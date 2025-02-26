"Слив" координат ВСУ и выборы на Украине: эксперт о том, какие факторы могут повлиять на планы ВС РФ
19:45 26.02.2025 (обновлено: 19:59 26.02.2025)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Перспективы российского наступления нельзя прогнозировать ни по какому графику. Поэтому необходимо обратить внимание на несколько важных моментов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
В этом году зима выдалась необычная, отметил эксперт. Да и все эти три года СВО теплый сезон начинается в индивидуальном порядке. Никто не знает, какая погода будет этой весной, добавил он.
По мнению историка, перспективы российского наступления нельзя прогнозировать ни по какому графику. Поэтому необходимо обращать внимание на следующие моменты, указал он.
Первое. Произойдет ли сокращение западной военной помощи Киеву, указал эксперт. ВСУ действительно не смогут воевать больше трех месяцев при сокращении запасов. И в контексте сегодняшних переговоров-консультаций в Саудовской Аравии это вполне вероятно, считает Поликарпов.
"Второе. Я допускаю, что по линии спецслужб американцы могут нам слить координаты складов и баз ВСУ, которые нам пока неизвестны. Я бы даже не исключал, что наши последние массированные удары по Одессе связаны именно с этим", — предположил он.
Третье. Нелегитимность Владимира Зеленского и то, как из этой ситуации выходить. Тут есть большое окно возможностей. Потому что в случае объявления выборов на Украине начнется серьезная драка за власть, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
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