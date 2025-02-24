https://ukraina.ru/20250224/1061295480.html

Алексей Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку

Алексей Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку - 24.02.2025 Украина.ру

Алексей Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку

Евросоюз может наладить реэкспорт американского оружия на Украину, причём делать это разными путями. Закупать вооружение напрямую у США, или через их союзников, например, арабские страны, или использовать программы НАТО. А России нужно готовиться к войне на Балтике или на Черном море.

2025-02-24T06:10

2025-02-24T06:10

2025-02-24T06:10

интервью

россия

сша

саудовская аравия

украина

владимир зеленский

европа

британия

франция

курская область

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Встреча на уровне глав профильных департаментов России и США может состояться в ближайшие две недели, переговоры пройдут в третьей стране, сообщил 22 февраля в СМИ заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.— Алексей Валериевич, какие у вас впечатления от переговоров в Саудовской Аравии между США и Россией? Как вы считаете, произойдет ли сильное сокращение западной военной помощи Киеву вследствие этого?— Я выделю сразу несколько проблем.Первая проблема связана с тем, что встреча в Саудовской Аравии — это пока еще не поиск разрешения проблемы. Это обсуждение, как и на каких условиях нам в будущем вести переговоры по Украине. То есть пока вырабатывается повестка для переговорного процесса. В этом смысле не стоит переоценивать то, что произошло в Саудовской Аравии.Вторая проблема. О каком сокращении помощи Украине идет речь? Американской? Да, она может сократиться. Поэтому украинцы сейчас ищут альтернативу Соединенным Штатам.Кто может взять на себя их роль? Украинцы предполагают, что это может быть франко-британский тандем, связанный союзным Ланкастерским договором 2010 года. Недаром после встречи в Саудовской Аравии сразу произошел экстренный саммит Макрона и Стармера на тему возможности продолжения помощи Украине — вплоть до отправки войск под видом миротворцев.То есть пока они делают ставку на франко-британский тандем в Европе.Конечно, англичане и французы используют сложившуюся ситуацию в своих целях. Они параллельно укрепляют позиции в Румынии, пытаются привлечь Польшу, хотя она ответила им отказом в отправке войск — пока что. Но переговоры с Польшей о создании своего плацдарма они, безусловно, ведут. То есть намерены создать под информационный шум свое постоянное присутствие в Восточной Европе.Третья проблема — существование механизмов опосредованной помощи. ЕС может наладить своеобразный реэкспорт американского оружия на Украину, причём делать это разными путями. Можно закупать вооружение у США, можно — через других американских союзников (например, у арабских стран), можно использовать программы НАТО. Вопрос в том, готовы ли страны ЕС выделять финансовые ресурсы и как долго они готовы поддерживать Киев.— Действительно ли сейчас возможен ситуативный союз России и США?— Что значит союз? Обязательства американцев по Вашингтонскому договору пока никто не отменял. Американские военные базы из Европы никто не убирал. Военную структуру НАТО никто не распускал.Военно-штабное планирование в рамках НАТО по-прежнему рассматривает Россию как приоритетного военного противника. Мы очень любим кидаться подобными терминами, к сожалению, часто, не думая об их содержании. Взаимодействие у нас быть, конечно, может, но мы должны понимать, что оно происходит с враждебным нам государством, которое было и остается руководителем антироссийских военных альянсов.А так взаимодействие у нас было всегда — со времен холодной войны. Главной его повесткой была выработка правил игры, чтобы снизить опасность прямой войны. Но не более того: никакого другого расширения переговорной повестки у нас не произошло.У нас не совсем верно трактуют знаменитую Мальтийскую встречу Горбачева и Буша – старшего в декабре 1989 года. У нас зачастую только помнят, что Горбачев обещал Бушу не вмешиваться в дела Восточной Европы, что привело к распаду соцлагеря.