Молись и кайся: Захарова дала совет Западу - 26.02.2025 Украина.ру
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Молись и кайся: Захарова дала совет Западу
Молись и кайся: Захарова дала совет Западу - 26.02.2025 Украина.ру
Молись и кайся: Захарова дала совет Западу
Западные страны, которые активно поддерживали Украину, сейчас оказались в тупике. Об этом 26 февраля в эфире Радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
2025-02-26T17:00
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По ее словам, у партнеров Киева есть выход из этой ситуации: им нужно признать свою неправоту и выразить раскаяние за агрессивную позицию.Она также обратила внимание на то, что в Вашингтоне в настоящее время открыто признали вину администрации экс-президента США Джо Байдена в развязывании украинского конфликта.Тем временем вице-президент США Джей-Ди Вэнс отметил, что Владимир Зеленский не уловил поданный Америкой сигнал о необходимости урегулировать украинский конфликт как можно быстрее. Подробности его слов — в публикации Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс
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новости, украина, сша, запад, европа, мария захарова, мид, мид рф
Новости, Украина, США, Запад, Европа, Мария Захарова, МИД, МИД РФ

Молись и кайся: Захарова дала совет Западу

17:00 26.02.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Западные страны, которые активно поддерживали Украину, сейчас оказались в тупике. Об этом 26 февраля в эфире Радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
По ее словам, у партнеров Киева есть выход из этой ситуации: им нужно признать свою неправоту и выразить раскаяние за агрессивную позицию.
"Сейчас мы слышим суммы — сотни миллиардов долларов и евро были потрачены на убийства людей, на разрушение государства Украина. Надо не только признать, но и покаяться", — уточнила Захарова.
Она также обратила внимание на то, что в Вашингтоне в настоящее время открыто признали вину администрации экс-президента США Джо Байдена в развязывании украинского конфликта.
П/к главы МИД РФ С. Лаврова по итогам переговоров делегаций РФ и США - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
14:11
Лавров: Евросоюзу пора перестать врать - Россия не блокирует переговоры по УкраинеРоссия не блокирует переговорный процесс по Украине и воинствующим представителям стран Европы пора прекратить распространять ложь об этом. С таким заявлением на пресс-конференции 26 февраля по итогам переговоров в Дохе выступил глава российской дипломатии Сергей Лавров.
Тем временем вице-президент США Джей-Ди Вэнс отметил, что Владимир Зеленский не уловил поданный Америкой сигнал о необходимости урегулировать украинский конфликт как можно быстрее. Подробности его слов — в публикации Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс
 
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