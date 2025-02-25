Увольнения, миллиардные траты и уничтожение USAID: политолог рассказал, зачем Трампу нужен Илон Маск
© EPA/Vostock-photoФото: Илон Маск, фото сделано в Берлине
© EPA/Vostock-photo
Сейчас Илон Маск делает то, что нынешний президент США Дональд Трамп в жизни бы сам никогда не сделал. Я имею ввиду все увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, уничтожение USAID. Маск — это Iron Wall, то есть железная стена для Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Либеральный электорат в Нью-Йорке сих пор не может простить проигрыш демократической партии. Но консолидироваться против него они тоже не могут, потому что сейчас у демократов нет лидеров, отметил политолог.
Кроме того, во всей этой истории есть еще один игрок крупный игрок — это бизнесмен Илон Маск, указал американист.
"Маск — [это] Iron Wall, такая железная стена для Трампа. Он делает то, что нынешний президент США в жизни бы сам никогда не сделал. Я имею ввиду все увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, уничтожение USAID", — заявил Вайнер.
По словам эксперта, впереди еще чистки в американском Минобразовании и Пентагоне. Там также могут быть найдены мультимиллиардные вещи, отметил он.
То, что делает Маск, у здравомыслящего населения Нью-Йорка вызывает восторг. Он обещал, что ополовинит дефицитный бюджет, который составляет 36 триллионов долларов, сообщил эксперт.
"Да, Трампу без Маска невозможно. Демократы все называют Маска нацистом, эдаким Гитлером, который у американского либерального демократического народа отбирает хлеб. Заметьте, этими словами называют именно Маска, а не Трампа. И все это идет по каналам CNN, ABC, NBC, CBS. Вот зачем нужен Маск", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.
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