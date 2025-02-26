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Молись и кайся: Захарова дала совет Западу

Молись и кайся: Захарова дала совет Западу - 26.02.2025 Украина.ру

Молись и кайся: Захарова дала совет Западу

Западные страны, которые активно поддерживали Украину, сейчас оказались в тупике. Об этом 26 февраля в эфире Радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

2025-02-26T17:00

2025-02-26T17:00

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По ее словам, у партнеров Киева есть выход из этой ситуации: им нужно признать свою неправоту и выразить раскаяние за агрессивную позицию.Она также обратила внимание на то, что в Вашингтоне в настоящее время открыто признали вину администрации экс-президента США Джо Байдена в развязывании украинского конфликта.Тем временем вице-президент США Джей-Ди Вэнс отметил, что Владимир Зеленский не уловил поданный Америкой сигнал о необходимости урегулировать украинский конфликт как можно быстрее. Подробности его слов — в публикации Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс

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новости, украина, сша, запад, европа, мария захарова, мид, мид рф