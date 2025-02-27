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"Небылицы про Ивана" – творческое завещание Ивана Миколайчука

"Небылицы про Ивана" – творческое завещание Ивана Миколайчука - 27.02.2025 Украина.ру

"Небылицы про Ивана" – творческое завещание Ивана Миколайчука

27 февраля 1991 года на советские экраны вышел фильм "Небылицы про Ивана". Это была последняя работа в кино самобытного украинского актёра Ивана Миколайчука. Только выступил он здесь в непривычном для зрителей амплуа – написал сценарий. Сыграть же главную роль и стать режиссёром фильма ему помешал рак

2025-02-27T08:06

2025-02-27T08:06

2025-02-27T08:06

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Актёр был известен советскому зрителю прежде всего по таким картинам как "Тени забытых предков" (1964) и "Вавилон XX" (1979). В последнем он не только исполнил главную роль, но был также режиссёром и написал сценарий. Фильмы эти, да и многие другие, в которых сыграл Миколайчук, отличались узнаваемой самобытностью и в наше время были бы несомненно отнесены к арт-хаусу.Таким же по замыслу автора должны были стать и "Небылицы про Ивана". Миколайчук добавил в сценарий сатиру, сказки, немного фольклора и народных баек. Получился настоящий каламбур. По воспоминаниям друзей Миколайчука, сценарий родился именно из сказки, которую актёр сочинил для своей племянницы Олеси.Сценарий "Небылиц" был готов уже в 1983 году. Советская цензура нашла в нем много несоответствий, редакторы настаивали на том, чтобы автор изменил сюжетную конструкцию.В 1984 году Миколайчук подал литературный сценарий "Небылиц" на киностудию Довженко, не реагируя на просьбы редакторов доработать материал. Последние отправили его на рецензию в Институт искусствоведения, фольклора и этнографии имени М. Рыльского АН УССР. Специалист по фольклору написал 11 ноября отзыв, где подчеркнул оригинальность произведения, выполненного в русле богатейшей фольклорной традиции, одобрительно оценил яркий образ простого человека из народа, неутомимого на выходки, шутки и приключения "безгрешного грешника".22 ноября 1984 года прошло заседание сценарно-редакционной коллегии киностудии. Её члены раскритиковали Миколайчука, буквально набросились на него за то, что тот не пожелал изменить свое произведение. Редакторам категорически не понравилось упоминания о сечевых стрельцах, об империализме и многом другом. Увидели они в повествовании и элементы скрытого национализма.27 февраля 1985 года главный редактор Киевской киностудии им. А. Довженко, Владимир Владимирович Сосюра, сын известного украинского поэта, написал категорический вывод: "автора постигла творческая неудача, и дальнейшая работа над сценарием бесперспективна".В письме Миколайчуку Сосюра добавил, что с одной стороны его сценарий оригинален, интересен, но с другой стороны, учитывая, где происходят события и в какой период (Буковина в период Первой мировой войны) – неуместен. Дело удалось сдвинуть с мертвой точки лишь осенью 1986 года, когда в СССР началась Перестройка и постепенно снимались различные запреты. Но Иван Васильевич в это время был уже смертельно болен – ему было не до съёмок.Ещё в 30 лет Миколайчук стал жаловаться на невероятно сильные боли в желудке, несколько раз при особо сильных приступах он даже падал в обморок. Обследования показали, что у него язва желудка. Врачи прописали таблетки и режим питания, но актёр их соблюдал только, если рядом была его жена. На съёмках же о таблетках и диете он забывал, и приступы возобновлялись вновь. А в 1986 году вдруг выяснилось, что язва перешла в острую форму неоперабельного рака. 3 августа 1987 года Ивана Миколайчука не стало. Он так и остался только сценаристом будущей киноленты.