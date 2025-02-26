Если Россия поставит "два шаха" в Шостке, то получится "красивая операция" в Сумской области — эксперт
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 25 армии на Краснолиманском направлении
В Сумской области могла бы получиться красивая операция, если бы ВС РФ навязали ВСУ бои за Шостку, которая очень важна в военно-экономическом отношении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Есть мнение, что если российские войска попробуются пойти на Басовку (Сумская область), то им придется вступать во встречные бои и держать внешнее кольцо окружения на чужой территории.
"На самом деле я не думаю, что мы будем создавать именно такое кольцо окружения, потому что у Украины там все равно много сил. Во втором эшелоне у противника наверняка есть какие-то резервы, а также укрепления вдоль границы, которые он готовил достаточно долго", — подчеркнул Поликарпов.
Он отметил, что в Сумской области армию действительно ждут встречные бои, там нет возможности выйти на оперативный простор.
По мнению историка, в Сумской области могла бы получиться красивая операция, если бы ВС РФ навязали ВСУ изматывающие бои за Шостку, которая очень важна в военно-экономическом отношении.
"Если бы мы нанесли два удара (на Новгород-Северский с севера и через Путивль с юга), мы бы поставили Шостке два шаха. Она бы оказалась в полуокружении. Тем более, у врага там и сил столько нет. А наступать на юге Сумской области, где у Украины много сил и техники, мне кажется сомнительно", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Поликарпов: Россия и Трамп готовят такой договор по Украине, что Зеленского сметет кровавый Майдан" на сайте Украина.ру.
Также о возможных провокациях ВСУ на приграничье — в материале Дениса Рудометова "Алексей Анпилогов: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев".
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