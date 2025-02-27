"Небылицы про Ивана" – творческое завещание Ивана Миколайчука
"Небылицы про Ивана" (кадр из фильма)
27 февраля 1991 года на советские экраны вышел фильм "Небылицы про Ивана". Это была последняя работа в кино самобытного украинского актёра Ивана Миколайчука. Только выступил он здесь в непривычном для зрителей амплуа – написал сценарий. Сыграть же главную роль и стать режиссёром фильма ему помешал рак
Актёр был известен советскому зрителю прежде всего по таким картинам как "Тени забытых предков" (1964) и "Вавилон XX" (1979). В последнем он не только исполнил главную роль, но был также режиссёром и написал сценарий. Фильмы эти, да и многие другие, в которых сыграл Миколайчук, отличались узнаваемой самобытностью и в наше время были бы несомненно отнесены к арт-хаусу.
Таким же по замыслу автора должны были стать и "Небылицы про Ивана". Миколайчук добавил в сценарий сатиру, сказки, немного фольклора и народных баек. Получился настоящий каламбур. По воспоминаниям друзей Миколайчука, сценарий родился именно из сказки, которую актёр сочинил для своей племянницы Олеси.
Сценарий "Небылиц" был готов уже в 1983 году. Советская цензура нашла в нем много несоответствий, редакторы настаивали на том, чтобы автор изменил сюжетную конструкцию.
В 1984 году Миколайчук подал литературный сценарий "Небылиц" на киностудию Довженко, не реагируя на просьбы редакторов доработать материал. Последние отправили его на рецензию в Институт искусствоведения, фольклора и этнографии имени М. Рыльского АН УССР. Специалист по фольклору написал 11 ноября отзыв, где подчеркнул оригинальность произведения, выполненного в русле богатейшей фольклорной традиции, одобрительно оценил яркий образ простого человека из народа, неутомимого на выходки, шутки и приключения "безгрешного грешника".
22 ноября 1984 года прошло заседание сценарно-редакционной коллегии киностудии. Её члены раскритиковали Миколайчука, буквально набросились на него за то, что тот не пожелал изменить свое произведение. Редакторам категорически не понравилось упоминания о сечевых стрельцах, об империализме и многом другом. Увидели они в повествовании и элементы скрытого национализма.
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27 февраля 1985 года главный редактор Киевской киностудии им. А. Довженко, Владимир Владимирович Сосюра, сын известного украинского поэта, написал категорический вывод: "автора постигла творческая неудача, и дальнейшая работа над сценарием бесперспективна".
В письме Миколайчуку Сосюра добавил, что с одной стороны его сценарий оригинален, интересен, но с другой стороны, учитывая, где происходят события и в какой период (Буковина в период Первой мировой войны) – неуместен. Дело удалось сдвинуть с мертвой точки лишь осенью 1986 года, когда в СССР началась Перестройка и постепенно снимались различные запреты. Но Иван Васильевич в это время был уже смертельно болен – ему было не до съёмок.
Ещё в 30 лет Миколайчук стал жаловаться на невероятно сильные боли в желудке, несколько раз при особо сильных приступах он даже падал в обморок. Обследования показали, что у него язва желудка. Врачи прописали таблетки и режим питания, но актёр их соблюдал только, если рядом была его жена. На съёмках же о таблетках и диете он забывал, и приступы возобновлялись вновь. А в 1986 году вдруг выяснилось, что язва перешла в острую форму неоперабельного рака. 3 августа 1987 года Ивана Миколайчука не стало. Он так и остался только сценаристом будущей киноленты.
Режиссёрское место занял сокурсник Ивана – Борис Ивченко, который вместе с Миколайчуком работал над такими кинолентами как "Аннычка" (1968), "Пропавшая грамота" (1972), "Под созвездием близнецов" (1979). Операторами выступили опытные Владимир Билощук и Юрий Гармаш. Да вот только без того, кто замыслил это кино, оно не получилось
В центре сюжета – приключения путешественника, авантюриста, актёра и философа Ивана Калиты. Его действия пропитаны юмором, шутками, народной философией и поучениями. Вот только юмор этот весьма специфический, местами даже похабный (каким он, собственно, часто и был в те времена). Он чем-то напоминает истории о жизни древнегреческого баснописца Эзопа. Калита получился эдаким украинским его аналогом, или же аналогом Ходжи Насреддина, который, однако, следует признать, в своих проделках более тонок. Благодаря своей находчивости и хитрости Калита выпутывается из различных сложных ситуаций.
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Фильм состоит из нескольких историй-притч. В поповском доме Иван соблазняет попадью и на исповеди признается в грехе, что разбудил раньше срока красивую женщину, что поп грехом не признает – игривый, комедийный эпизод. В другой притче Калита хитростью выменивает у глупого пана добротный тулуп на свой дырявый кожух, в третьей – должен жениться на столетней бабке, но выставляет похотливой старушенции такие условия, что та, переохладившись в мокрой сорочке на морозе, уже больше ничего не хочет. В четвертой Калита выдает себя за сельского судью, выносит справедливые приговоры, а затем спасается от преследователей в хате умершей ведьмы вместе с местным сельским блаженным, которого сыграл Бронислав Брондуков. После Калита бежит, переодевшись в женское платье.
Недостатком фильма является то, что в погоне за символизмом и оригинальностью, его создатели сделали повествование настолько рваным, что отслеживание сюжета и понимание, что происходит на экране, требует немалого труда. Часто повествование срывается в откровенный балаганный фарс.
Склонность талантливого режиссера Бориса Ивченко к рваной стилистике повествования прослеживается уже в "Пропавшей грамоте" (1972). Но там она компенсировалась гениальностью написанной Гоголем первоосновы и самобытностью, которой удалось добиться, в том числе, и усилиями Миколайчука. Но здесь не было ни одного, ни второго, и при всей самобытности замысла автора, режиссёр его реализовать не смог.
Даже когда картина была готова, представители власти долгое время блокировали её демонстрацию, и, откровенно говоря, их можно понять – фильм ни на киношедевр, ни на добротную работу с хорошей потенциальной кассовостью не тянул. Потому и появился он на экранах лишь в феврале 1991 года, когда до развала Советского Союза было уже рукой подать, а развал в советской киноиндустрии уже шёл полным ходом. В результате и сборы были откровенно слабыми. И это несмотря на то, что актёрский состав подобрался весьма звездный.
Главную мужскую роль в картине исполнил Иван Гаврилюк за спиной у которого были уже десятки сыгранных ролей, в том числе и в фильмах с участием Ивана Миколайчука: "Захар Беркут" (1971), "Аты-баты шли солдаты" (1976), "Вавилон ХХ" (1979), "Кармелюк" (1985). В первые годы независимости Украины Гаврилюк получил звание народного артиста Украины, возглавлял кинофирму "Воля XX" и даже попробовал себя в роли политика – в 2002-06 годах был депутатом Верховной Рады от партии "Реформы и порядок", которая входила в блок Виктора Ющенка "Наша Украина". Одним из последних фильмов, в котором сыграл Гаврилюк стал "Железная сотня" (2004), где героизировалась УПА*.
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* Террористическая организация запрещённая в России.