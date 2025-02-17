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Глава Минфина США дал Зеленскому час на рассмотрение сделки об украинских ресурсах - Economist
Глава Минфина США дал Зеленскому час на рассмотрение сделки об украинских ресурсах - Economist - 17.02.2025 Украина.ру
Глава Минфина США дал Зеленскому час на рассмотрение сделки об украинских ресурсах - Economist
Глава министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев на прошлой неделе дал Владимиру Зеленскому час на рассмотрение соглашения, предполагающего передачу Вашингтону всех минеральных ресурсов Украины, пишет Economist
2025-02-17T12:14
2025-02-17T12:14
2025-02-17T12:40
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По данным журнала, в преддверии визита Бессента Зеленский надеялся, что обсудит с американским министром финансовую поддержку Киева, однако ему неожиданно представили меморандум.Ранее Бессент передал Зеленскому финансовое соглашение, которое тот, по информации телеканала CNN, не подписал. Позднее Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу в подписании соглашения о доступе Штатов к полезным ископаемым на Украине.В начале месяца президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Газета Financial Times тогда писала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь.Подробнее о сомнительной сделке - в материале Киев пытается обмануть США в сделке по редкоземельным металлам – Сальдо на сайте Украина.ру.
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Новости, США, Владимир Зеленский, Киев, Украина, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Минфин
Глава Минфина США дал Зеленскому час на рассмотрение сделки об украинских ресурсах - Economist
12:14 17.02.2025 (обновлено: 12:40 17.02.2025)
Глава министерства финансов США Скотт Бессент в ходе визита в Киев на прошлой неделе дал Владимиру Зеленскому час на рассмотрение соглашения, предполагающего передачу Вашингтону всех минеральных ресурсов Украины, пишет Economist
По данным журнала, в преддверии визита Бессента Зеленский надеялся, что обсудит с американским министром финансовую поддержку Киева, однако ему неожиданно представили меморандум.
"В предложении содержалось требование минеральных богатств... (Украины - ред.) в их полном объеме. У Зеленского был час, чтобы договориться", - сказано в материале со ссылкой на источники.
Ранее Бессент передал Зеленскому финансовое соглашение, которое тот, по информации телеканала CNN, не подписал. Позднее Зеленский заявил, что отказал вице-президенту США Джей Ди Вэнсу
в подписании соглашения о доступе Штатов к полезным ископаемым на Украине.
В начале месяца президент США Дональд Трамп
заявил, что Штаты ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь. Газета Financial Times тогда писала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь.