Зеленский уложит в землю ещё сотни тысяч украинцев, продлевая агонию киевского режима — Ищенко
Коллаж: Владимир Зеленский, кладбище
Недавно Зеленский сказал, что готов подписать любой мир, если Запад "не кинет Украину". В надежде на "спасительное чудо", он уложит в землю ещё сотни тысяч украинцев, продлевая ещё на несколько месяцев всем очевидную агонию киевского режима. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко
Недавно Зеленский заявил, что якобы согласен подписать любой мир, если Запад "не кинет Украину". Поскольку в понимании главаря киевского режима Украина – это он ("моя страна", "мой народ", "мои люди" и т.д.), то "не кинуть" Украину означает "не кинуть" Зеленского, отметил эксперт.
"И как ему Запад гарантирует свободу и сохранение капиталов? Честным словом? Ага, и он поверит. Любой диктатор пытается "держаться за власть посиневшими пальцами" потому, что только личный контроль над страной и властью гарантирует ему безопасность", — сказал Ищенко.
Аугусто Пиночету гарантии давали все, даже обеспечивали его неприкосновенность конституционным путём. Но всё равно последние годы жизни были испорчены судебными процессами и он едва не оправился в тюрьму, указал политолог.
"Поэтому [Адольф] Гитлер уложил в землю сотни тысяч немцев в бессмысленных сражениях марта-мая 1945 года и застрелился лишь когда советские танки подошли на сто метров к фюрербункеру и возникла реальная угроза его захвата в плен", — напомнил Ищенко.
Поэтому и Зеленский уложит в землю ещё сотни тысяч украинцев, продлевая ещё на несколько месяцев всем очевидную агонию киевского режима, в тщетной надежде на спасительное для него чудо, — резюмировал автор Украина.ру.
Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
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