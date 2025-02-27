https://ukraina.ru/20250227/1061368423.html

Зеленский уложит в землю ещё сотни тысяч украинцев, продлевая агонию киевского режима — Ищенко

Зеленский уложит в землю ещё сотни тысяч украинцев, продлевая агонию киевского режима — Ищенко - 27.02.2025 Украина.ру

Зеленский уложит в землю ещё сотни тысяч украинцев, продлевая агонию киевского режима — Ищенко

Недавно Зеленский сказал, что готов подписать любой мир, если Запад "не кинет Украину". В надежде на "спасительное чудо", он уложит в землю ещё сотни тысяч украинцев, продлевая ещё на несколько месяцев всем очевидную агонию киевского режима. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-02-27T06:00

2025-02-27T06:00

2025-02-27T06:00

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Недавно Зеленский заявил, что якобы согласен подписать любой мир, если Запад "не кинет Украину". Поскольку в понимании главаря киевского режима Украина – это он ("моя страна", "мой народ", "мои люди" и т.д.), то "не кинуть" Украину означает "не кинуть" Зеленского, отметил эксперт.Аугусто Пиночету гарантии давали все, даже обеспечивали его неприкосновенность конституционным путём. Но всё равно последние годы жизни были испорчены судебными процессами и он едва не оправился в тюрьму, указал политолог."Поэтому [Адольф] Гитлер уложил в землю сотни тысяч немцев в бессмысленных сражениях марта-мая 1945 года и застрелился лишь когда советские танки подошли на сто метров к фюрербункеру и возникла реальная угроза его захвата в плен", — напомнил Ищенко.Поэтому и Зеленский уложит в землю ещё сотни тысяч украинцев, продлевая ещё на несколько месяцев всем очевидную агонию киевского режима, в тщетной надежде на спасительное для него чудо, — резюмировал автор Украина.ру.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.Также на тему легитимации киевского режима и выборов на Украине — в интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250226/1061342925.html

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новости, украина, запад, россия, ростислав ищенко, владимир зеленский, украинцы, киевский режим, адольф гитлер, территория, власти украины