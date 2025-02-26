"Слив" координат ВСУ и выборы на Украине: эксперт о том, какие факторы могут повлиять на планы ВС РФ - 26.02.2025 Украина.ру
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"Слив" координат ВСУ и выборы на Украине: эксперт о том, какие факторы могут повлиять на планы ВС РФ
"Слив" координат ВСУ и выборы на Украине: эксперт о том, какие факторы могут повлиять на планы ВС РФ - 26.02.2025 Украина.ру
"Слив" координат ВСУ и выборы на Украине: эксперт о том, какие факторы могут повлиять на планы ВС РФ
Перспективы российского наступления нельзя прогнозировать ни по какому графику. Поэтому необходимо обратить внимание на несколько важных моментов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-02-26T19:45
2025-02-26T19:59
новости
украина
россия
владимир зеленский
украинская власть
всу
снаряды
военная помощь
запад
выборы
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В этом году зима выдалась необычная, отметил эксперт. Да и все эти три года СВО теплый сезон начинается в индивидуальном порядке. Никто не знает, какая погода будет этой весной, добавил он.По мнению историка, перспективы российского наступления нельзя прогнозировать ни по какому графику. Поэтому необходимо обращать внимание на следующие моменты, указал он.Первое. Произойдет ли сокращение западной военной помощи Киеву, указал эксперт. ВСУ действительно не смогут воевать больше трех месяцев при сокращении запасов. И в контексте сегодняшних переговоров-консультаций в Саудовской Аравии это вполне вероятно, считает Поликарпов.Третье. Нелегитимность Владимира Зеленского и то, как из этой ситуации выходить. Тут есть большое окно возможностей. Потому что в случае объявления выборов на Украине начнется серьезная драка за власть, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.О других аспектах украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, владимир зеленский, украинская власть, всу, снаряды, военная помощь, запад, выборы, наступление, саудовская аравия, спецслужба, сша, одесса, сво, спецоперация, вс рф
Новости, Украина, Россия, Владимир Зеленский, украинская власть, ВСУ, снаряды, военная помощь, Запад, выборы, наступление, Саудовская Аравия, спецслужба, США, Одесса, СВО, Спецоперация, ВС РФ

"Слив" координат ВСУ и выборы на Украине: эксперт о том, какие факторы могут повлиять на планы ВС РФ

19:45 26.02.2025 (обновлено: 19:59 26.02.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащие ВСУ
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Перспективы российского наступления нельзя прогнозировать ни по какому графику. Поэтому необходимо обратить внимание на несколько важных моментов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
В этом году зима выдалась необычная, отметил эксперт. Да и все эти три года СВО теплый сезон начинается в индивидуальном порядке. Никто не знает, какая погода будет этой весной, добавил он.
По мнению историка, перспективы российского наступления нельзя прогнозировать ни по какому графику. Поэтому необходимо обращать внимание на следующие моменты, указал он.
Первое. Произойдет ли сокращение западной военной помощи Киеву, указал эксперт. ВСУ действительно не смогут воевать больше трех месяцев при сокращении запасов. И в контексте сегодняшних переговоров-консультаций в Саудовской Аравии это вполне вероятно, считает Поликарпов.
"Второе. Я допускаю, что по линии спецслужб американцы могут нам слить координаты складов и баз ВСУ, которые нам пока неизвестны. Я бы даже не исключал, что наши последние массированные удары по Одессе связаны именно с этим", — предположил он.
Третье. Нелегитимность Владимира Зеленского и то, как из этой ситуации выходить. Тут есть большое окно возможностей. Потому что в случае объявления выборов на Украине начнется серьезная драка за власть, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.
О других аспектах украинского кризиса — в статье Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Вчера, 15:02
Юрий Тавровский: США бросили вызов России и Китаю, но получили в ответ "Орешник" и DeepSeekНе надо думать, что Трамп хочет воевать с Китаем. Это будет очень жесткая конкуренция. Но если американские планы разорвать российскую экономику в клочья закончились тем, что мы произвели "Орешник", то американские планы лишить Китай чипов и не давать развиваться искусственному интеллекту закончились появлением DeepSeek.
 
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