https://ukraina.ru/20250226/1061342925.html

Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы

Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы - 26.02.2025 Украина.ру

Дмитрий Корнев: Если Трамп и Путин резко договорятся по Украине, у России и США возникнут новые проблемы

И продолжение, и прекращение боевых действий приведет к серьезным проблемам для всех участников конфликта на Украине. Какие из этого перевесят – вопрос, считает военный обозреватель проекта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев

2025-02-26T07:00

2025-02-26T07:00

2025-02-26T07:00

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Дмитрий Николаевич, когда наши околовоенные телеграм-каналы обсуждают переговорный процесс между Россией и США по Украине, они говорят примерно следующее: "Если Вашингтон действительно хочет выйти из этого конфликта, пусть хотя бы отключит ВСУ от Старлинка". Расскажите, пожалуйста, подробнее, что конкретно потеряет украинская армия, если это произойдет? Чем противник может заменить эту систему?- С технической точки зрения нет никаких проблем, чтобы оказание услуг глобальной сети передачи данных "Старлинк" было прекращено для ВСУ. Несмотря на то, что это коммерческая система, за которую можно заплатить, если США и Трамп примут соответствующее решение, то киевский режим без "Старлинка" остаться может. Это может привести к серьезным проблемам для противника, поскольку за три года боевых действий ВСУ на него серьезно подсели.Надо понимать, что все коммуникационные каналы ВСУ сейчас завязаны на "Старлинк". Если он перестанет действовать, это не просто приведет к ступору в их рядах – ВСУ практически перестанут существовать как единая армия. И я не знаю, чем они смогут его заменить.Даже если будет найден некий альтернативный вариант (либо китайская или европейская спутниковая система, либо они перейдут на ретрансляторы, которые расставят по территории Украины), то сам по себе переход на другой способ коммуникации уже станет для ВСУ серьезным испытанием на грани катастрофы.А резкое отключение от "Старлинка" однозначно станет для них информационной катастрофой. Потому что ни одна армия не может существовать без связи.Повторюсь, ВСУ настолько привыкли к "Старлинку", что уже без него не смогут. Его отключение для них будет пострашнее любого нашего ракетного удара.- Можем ли мы, на ваш взгляд, до чего-то конкретного договориться с американцами?- Как минимум мы можем требовать, чтобы США отключили ВСУ от "Старлинка". А дальше все зависит от американского руководства.Понимаете, все, что сейчас говорит Трамп, рассчитано на три аудитории: американские избиратели, европейские элиты и российское руководство. Для каждой аудитории у него своя правда. Он играет в эти информационные потоки, меняя подачу информации для трех аудиторий, чтобы выбрать наиболее интересную для себя тактику на переговорах. И тут уже все зависит от того, насколько жестко Россия готова отстаивать свои интересы. Все возможности у нас для этого есть.- То есть у нас нет ситуации, когда мы должны соглашаться на любые договоренности, потому что мы истощаемся в военно-экономическом отношении?- Нет. Конечно, худой мир лучше доброй ссоры. Но у нас нет такой ситуации, когда Россия воюет из последних сил и у нее скоро закончатся снаряды с ракетами. Было бы нерачительно сейчас идти на любой компромисс. Хотя бы по отношению к моральным, людским и материальным затратам, которые мы понесли за эти три года.- И как будут развиваться боевые действия до того момента, пока переговоры не придут к логическому завершению? Какие есть возможности у нас, какие – у противника?- Мы сейчас продолжаем удары по украинской инфраструктуре двойного назначения, военным базам и складам с вооружением. Продолжаем уменьшение плацдарма ВСУ в Курской области. Продолжаем двигаться вперед на всех участках СВО. Мы располагаем средствами поражения для дистанционных ударов и резервами для ведения боевых действий на земле.Как бы не развивались переговоры, все это ослабляет Украину и усиливает наши дипломатические позиции. Наш верховный главнокомандующий использует эти козыри в торге с Трампом вокруг мирного процесса.Теперь насчет ВСУ.Хочу подчеркнуть, что предоставление американской военной помощи Киеву с приходом Трампа не прекратилось. Трамп лишь обрубил некоторые программы поддержки. А все, что шло по линии Пентагона, продолжает поступать на Украину. Возможно, в перспективе что-то и будет прекращено. Но пока информационная поддержка и поддержка техникой, которая уже поставлена в Европу, продолжается.Кроме того, ВСУ получают какую-то военно-техническую поддержку из европейских стран НАТО, и, судя по заявлениям европейских властей, продолжат получать. Например, когда киевский режим обозначает потребности в зенитно-ракетных комплексах, эти европейские страны НАТО эти потребности частично удовлетворяют.Главная проблема ВСУ – кто будет воевать. Эта проблема не решается и пока непонятно, как она будет решена в текущей ситуации.Следовательно, ВСУ в ближайшее время могут только удерживать оборону. Разговоры об их возможностях наступать в текущих условиях я бы отнес к разряду фантастики. Хотя локальные контрудары силами бригад возможны. И противник тоже будет их использовать в переговорном процессе.- Вы сказали, что ВСУ некем воевать. А вы не рассматриваете сценарий, при котором какие-то контингенты европейских стран все же встанут в тыловых районах Украины, чтобы противник мог перебросить свои тыловые подразделения на фронт?