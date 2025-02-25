Окружение главы Минфина США обвинило команду Зеленского в распространении фейков - 25.02.2025 Украина.ру
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Окружение главы Минфина США обвинило команду Зеленского в распространении фейков
Окружение главы Минфина США обвинило команду Зеленского в распространении фейков - 25.02.2025 Украина.ру
Окружение главы Минфина США обвинило команду Зеленского в распространении фейков
Окружение главы Минфина США Скотта Бессента обвинило команду Владимира Зеленского в распространении ложной информации об их разговоре в ходе недавнего визита американского чиновника в Киев, передает Daily Mail
2025-02-25T10:03
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"Источники, близкие к... Бессенту, отвергают сведения о том, что он "дрожал" после недавней встречи с... Зеленским... Сообщения (в СМИ - ред.) являются "на 100 процентов фейковыми новостями", распространенными командой Зеленского", - говорится в материале.При этом, по данным источников, атмосфера на переговорах была напряженная, чувствовалось разочарование, поскольку американская сторона была уверена, что получит согласие на сделку.Ранее издание Financial Times со ссылкой на источник сообщало, что Зеленский якобы накричал на Бессента, когда они обсуждали сделку по ресурсам.На днях президент США Дональд Трамп заявил, что киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Он отметил, что Зеленский "спал и был не доступен" во время приезда Бессента, хотя глава Минфина проделал многочасовой путь до Киева на поезде для встречи с ним.Подробнее о встрече - в материале Глава Минфина США дал Зеленскому час на рассмотрение сделки об украинских ресурсах - Economist на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, киев, украина, владимир зеленский, дональд трамп, минфин
Новости, США, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Минфин

Окружение главы Минфина США обвинило команду Зеленского в распространении фейков

10:03 25.02.2025 (обновлено: 10:35 25.02.2025)
 
© Фото : Пресс-служба президента УкраиныВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Окружение главы Минфина США Скотта Бессента обвинило команду Владимира Зеленского в распространении ложной информации об их разговоре в ходе недавнего визита американского чиновника в Киев, передает Daily Mail
"Источники, близкие к... Бессенту, отвергают сведения о том, что он "дрожал" после недавней встречи с... Зеленским... Сообщения (в СМИ - ред.) являются "на 100 процентов фейковыми новостями", распространенными командой Зеленского", - говорится в материале.
При этом, по данным источников, атмосфера на переговорах была напряженная, чувствовалось разочарование, поскольку американская сторона была уверена, что получит согласие на сделку.
Ранее издание Financial Times со ссылкой на источник сообщало, что Зеленский якобы накричал на Бессента, когда они обсуждали сделку по ресурсам.
На днях президент США Дональд Трамп заявил, что киевские власти грубо обошлись с главой Минфина США во время его первого визита на Украину, отказавшись подписать соглашение. Он отметил, что Зеленский "спал и был не доступен" во время приезда Бессента, хотя глава Минфина проделал многочасовой путь до Киева на поезде для встречи с ним.
Подробнее о встрече - в материале Глава Минфина США дал Зеленскому час на рассмотрение сделки об украинских ресурсах - Economist на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАКиевУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампМинфин
 
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