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Глава Минфина США дал Зеленскому час на рассмотрение сделки об украинских ресурсах - Economist

Глава Минфина США дал Зеленскому час на рассмотрение сделки об украинских ресурсах - Economist - 17.02.2025 Украина.ру

Глава Минфина США дал Зеленскому час на рассмотрение сделки об украинских ресурсах - Economist

Глава министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев на прошлой неделе дал Владимиру Зеленскому час на рассмотрение соглашения, предполагающего передачу Вашингтону всех минеральных ресурсов Украины, пишет Economist

2025-02-17T12:14

2025-02-17T12:14

2025-02-17T12:40

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По данным журнала, в преддверии визита Бессента Зеленский надеялся, что обсудит с американским министром финансовую поддержку Киева, однако ему неожиданно представили меморандум.Ранее Бессент передал Зеленскому финансовое соглашение, которое тот, по информации телеканала CNN, не подписал. Позднее Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Штатов к полезным ископаемым на Украине.В начале месяца президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Газета Financial Times тогда писала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь.Подробнее о сомнительной сделке - в материале Киев пытается обмануть США в сделке по редкоземельным металлам – Сальдо на сайте Украина.ру.

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новости, сша, владимир зеленский, киев, украина, джей ди вэнс, дональд трамп, минфин