А ведь было и другое. Горбачев предложил Бушу: давайте не только обсуждать контроль над вооружениями, но и глобальные проблемы человечества. Нам ничего на это не ответили.Тем самым американцы еще в 89-м году показали, что никакие мы не партнеры, никогда ими не будем, и никакую позитивную повестку обсуждать с нами они не намерены. А обсуждать будем только военные вопросы, которые представляют собой угрозу для Соединенных Штатов — не более того.— На этой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время визита в Вашингтон представит Трампу некий мирный план, который якобы согласован во время неформальной встречи лидеров Евросоюза в Париже. Об этом пишет британское издание The Daily Telegraph со ссылкой на неназванных европейских чиновников.— Это очень согласуется с известными на данный момент проектами администрации Трампа. И недаром сейчас в США появляется серия публикаций о возможности вывода американских войск из стран бывшего соцлагеря.На что рассчитывают американцы? Они, начиная с середины 1990-х годов писали о том, что эта территория — потенциальный театр военных действий между Россией и НАТО.Они хотят направить американцев, британцев и французов на Украину. Там они столкнутся с Россией в региональном военном конфликте. А американцы им радостно скажут, что это конфликт за пределами зоны ответственности НАТО. И НАТО не обязана вас защищать.Прецедент был в 1956 году во время Суэцкого кризиса. Тогда американцы, по сути, бросили Британию и Францию перед лицом Советского Союза, когда он выдвинул им ультиматум. Они им сказали, что НАТО создано для их обороны в Европе, а авантюры за пределами альянса в бывших колониях — это личное дело каждого.И здесь США, я думаю, скажет Франции и Британии то же самое. Задача Трампа как можно глубже втянуть их в военный конфликт на Украине, а затем американцы спокойно отойдут в сторонку.— Как вы трактуете итоги Мюнхенский конференции?— Она показала две важные вещи.Первое: мы преувеличивает зависимость европейских стран от США. Европейцы отнюдь не взяли под козырёк и не перестроились под новую администрацию.Второе: пора отказаться от представлений, что американцы толкают несчастных европейцев на конфликт с Россией в ущерб им самим. Европейцы сами идут на конфликт с Россией, даже больше США.Наши либералы наивно говорили в 1990-е годы, что Россия идёт в Европу. А европейцы считали, что они в 1991 году выполнили историческую задачу: отбросили Россию к западным границам Московского царствам 16 века.Нынешние события они трактуют как попытку России пересмотреть итоги 1991 года, что и вызывает такую ярость во всех европейских столицах. Это для них важнее бизнеса и прибыли. США они видят здесь как главную силу антироссийской коалиции, но прорабатывают и варианты действий без Вашингтона.— А как понимать, что, согласно плану Стармера, после подписания мирного соглашения Украины с Россией планируется размещение 30 тысяч военных стран НАТО из Европы в крупнейших городах Украины и её портах; размещение самолётов и ракет США на Украине. Это провокация для России?— Это подготовка к региональной войне, а не провокация. У нас любят слово "провокация", потому что мы привыкли жить в миролюбивом, скажем так, социуме. А посмотрите на это с позиции стран и социумов, которые хотят военного конфликта. В чем тут провокация тогда?Расклад сил в Европе сейчас удивительно напоминает период Крымской войны (1853–1856). Мы снова видим Франко-британский тандем, уже косвенно участвующий в военных действиях и обсуждающий отправку войск на Чёрное море. На севере этот тандем подстрекал к выступлению против России Швецию, что, кстати, он делает и сейчас.Германия, как и Австрия в то время, заняла к России неожиданно враждебную позицию. А в германских государствах обсуждали вопрос о перевооружении, что там происходит и сейчас.Сравните с нынешней европейской ситуацией знаменитое письмо Ф.И. Тютчева от 2 февраля 1854 года: "Перед Россией встает нечто еще более грозное, чем 1812 год… Россия опять одна против всей враждебной Европы, потому что мнимый нейтралитет Австрии и Пруссии есть только переходная ступень к открытой вражде".