Режиссёрское место занял сокурсник Ивана – Борис Ивченко, который вместе с Миколайчуком работал над такими кинолентами как "Аннычка" (1968), "Пропавшая грамота" (1972), "Под созвездием близнецов" (1979). Операторами выступили опытные Владимир Билощук и Юрий Гармаш. Да вот только без того, кто замыслил это кино, оно не получилосьВ центре сюжета – приключения путешественника, авантюриста, актёра и философа Ивана Калиты. Его действия пропитаны юмором, шутками, народной философией и поучениями. Вот только юмор этот весьма специфический, местами даже похабный (каким он, собственно, часто и был в те времена). Он чем-то напоминает истории о жизни древнегреческого баснописца Эзопа. Калита получился эдаким украинским его аналогом, или же аналогом Ходжи Насреддина, который, однако, следует признать, в своих проделках более тонок. Благодаря своей находчивости и хитрости Калита выпутывается из различных сложных ситуаций.Фильм состоит из нескольких историй-притч. В поповском доме Иван соблазняет попадью и на исповеди признается в грехе, что разбудил раньше срока красивую женщину, что поп грехом не признает – игривый, комедийный эпизод. В другой притче Калита хитростью выменивает у глупого пана добротный тулуп на свой дырявый кожух, в третьей – должен жениться на столетней бабке, но выставляет похотливой старушенции такие условия, что та, переохладившись в мокрой сорочке на морозе, уже больше ничего не хочет. В четвертой Калита выдает себя за сельского судью, выносит справедливые приговоры, а затем спасается от преследователей в хате умершей ведьмы вместе с местным сельским блаженным, которого сыграл Бронислав Брондуков. После Калита бежит, переодевшись в женское платье.Недостатком фильма является то, что в погоне за символизмом и оригинальностью, его создатели сделали повествование настолько рваным, что отслеживание сюжета и понимание, что происходит на экране, требует немалого труда. Часто повествование срывается в откровенный балаганный фарс.Склонность талантливого режиссера Бориса Ивченко к рваной стилистике повествования прослеживается уже в "Пропавшей грамоте" (1972). Но там она компенсировалась гениальностью написанной Гоголем первоосновы и самобытностью, которой удалось добиться, в том числе, и усилиями Миколайчука. Но здесь не было ни одного, ни второго, и при всей самобытности замысла автора, режиссёр его реализовать не смог.Даже когда картина была готова, представители власти долгое время блокировали её демонстрацию, и, откровенно говоря, их можно понять – фильм ни на киношедевр, ни на добротную работу с хорошей потенциальной кассовостью не тянул. Потому и появился он на экранах лишь в феврале 1991 года, когда до развала Советского Союза было уже рукой подать, а развал в советской киноиндустрии уже шёл полным ходом. В результате и сборы были откровенно слабыми. И это несмотря на то, что актёрский состав подобрался весьма звездный.Главную мужскую роль в картине исполнил Иван Гаврилюк за спиной у которого были уже десятки сыгранных ролей, в том числе и в фильмах с участием Ивана Миколайчука: "Захар Беркут" (1971), "Аты-баты шли солдаты" (1976), "Вавилон ХХ" (1979), "Кармелюк" (1985). В первые годы независимости Украины Гаврилюк получил звание народного артиста Украины, возглавлял кинофирму "Воля XX" и даже попробовал себя в роли политика – в 2002-06 годах был депутатом Верховной Рады от партии "Реформы и порядок", которая входила в блок Виктора Ющенка "Наша Украина". Одним из последних фильмов, в котором сыграл Гаврилюк стал "Железная сотня" (2004), где героизировалась УПА*.Роль обедневшего графа досталась знаменитому актеру Константину Степанкову, ставшему известным благодаря роли Сидора Артемьевича Ковпака. Роль старшей десятницы Олены исполнила Таисия Литвиненко. В киноленте сыграли такие известные актеры, как Борислав Брондуков и Лесь Сердюк. Но картину это не спасло.* Террористическая организация запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20250101/1059543632.html

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https://ukraina.ru/20240717/1056223702.html

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