Пока вырабатывается повестка: Фененко раскрыл, почему не нужно переоценивать встречу в Саудовской Аравии
© Мария Захарова / Telegram
© Мария Захарова / Telegram
Встреча в Саудовской Аравии — это пока еще не поиск разрешения проблемы. Это обсуждение, как и на каких условиях России и США нужно вести переговоры по Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
Встреча на уровне глав профильных департаментов России и США может состояться в ближайшие две недели, переговоры пройдут в третьей стране, сообщил 22 февраля в СМИ заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Что касается впечатлений от встречи в Саудовской Аравии, то здесь нужно выделить сразу несколько проблем, отметил эксперт.
"Первая проблема связана с тем, что встреча в Саудовской Аравии — это пока еще не поиск разрешения проблемы. Это обсуждение, как и на каких условиях нам в будущем вести переговоры по Украине", — подчеркнул Фененко.
То есть пока вырабатывается повестка для переговорного процесса. В этом смысле не стоит переоценивать то, что произошло в Саудовской Аравии, указал он.
"Вторая проблема. О каком сокращении помощи Украине идет речь? Американской? Да, она может сократиться. Поэтому украинцы сейчас ищут альтернативу Соединенным Штатам", — заявил Фененко.
Украинцы предполагают, что эту роль США на себя может взять франко-британский тандем, связанный союзным Ланкастерским договором 2010 года.
"Третья проблема — существование механизмов опосредованной помощи. ЕС может наладить своеобразный реэкспорт американского оружия на Украину, причём делать это разными путями", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку на сайте Укрина.ру.
Также на тему российско-американских переговоров — в материале "Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы" на сайте Украина.ру.
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