможность. Трамп забирает то, что незаконно и глупо и преступно, по его убеждению, раздал Байден и компания. С украинской, только с настоящей, национальной, государственной, суверенной (понимаю, что всё это давно помножено на ноль) точки зрения - подписание такой сделки есть предательство Украины и её права на будущее. Потому что отдаются остатки национального достояния Украины. Того, что было Богом дано нашей стране и народу. Отдается кучкой проходимцев и временщиков. 3. По сути, у страны после такой сделки не останется ничего: её недра, земли, иные чего-то стоящие активы отданы или будут отданы другой стране или странам, её люди вынужденно Украину покинули. Воинам стоит оооочень задуматься над происходящим: за кого и за что они гибнут. 4. Зеленский пойдет на нее. Ради себя, ради собственных гарантий выживания. Все предыдущие кривляния и позерство - исключительно часть лицемерия, паршивого театра, роль, шоу. Как всё до этого. Чтобы поторговаться с американцами и как-то выглядеть в глазах украинцев, что-то им информационно впарить. 5. Несколько странно, что американский президент готов подписать сделку с тем, кто, по его же словам, "неизбранный диктатор". Сколько будет стоить такая подпись?… Но с другой стороны, Америка не раз вела дела и с диктаторами, и с преступниками, и с кем угодно, если на кону хороший профит.6. Будущей нормальной власти придется сделать всё, чтобы вернуть народу и Украине то, что раздают и продают пост-майданные правители. Это априори.Общественный деятель Дмитрий СпивакТяжелейший планируется визит. Дуда и Макрон могут подтвердить. Манера Трампа ставить своего визави в неловкое положение, не добавляет оптимизма. Тем более, в нашем случае. Да и с Соглашением вся эта история похожа больше на ловушку. Никаких гарантий безопасности. Никаких обязов США на себя не берут. А если без обязательств, то почему эта сделка нам выгодна? Инвестиции в добычу и разработку? Ок. А какова доля Украины в будущем бизнесе? А кто помешает американским компаниям и России использовать наши редкоземы и другие элементы на оккупированной территории? Ведь, по международному праву, это все официальная территория Украины. Значит, Соглашение распространяется на все наши недра. Только дивиденды получать будем не мы, а американцы с русскими. Еще и бартер могут устроить. Украинские редкоземы на 200 ярдов замороженных активов И Трампу выгодно, и путин (так в оригинале - Ред.) не в накладе.Общественный деятель Татьяна ПопИ снова ночью "агент" Трамп жжет глаголом сердца (а на самом деле, места чуть пониже спины) наших дорогих небратьев.Пока мы спали Дональд катком проехался по остаткам президентского достоинства просроченного: "Я слышал, что Зеленский приедет в пятницу. Я не против, если он хочет и желает подписать сделку со мной. Это может быть сделка на 1 трлн долларов". То есть, гостя не очень-то звали, но ладно, пусть приезжает, только сумма сделки опять подросла.Кроме того, Трамп заявил, что "хотел покупать полезные ископаемые на российской земле" (заметьте – покупать, то есть, возобновить нормальные торговые связи) и вообще, подумывает снять санкции против России в будущем. Представьте, как от этой мысли поперхнулись утренним кофе евроглобалисты. А самое приятное в этой ситуации в том, что разговор о снятии ограничений Америка затевает сама, без российских просьб или предложений. На днях глава МИД Сергей Лавров отдельно подчеркивал, что эта тема вообще не затрагивалась в контексте урегулирования конфликта на Украине. Они этот односторонний беспредел вводили – они пусть и разбираются. Пакет с пакетами санкций может и не самая приятная штука, но российская экономика адаптировалась и, что главное, сделала массу выводов и шагов вперед. Найдены новые рынки, производства расширяются и обрастают новыми технологиями, импортозамещение работает, отечественный производитель, наконец-то, поверил в себя. Так что за урок Западу спасибо, в будущем сотрудничать на нормальных, взаимовыгодных условиях мы наверняка будем. А с тем, что ваши предшественники наворотили, вы там сами как-нибудь разберитесь. Если что, можете свои убытки от ваших же пакетиков тоже на Киев повесить, ему, кажется уже все равно.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаКонечно подпишут. Это дарует им легитимность... США получат векселя на Украину... Русские картбланш на овладение... Потом эти героически овладеют Жовквой, страна иссякнет, Русские повоюют... потом американские зайдут к русским с векселями и на паях начнут сотрудничать... все по международному праву и всех все устраивает... и наших и русских и американских... Никто не сдался и сражался... до последнего... Потом будут фильмы, балады и пісні сповнені споконвічної журби та туги...Более подробно о сделке по редкоземельным металлам ив целом предполагаемого договора между Украиной и США - в статье Ивана Лизана ""Куй редкоёземы пока горячо". Но опыт США, России и Украины показывает, что здесь всё не так просто"

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