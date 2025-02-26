Молись и кайся: Захарова дала совет Западу
Западные страны, которые активно поддерживали Украину, сейчас оказались в тупике. Об этом 26 февраля в эфире Радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова
По ее словам, у партнеров Киева есть выход из этой ситуации: им нужно признать свою неправоту и выразить раскаяние за агрессивную позицию.
"Сейчас мы слышим суммы — сотни миллиардов долларов и евро были потрачены на убийства людей, на разрушение государства Украина. Надо не только признать, но и покаяться", — уточнила Захарова.
Она также обратила внимание на то, что в Вашингтоне в настоящее время открыто признали вину администрации экс-президента США Джо Байдена в развязывании украинского конфликта.
14:11Лавров: Евросоюзу пора перестать врать - Россия не блокирует переговоры по УкраинеРоссия не блокирует переговорный процесс по Украине и воинствующим представителям стран Европы пора прекратить распространять ложь об этом. С таким заявлением на пресс-конференции 26 февраля по итогам переговоров в Дохе выступил глава российской дипломатии Сергей Лавров.
Тем временем вице-президент США Джей-Ди Вэнс отметил, что Владимир Зеленский не уловил поданный Америкой сигнал о необходимости урегулировать украинский конфликт как можно быстрее. Подробности его слов — в публикации Зеленский даже после стольких намеков не понял главного — Вэнс