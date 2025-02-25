Увольнения, миллиардные траты и уничтожение USAID: политолог рассказал, зачем Трампу нужен Илон Маск - 25.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250225/1061311518.html
Увольнения, миллиардные траты и уничтожение USAID: политолог рассказал, зачем Трампу нужен Илон Маск
Увольнения, миллиардные траты и уничтожение USAID: политолог рассказал, зачем Трампу нужен Илон Маск - 25.02.2025 Украина.ру
Увольнения, миллиардные траты и уничтожение USAID: политолог рассказал, зачем Трампу нужен Илон Маск
Сейчас Илон Маск делает то, что нынешний президент США Дональд Трамп в жизни бы сам никогда не сделал. Я имею ввиду все увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, уничтожение USAID. Маск — это Iron Wall, то есть железная стена для Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2025-02-25T05:00
2025-02-25T05:00
новости
сша
украина
илон маск
дональд трамп
грег вайнер
бюджет
увольнение
либералы
демократы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060284246_0:0:701:395_1920x0_80_0_0_27c755ce8912f868e908731b6164b7e8.jpg
Либеральный электорат в Нью-Йорке сих пор не может простить проигрыш демократической партии. Но консолидироваться против него они тоже не могут, потому что сейчас у демократов нет лидеров, отметил политолог.Кроме того, во всей этой истории есть еще один игрок крупный игрок — это бизнесмен Илон Маск, указал американист.По словам эксперта, впереди еще чистки в американском Минобразовании и Пентагоне. Там также могут быть найдены мультимиллиардные вещи, отметил он.То, что делает Маск, у здравомыслящего населения Нью-Йорка вызывает восторг. Он обещал, что ополовинит дефицитный бюджет, который составляет 36 триллионов долларов, сообщил эксперт."Да, Трампу без Маска невозможно. Демократы все называют Маска нацистом, эдаким Гитлером, который у американского либерального демократического народа отбирает хлеб. Заметьте, этими словами называют именно Маска, а не Трампа. И все это идет по каналам CNN, ABC, NBC, CBS. Вот зачем нужен Маск", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.Подробнее про предстоящий визит Стармера и Макрона в Вашингтон — в материале Алексея Туманова "Пока Стармер у Трампа, Великобритания ищет деньги – на себя, на НАТО и на Украину" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250224/1061295480.html
сша
украина
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0f/1060284246_0:0:637:478_1920x0_80_0_0_ef31c0c47d81f991c226c3f766146833.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, илон маск, дональд трамп, грег вайнер, бюджет, увольнение, либералы, демократы, пентагон, америка
Новости, США, Украина, Илон Маск, Дональд Трамп, Грег Вайнер, бюджет, увольнение, либералы, демократы, Пентагон, Америка

Увольнения, миллиардные траты и уничтожение USAID: политолог рассказал, зачем Трампу нужен Илон Маск

05:00 25.02.2025
 
© EPA/Vostock-photoФото: Илон Маск, фото сделано в Берлине
Фото: Илон Маск, фото сделано в Берлине
© EPA/Vostock-photo
Читать в
ДзенTelegram
Сейчас Илон Маск делает то, что нынешний президент США Дональд Трамп в жизни бы сам никогда не сделал. Я имею ввиду все увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, уничтожение USAID. Маск — это Iron Wall, то есть железная стена для Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Либеральный электорат в Нью-Йорке сих пор не может простить проигрыш демократической партии. Но консолидироваться против него они тоже не могут, потому что сейчас у демократов нет лидеров, отметил политолог.
Кроме того, во всей этой истории есть еще один игрок крупный игрок — это бизнесмен Илон Маск, указал американист.

"Маск — [это] Iron Wall, такая железная стена для Трампа. Он делает то, что нынешний президент США в жизни бы сам никогда не сделал. Я имею ввиду все увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, уничтожение USAID", — заявил Вайнер.

По словам эксперта, впереди еще чистки в американском Минобразовании и Пентагоне. Там также могут быть найдены мультимиллиардные вещи, отметил он.
То, что делает Маск, у здравомыслящего населения Нью-Йорка вызывает восторг. Он обещал, что ополовинит дефицитный бюджет, который составляет 36 триллионов долларов, сообщил эксперт.
"Да, Трампу без Маска невозможно. Демократы все называют Маска нацистом, эдаким Гитлером, который у американского либерального демократического народа отбирает хлеб. Заметьте, этими словами называют именно Маска, а не Трампа. И все это идет по каналам CNN, ABC, NBC, CBS. Вот зачем нужен Маск", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.
Подробнее про предстоящий визит Стармера и Макрона в Вашингтон — в материале Алексея Туманова "Пока Стармер у Трампа, Великобритания ищет деньги – на себя, на НАТО и на Украину" на сайте Украина.ру.
Алексей Фененко интервью - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Вчера, 06:10
Алексей Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонкуЕвросоюз может наладить реэкспорт американского оружия на Украину, причём делать это разными путями. Закупать вооружение напрямую у США или через их союзников, например арабские страны, или использовать программы НАТО. А России нужно готовиться к войне на Балтике или на Черном море
 
НовостиСШАУкраинаИлон МаскДональд ТрампГрег ВайнербюджетувольнениелибералыдемократыПентагонАмерика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Владимир Евсеев: Когда Россия окончательно загонит ВСУ за Оскол, она будет готова к форсированию Днепра
06:40Хроника энергетические войны: Новые санкции ЕС против РФ и "бумеранг" пошлин Трампа для энергетики США
06:30Кризис русофобского единства
06:15"Никаких шансов". Украинские и зарубежные эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг неё
06:02Раскол политических элит Польши: правительство страны против Трампа, президент и оппозиция – за
06:00Абсолютно безумный сценарий: Анпилогов рассказал, чем чревата для ВСУ авантюра в Брянской области
05:30"Это важнее, чем взятие Одессы": Вайнер о том, получит ли Россия гарантии, что Украины не будет в НАТО
05:00Увольнения, миллиардные траты и уничтожение USAID: политолог рассказал, зачем Трампу нужен Илон Маск
04:30Отступление на рубеж Днепра более выгодно ВСУ, чем нападение на Брянскую область или Белоруссию – эксперт
04:00"Если бы Киев начал выполнять Минские соглашения, нам пришлось бы возвращать Донбасс" — Ищенко
03:30"Эту дату взяли не с потолка": политолог о будущем Зеленского, "заморозке" и выборах на Украине
03:00"А потом мы применили силу": Ищенко объяснил, что получила Россия благодаря Минским соглашениям
20:30Зеленский озабочен русскоязычными в ЕС
20:02Испания обязалась ежегодно выделять миллиард евро для ВСУ
19:28Украина похожа на ЧВК, капитуляция её руководства неизбежна - Небензя
19:24Новые выборы или еще более радикальные ястребы. Что ожидает Германию после парламентских выборов
19:10"Официант может уронить блюдо или что-то подсыпать": как изменится политика ФРГ по Украине
19:04Поздоровался "по-английски": Трамп не встретил прилетевшего к нему Макрона
19:01Цели СВО остаются неизменными, а средства их достижения могут появиться новые – Константинов
18:35Рада опозорила Зеленского. Итоги 24 февраля на Украине
Лента новостейМолния