- Пока все европейские политики, которые изъявили желание разместить свои контингенты на Украине, оговорились, что это возможно только после прекращения боевых действий. И если сейчас там появятся части стран НАТО, то это, конечно, облегчит ношу ВСУ, но они станут законной целью для ВС РФ. А к прямой войне с Россией НАТО пока не готов. И вряд ли до заключения мира какие-то части НАТО могут появиться на территории Украины.- А какие могут быть варианты, что части НАТО появятся на Украине? Позиция Москвы как раз состоит в следующем: "Ни Украины в НАТО, ни НАТО на Украине".- Сложный вопрос. Даже Турция, у которой есть для этого политические и военные возможности, не подходит, потому что она входит в Альянс. Теоретически Москва может согласиться на то, что на Украине могут появиться некие миротворческие силы ООН не из стран НАТО. Например, Индия или Китай. Еще Трамп может договориться с Путиным, что в отдельных регионах с отдельными ограничениями какие-то части НАТО могут быть размещены. Трудно сказать, как он может это сделать. Но Трамп – политик интересный. И он может предложить нам нечто такое, на что мы можем согласиться.- Я задал этот вопрос, поскольку есть мнение, что нашему ВПК сейчас невыгодно резкое завершение конфликта, потому что это серьезно скажется на состоянии нашей экономики и перевооружении армии для будущих войн.- Дело не только в нашем ВПК. У нас тут есть две проблемы.Первое. У нас создана целая народная индустрия, которая работает на СВО. Она поставляет на фронт сети, блоки динамической защиты и беспилотники. Все эти люди не относятся к традиционным оборонным предприятиям. И если сейчас неожиданно настанет мир, объем финансирования в эти отрасли может резко сократиться. Потому что деньги надо будет пустить на развитие экономики: "Газпром" поднимать и развивать зарубежные представительства России. И куда девать этих представителей народного ВПК – вопрос.Второе. Мы тратим огромные деньги на содержание солдат: выплаты за подписание контракта, зарплаты, компенсации. Оставшись без "работы", они останутся без денег, к которым привыкли. Где мы будем искать для них столько рабочих мест с такой же зарплатой – вопрос.То же самое касается западного ВПК, который только-только стал получать большие деньги.Нужно понимать, что когда Трамп требует от Украины вернуть 500 миллиардов долларов – это игра на публику, поскольку большая часть средств на военную помощь Киеву не покидала территорию США, а доставалась американской оборонке. Так что Вашингтон прямо сейчас не заинтересован в остановке боевых действий.То же самое касается Европы. Rheinmetall получает огромные деньги и будет получать, если конфликт продолжится.Я уже не говорю о проблемах Украины. Если боевые действия остановятся, Киеву придется демобилизовать огромную армию и возвращать уехавших в Европу беженцев. А где на Украине сейчас можно найти хоть какие-то рабочие места?А есть еще третьи страны вроде тех же Турции и Китая, которые не только получают дивиденды от этого конфликта, но и несут убытки. Не знаю, какую позицию они займут в итоге.Таким образом, и продолжение, и прекращение боевых действий приведет к серьезным последствиям. Какие из этого перевесят – вопрос.- А есть надежда, что Украину мы до конца года доломаем, и как минимум одна проблема исчезнет сама собой?- Смотря что вы имеете в виду под словом "доломаем".Сейчас ВС РФ в среднем продвигаются со скоростью в 15 километров в месяц. Умножаем эту цифру на десять и получаем 150 километров. Этого недостаточно, чтобы говорить о том, что все наши территориальные вопросы на Украине до конца года будут решены.Мы можем решить вопрос с отдельными областями. Но надо понимать, что даже если мы подойдем к крупным областным центрам, на их освобождение потребуется много времени. А как Запад на это отреагирует?Пока мы двигаемся везде, но без крупных побед вроде взятия Херсона или Запорожья, на Западе складывается ситуация, которую мы видим сейчас. Мы можем на нее воздействовать и использовать с выгодой для себя. А если у нас начнутся крупные победы, на Западе настроения могут поменяться.Хотя эти настроения могут поменяться вплоть до капитуляции.Не знаю, что будет дальше. Но резкого ускорения нашего продвижения я бы тоже не исключал.- Наступит ли в ближайшее время момент, когда мы хотя бы на часть из этих вопросов сможем ответить?- США и Трамп сильно торопятся. Они хотят решить все вопросы за две недели. Это уже рубеж. То есть в первой половине марта мы можем увидеть какие-то изменения. Потом настанет распутица, когда боевые действия замедлятся. И к окончанию этой распутицы в мае мы подойдем к следующей контрольной точке: активизации боевых действий или к их остановке. Если к этому моменту не будет принято политического решения, то май и июнь станут двумя месяцами, когда боевые действия будут самыми активными. То есть середина лета – это третья контрольная точка, когда мы можем понять, произошло что-то или нет.Это как в проектном управлении, когда по мере приближения к каждой точке надо пересматривать скорость движения.Повторюсь, у нас есть три контрольные точки.Первое. Середина марта.Второе. Начало мая.Третье. Середина лета.В эти моменты времени мы сможем подводить промежуточные итоги. Надеюсь, события для России будут складываться позитивно.Также о том, когда и чем может завершится СВО - в интервью Кирилла Копылова: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России

https://ukraina.ru/20221217/1041877894.html

https://ukraina.ru/20250224/1061295480.html

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Кирилл Курбатов

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интервью, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, впк, экономика, переговоры