— А у ЕС хватит сил самостоятельно Украину поддерживать?— Понимаете, не надо никогда недооценивать противника. Сколько раз мы уже на эти грабли наступали.Помните 2022-й год. А сможет ли НАТО поддержать Украину? А сможет ли Украина воевать? А потянут ли долго американцы финансовую поддержку Украины?А сколько было разговоров, что Финляндия и Швеция никогда не пойдёт на конфликт с Россией в ущерб себе. Как видим, все потянули и все смогли. Давайте делать выводы.Когда я слышу, что кто-то что-то не потянет, то вспоминаю первые годы нынешнего века.Тогда после операции НАТО в Югославии, спрашивали наших экономистов: "А что будет если Запад введёт санкции против России, например, запретит поставку продовольствия?" Реакция была очень эмоциональной: "Вы сумасшедшие! Это пещера! Это все равно, как если на нас нападут племена с томагавками".Интересно, вспоминают ли они теперь те прогнозы?Это опять наше наследие позднего СССР — невозможность воспринять, что какой-то народ хочет воевать. Пример современной Европы нам показывает, как легко это может произойти.— В любом случае, если какие-то переговоры ведутся, то США тоже должны нам что-то дать.— Далеко не обязательно. Они считают, что переговоры более выгодны и нужны нам, нежели им. Поэтому они считают, что на уступки должна больше идти Россия. Нам это может нравиться или нет, но так мыслят американцы.— Келлог назвал уступки, на которые по его мнению должна будет пойти Россия для достижения мира на Украине. Это в том числе отказ от альянса с Ираном, КНДР и Китаем. Неужели в США думают, что это приемлемо для России? На что рассчитывает Келлог?— Уступки они предлагают нам следующие. Они хотят заморозку военных действий по линии фронта. И в обмен обязательство Украины не вступать в НАТО. Плюс какой-то, возможно, обмен территориями.Например, они уходят из Курской области, а мы отказываемся от претензий на Херсон. Они вот такое хотят нам предложить. А все разговоры про отказ от общения с КНДР и Китаем — это больше информационное прикрытие.— Так вот пока говорим, будем продвигаться на фронте. Переговоры могут и 4 года идти.— Не факт. У американцев тоже лимит времени. Они не собираются с нами 4 года вести переговоры.Не исключено, что в какой-то момент у них может сыграть обратная логика. Они могут даже увеличить помощь Украине, сославшись, что Россия не хочет подписывать соглашение.— Кто может стать новой фигурой на Украине, которая в качестве президента устроит и Москву, и Вашингтон и сможет подписать соглашение о мире?— А какая разница? Там нет фигуры, которая бы хоть сколько-то симпатизировала России. Любой украинский лидер будет придерживаться жесткой антироссийской политики. Поэтому какая разница, на какую фамилию поменяют Зеленского?Опять-таки, заметьте, это вечная наша любовь к колебаниям личностей.В 2019-м году — придет Зеленский, начнется улучшение отношений. Разве началось? Сейчас придет Порошенко и, наконец, станет лучше, чем на Майдан. Разве стало? Мы имеем дело с государством, само качество которого построено на антироссийской основе. Чего мы тогда хотим?— А вы сами как видите дальнейшее развитие событий на этом треке?— Нам надо готовиться к более крупному военному конфликту, чем тот, который мы ведем сейчас. На Балтике, например, или на Черном море.Даже если мы подпишем какое-то перемирие, это будет именно не мир, а перемирие на 4–5 лет. Это будет то же самое, что итог пятидневной войны вокруг Грузии. Только в более крупном масштабе. После нее прошло 6 лет, и Запад повторил попытку на Украине. И они этого не скрывают, они стремятся к этому.Тем временем потери украинской армии в Курской области уверенно приближаются к 50% всех потерь ВСУ на фронте. О том, как может развиваться ситуация на фронте, пока дипломаты России ведут переговоры, в интервью Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев.

https://ukraina.ru/20230112/1042581333.html

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сша

саудовская аравия

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, россия, сша, саудовская аравия, украина, владимир зеленский, европа, британия, франция, курская область, нато, переговоры