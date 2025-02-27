Пока вырабатывается повестка: Фененко раскрыл, почему не нужно переоценивать встречу в Саудовской Аравии - 27.02.2025 Украина.ру
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Пока вырабатывается повестка: Фененко раскрыл, почему не нужно переоценивать встречу в Саудовской Аравии
Пока вырабатывается повестка: Фененко раскрыл, почему не нужно переоценивать встречу в Саудовской Аравии - 27.02.2025 Украина.ру
Пока вырабатывается повестка: Фененко раскрыл, почему не нужно переоценивать встречу в Саудовской Аравии
Встреча в Саудовской Аравии — это пока еще не поиск разрешения проблемы. Это обсуждение, как и на каких условиях России и США нужно вести переговоры по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2025-02-27T04:30
2025-02-27T04:30
новости
саудовская аравия
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сергей рябков
великобритания
франция
переговоры
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Встреча на уровне глав профильных департаментов России и США может состояться в ближайшие две недели, переговоры пройдут в третьей стране, сообщил 22 февраля в СМИ заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.Что касается впечатлений от встречи в Саудовской Аравии, то здесь нужно выделить сразу несколько проблем, отметил эксперт.То есть пока вырабатывается повестка для переговорного процесса. В этом смысле не стоит переоценивать то, что произошло в Саудовской Аравии, указал он."Вторая проблема. О каком сокращении помощи Украине идет речь? Американской? Да, она может сократиться. Поэтому украинцы сейчас ищут альтернативу Соединенным Штатам", — заявил Фененко.Украинцы предполагают, что эту роль США на себя может взять франко-британский тандем, связанный союзным Ланкастерским договором 2010 года. "Третья проблема — существование механизмов опосредованной помощи. ЕС может наладить своеобразный реэкспорт американского оружия на Украину, причём делать это разными путями", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Укрина.ру.Также на тему российско-американских переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250226/1061384676.html
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новости, саудовская аравия, россия, сша, дональд трамп, сергей рябков, великобритания, франция, переговоры, украина, военная помощь, саммит
Новости, Саудовская Аравия, Россия, США, Дональд Трамп, Сергей Рябков, Великобритания, Франция, переговоры, Украина, военная помощь, саммит

Пока вырабатывается повестка: Фененко раскрыл, почему не нужно переоценивать встречу в Саудовской Аравии

04:30 27.02.2025
 
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
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Встреча в Саудовской Аравии — это пока еще не поиск разрешения проблемы. Это обсуждение, как и на каких условиях России и США нужно вести переговоры по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Встреча на уровне глав профильных департаментов России и США может состояться в ближайшие две недели, переговоры пройдут в третьей стране, сообщил 22 февраля в СМИ заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Что касается впечатлений от встречи в Саудовской Аравии, то здесь нужно выделить сразу несколько проблем, отметил эксперт.
"Первая проблема связана с тем, что встреча в Саудовской Аравии — это пока еще не поиск разрешения проблемы. Это обсуждение, как и на каких условиях нам в будущем вести переговоры по Украине", — подчеркнул Фененко.
То есть пока вырабатывается повестка для переговорного процесса. В этом смысле не стоит переоценивать то, что произошло в Саудовской Аравии, указал он.
"Вторая проблема. О каком сокращении помощи Украине идет речь? Американской? Да, она может сократиться. Поэтому украинцы сейчас ищут альтернативу Соединенным Штатам", — заявил Фененко.
Украинцы предполагают, что эту роль США на себя может взять франко-британский тандем, связанный союзным Ланкастерским договором 2010 года.
"Третья проблема — существование механизмов опосредованной помощи. ЕС может наладить своеобразный реэкспорт американского оружия на Украину, причём делать это разными путями", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Укрина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.
Александр Фролов интервью
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Александр Фролов о том, почему США — главный баламут нефтерынка и зачем Трампу понадобился литий УкраиныДля среднего гражданина США лозунг Трампа "Бури, детка, бури" означает, что бензин станет дешевле. А на душу населения бензина в Штатах потребляется примерно в 4 раза больше, чем в России. И даже небольшой рост цен является значимым внутриполитическим фактором, который влияет на электоральное настроение.
 
НовостиСаудовская АравияРоссияСШАДональд ТрампСергей РябковВеликобританияФранцияпереговорыУкраинавоенная помощьсаммит
 
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