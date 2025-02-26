https://ukraina.ru/20250226/1061357104.html

"Слив" координат ВСУ и выборы на Украине: эксперт о том, какие факторы могут повлиять на планы ВС РФ

"Слив" координат ВСУ и выборы на Украине: эксперт о том, какие факторы могут повлиять на планы ВС РФ - 26.02.2025 Украина.ру

"Слив" координат ВСУ и выборы на Украине: эксперт о том, какие факторы могут повлиять на планы ВС РФ

Перспективы российского наступления нельзя прогнозировать ни по какому графику. Поэтому необходимо обратить внимание на несколько важных моментов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-02-26T19:45

2025-02-26T19:45

2025-02-26T19:59

новости

украина

россия

владимир зеленский

украинская власть

всу

снаряды

военная помощь

запад

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/0a/1049302739_0:72:1600:972_1920x0_80_0_0_6e05caca55c0f89f4a1e4696f2f2ed5e.jpg

В этом году зима выдалась необычная, отметил эксперт. Да и все эти три года СВО теплый сезон начинается в индивидуальном порядке. Никто не знает, какая погода будет этой весной, добавил он.По мнению историка, перспективы российского наступления нельзя прогнозировать ни по какому графику. Поэтому необходимо обращать внимание на следующие моменты, указал он.Первое. Произойдет ли сокращение западной военной помощи Киеву, указал эксперт. ВСУ действительно не смогут воевать больше трех месяцев при сокращении запасов. И в контексте сегодняшних переговоров-консультаций в Саудовской Аравии это вполне вероятно, считает Поликарпов.Третье. Нелегитимность Владимира Зеленского и то, как из этой ситуации выходить. Тут есть большое окно возможностей. Потому что в случае объявления выборов на Украине начнется серьезная драка за власть, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250225/1061345444.html

украина

россия

запад

саудовская аравия

сша

одесса

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, владимир зеленский, украинская власть, всу, снаряды, военная помощь, запад, выборы, наступление, саудовская аравия, спецслужба, сша, одесса, сво, спецоперация, вс рф