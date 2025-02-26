https://ukraina.ru/20250226/1061353689.html

Если Россия поставит "два шаха" в Шостке, то получится "красивая операция" в Сумской области — эксперт

Если Россия поставит "два шаха" в Шостке, то получится "красивая операция" в Сумской области — эксперт - 26.02.2025 Украина.ру

Если Россия поставит "два шаха" в Шостке, то получится "красивая операция" в Сумской области — эксперт

В Сумской области могла бы получиться красивая операция, если бы ВС РФ навязали ВСУ бои за Шостку, которая очень важна в военно-экономическом отношении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-02-26T05:30

2025-02-26T05:30

2025-02-26T05:30

новости

сумская область

вс рф

наступление

всу

сумы

украина

россия

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061251670_0:236:3219:2047_1920x0_80_0_0_c952fb8c00c3258483999da7c77c95f2.jpg

Есть мнение, что если российские войска попробуются пойти на Басовку (Сумская область), то им придется вступать во встречные бои и держать внешнее кольцо окружения на чужой территории. Он отметил, что в Сумской области армию действительно ждут встречные бои, там нет возможности выйти на оперативный простор.По мнению историка, в Сумской области могла бы получиться красивая операция, если бы ВС РФ навязали ВСУ изматывающие бои за Шостку, которая очень важна в военно-экономическом отношении. "Если бы мы нанесли два удара (на Новгород-Северский с севера и через Путивль с юга), мы бы поставили Шостке два шаха. Она бы оказалась в полуокружении. Тем более, у врага там и сил столько нет. А наступать на юге Сумской области, где у Украины много сил и техники, мне кажется сомнительно", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.Также о возможных провокациях ВСУ на приграничье — в материале Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев".

https://ukraina.ru/20250225/1061351484.html

сумская область

сумы

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сумская область, вс рф, наступление, всу, сумы, украина, россия, сво, спецоперация, бои