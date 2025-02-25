"Эту дату взяли не с потолка": политолог о будущем Зеленского, "заморозке" и выборах на Украине - 25.02.2025 Украина.ру
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"Эту дату взяли не с потолка": политолог о будущем Зеленского, "заморозке" и выборах на Украине
"Эту дату взяли не с потолка": политолог о будущем Зеленского, "заморозке" и выборах на Украине - 25.02.2025 Украина.ру
"Эту дату взяли не с потолка": политолог о будущем Зеленского, "заморозке" и выборах на Украине
Петр Порошенко*, который ранее заявил, что 26 октября на Украине пройдут выборы президента, видимо взял эту дату "не с потолка". Другой вопрос, как и в каких условиях эти выборы будут проводиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2025-02-25T03:30
2025-02-25T03:30
новости
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дональд трамп
владимир зеленский
петр порошенко
грег вайнер
украина
президент украины
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Что касается президентских выборов на Украине, то Петр Порошенко*, который назвал дату 26 октября, видимо, тоже взял ее "не с потолка", указал политолог. Видимо, такая дата уже как-то "проговаривалась и прокатывалась", добавил он.Другой вопрос, как и в каких условиях эти выборы будут проводиться на Украине, указал американист.Ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что ему нужно 180 дней, чтобы привести украинский кризис к миру. Тогда все сходится, отметил эксперт. Если это так, то 15 августа на Украине стартует президентская кампания, а 26 октября пройдут выборы, уточнил политолог."России нужно поддерживать огонь Трампа, чтобы он не перегорел или не остыл к решению вопроса по Украине. Президент США — человек вдохновения и здесь необходимо проявить очень большую гибкость", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский выдвинул Трампу ультиматум — в материале Василия Стоякина "Две войны Зеленского и условия, которые он выдвигает Трампу" на сайте Украина.ру.* внесён в российский перечень террористов и экстремистов
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новости, выборы, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, петр порошенко, грег вайнер, украина, президент украины, президентские выборы, заморозка, кит келлог, сво
Новости, выборы, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Грег Вайнер, Украина, президент Украины, президентские выборы, заморозка, Кит Келлог, СВО

"Эту дату взяли не с потолка": политолог о будущем Зеленского, "заморозке" и выборах на Украине

03:30 25.02.2025
 
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© скриншот видео
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Петр Порошенко*, который ранее заявил, что 26 октября на Украине пройдут выборы президента, видимо взял эту дату "не с потолка". Другой вопрос, как и в каких условиях эти выборы будут проводиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Что касается президентских выборов на Украине, то Петр Порошенко*, который назвал дату 26 октября, видимо, тоже взял ее "не с потолка", указал политолог. Видимо, такая дата уже как-то "проговаривалась и прокатывалась", добавил он.
Другой вопрос, как и в каких условиях эти выборы будут проводиться на Украине, указал американист.
"Потому что нужна все-таки спокойная обстановка. Вот это меня смущает. Нужна какая-то заморозка, видимо, хотя бы для проведения выборов", — подчеркнул Вайнер.
Ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что ему нужно 180 дней, чтобы привести украинский кризис к миру. Тогда все сходится, отметил эксперт. Если это так, то 15 августа на Украине стартует президентская кампания, а 26 октября пройдут выборы, уточнил политолог.
"России нужно поддерживать огонь Трампа, чтобы он не перегорел или не остыл к решению вопроса по Украине. Президент США — человек вдохновения и здесь необходимо проявить очень большую гибкость", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.
О том, почему Зеленский выдвинул Трампу ультиматум — в материале Василия Стоякина "Две войны Зеленского и условия, которые он выдвигает Трампу" на сайте Украина.ру.
* внесён в российский перечень террористов и экстремистов
Скотт Риттер интервью - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
23 февраля, 13:03
Скотт Риттер: Британии не удастся втянуть Трампа в авантюру и подорвать его сближение с Россией Новый потенциальный президент Украины живет в России. А личность и поведение Зеленского вызывают все большее раздражение американской администрации. В этом суть фундаментального расхождения Европы и США в отношении Украины.
 
НовостивыборыСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоГрег ВайнерУкраинапрезидент Украиныпрезидентские выборызаморозкаКит КеллогСВО
 
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