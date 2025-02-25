https://ukraina.ru/20250225/1061318505.html

"Эту дату взяли не с потолка": политолог о будущем Зеленского, "заморозке" и выборах на Украине

"Эту дату взяли не с потолка": политолог о будущем Зеленского, "заморозке" и выборах на Украине - 25.02.2025 Украина.ру

"Эту дату взяли не с потолка": политолог о будущем Зеленского, "заморозке" и выборах на Украине

Петр Порошенко*, который ранее заявил, что 26 октября на Украине пройдут выборы президента, видимо взял эту дату "не с потолка". Другой вопрос, как и в каких условиях эти выборы будут проводиться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2025-02-25T03:30

2025-02-25T03:30

2025-02-25T03:30

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Что касается президентских выборов на Украине, то Петр Порошенко*, который назвал дату 26 октября, видимо, тоже взял ее "не с потолка", указал политолог. Видимо, такая дата уже как-то "проговаривалась и прокатывалась", добавил он.Другой вопрос, как и в каких условиях эти выборы будут проводиться на Украине, указал американист.Ранее спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что ему нужно 180 дней, чтобы привести украинский кризис к миру. Тогда все сходится, отметил эксперт. Если это так, то 15 августа на Украине стартует президентская кампания, а 26 октября пройдут выборы, уточнил политолог."России нужно поддерживать огонь Трампа, чтобы он не перегорел или не остыл к решению вопроса по Украине. Президент США — человек вдохновения и здесь необходимо проявить очень большую гибкость", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский выдвинул Трампу ультиматум — в материале Василия Стоякина "Две войны Зеленского и условия, которые он выдвигает Трампу" на сайте Украина.ру.* внесён в российский перечень террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20250223/1061292990.html

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