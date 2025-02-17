Глава Минфина США дал Зеленскому час на рассмотрение сделки об украинских ресурсах - Economist - 17.02.2025 Украина.ру
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Глава Минфина США дал Зеленскому час на рассмотрение сделки об украинских ресурсах - Economist
Глава Минфина США дал Зеленскому час на рассмотрение сделки об украинских ресурсах - Economist - 17.02.2025 Украина.ру
Глава Минфина США дал Зеленскому час на рассмотрение сделки об украинских ресурсах - Economist
Глава министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев на прошлой неделе дал Владимиру Зеленскому час на рассмотрение соглашения, предполагающего передачу Вашингтону всех минеральных ресурсов Украины, пишет Economist
2025-02-17T12:14
2025-02-17T12:40
новости
сша
владимир зеленский
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По данным журнала, в преддверии визита Бессента Зеленский надеялся, что обсудит с американским министром финансовую поддержку Киева, однако ему неожиданно представили меморандум.Ранее Бессент передал Зеленскому финансовое соглашение, которое тот, по информации телеканала CNN, не подписал. Позднее Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Штатов к полезным ископаемым на Украине.В начале месяца президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Газета Financial Times тогда писала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь.Подробнее о сомнительной сделке - в материале Киев пытается обмануть США в сделке по редкоземельным металлам – Сальдо на сайте Украина.ру.
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новости, сша, владимир зеленский, киев, украина, джей ди вэнс, дональд трамп, минфин
Новости, США, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Минфин

Глава Минфина США дал Зеленскому час на рассмотрение сделки об украинских ресурсах - Economist

12:14 17.02.2025 (обновлено: 12:40 17.02.2025)
 
© president.gov.uaФото: Владимир Зеленский
Фото: Владимир Зеленский
© president.gov.ua
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Глава министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев на прошлой неделе дал Владимиру Зеленскому час на рассмотрение соглашения, предполагающего передачу Вашингтону всех минеральных ресурсов Украины, пишет Economist
По данным журнала, в преддверии визита Бессента Зеленский надеялся, что обсудит с американским министром финансовую поддержку Киева, однако ему неожиданно представили меморандум.

"В предложении содержалось требование минеральных богатств... (Украины - ред.) в их полном объеме. У Зеленского был час, чтобы договориться", - сказано в материале со ссылкой на источники.

Ранее Бессент передал Зеленскому финансовое соглашение, которое тот, по информации телеканала CNN, не подписал. Позднее Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Штатов к полезным ископаемым на Украине.
В начале месяца президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Газета Financial Times тогда писала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь.
Подробнее о сомнительной сделке - в материале Киев пытается обмануть США в сделке по редкоземельным металлам – Сальдо на сайте Украина.ру.
 
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