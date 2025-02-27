https://ukraina.ru/20250227/1061387045.html

Пока вырабатывается повестка: Фененко раскрыл, почему не нужно переоценивать встречу в Саудовской Аравии

Пока вырабатывается повестка: Фененко раскрыл, почему не нужно переоценивать встречу в Саудовской Аравии - 27.02.2025 Украина.ру

Пока вырабатывается повестка: Фененко раскрыл, почему не нужно переоценивать встречу в Саудовской Аравии

Встреча в Саудовской Аравии — это пока еще не поиск разрешения проблемы. Это обсуждение, как и на каких условиях России и США нужно вести переговоры по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2025-02-27T04:30

2025-02-27T04:30

2025-02-27T04:30

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сша

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переговоры

украина

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Встреча на уровне глав профильных департаментов России и США может состояться в ближайшие две недели, переговоры пройдут в третьей стране, сообщил 22 февраля в СМИ заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.Что касается впечатлений от встречи в Саудовской Аравии, то здесь нужно выделить сразу несколько проблем, отметил эксперт.То есть пока вырабатывается повестка для переговорного процесса. В этом смысле не стоит переоценивать то, что произошло в Саудовской Аравии, указал он."Вторая проблема. О каком сокращении помощи Украине идет речь? Американской? Да, она может сократиться. Поэтому украинцы сейчас ищут альтернативу Соединенным Штатам", — заявил Фененко.Украинцы предполагают, что эту роль США на себя может взять франко-британский тандем, связанный союзным Ланкастерским договором 2010 года. "Третья проблема — существование механизмов опосредованной помощи. ЕС может наладить своеобразный реэкспорт американского оружия на Украину, причём делать это разными путями", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Укрина.ру.Также на тему российско-американских переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250226/1061384676.html

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новости, саудовская аравия, россия, сша, дональд трамп, сергей рябков, великобритания, франция, переговоры, украина, военная помощь, саммит