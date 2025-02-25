"Эту дату взяли не с потолка": политолог о будущем Зеленского, "заморозке" и выборах на Украине
© скриншот видео
© скриншот видео
Петр Порошенко*, который ранее заявил, что 26 октября на Украине пройдут выборы президента, видимо взял эту дату "не с потолка". Другой вопрос, как и в каких условиях эти выборы будут проводиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Что касается президентских выборов на Украине, то Петр Порошенко*, который назвал дату 26 октября, видимо, тоже взял ее "не с потолка", указал политолог. Видимо, такая дата уже как-то "проговаривалась и прокатывалась", добавил он.
Другой вопрос, как и в каких условиях эти выборы будут проводиться на Украине, указал американист.
"Потому что нужна все-таки спокойная обстановка. Вот это меня смущает. Нужна какая-то заморозка, видимо, хотя бы для проведения выборов", — подчеркнул Вайнер.
"России нужно поддерживать огонь Трампа, чтобы он не перегорел или не остыл к решению вопроса по Украине. Президент США — человек вдохновения и здесь необходимо проявить очень большую гибкость", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.
О том, почему Зеленский выдвинул Трампу ультиматум — в материале Василия Стоякина "Две войны Зеленского и условия, которые он выдвигает Трампу" на сайте Украина.ру.
* внесён в российский перечень террористов и экстремистов
23 февраля, 13:03Скотт Риттер: Британии не удастся втянуть Трампа в авантюру и подорвать его сближение с Россией Новый потенциальный президент Украины живет в России. А личность и поведение Зеленского вызывают все большее раздражение американской администрации. В этом суть фундаментального расхождения Европы и США в отношении Украины.