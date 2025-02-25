https://ukraina.ru/20250225/1061311518.html

Увольнения, миллиардные траты и уничтожение USAID: политолог рассказал, зачем Трампу нужен Илон Маск

Увольнения, миллиардные траты и уничтожение USAID: политолог рассказал, зачем Трампу нужен Илон Маск - 25.02.2025 Украина.ру

Увольнения, миллиардные траты и уничтожение USAID: политолог рассказал, зачем Трампу нужен Илон Маск

Сейчас Илон Маск делает то, что нынешний президент США Дональд Трамп в жизни бы сам никогда не сделал. Я имею ввиду все увольнения, нахождения мультимиллиардных дефицитов, уничтожение USAID. Маск — это Iron Wall, то есть железная стена для Трампа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер

2025-02-25T05:00

2025-02-25T05:00

2025-02-25T05:00

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Либеральный электорат в Нью-Йорке сих пор не может простить проигрыш демократической партии. Но консолидироваться против него они тоже не могут, потому что сейчас у демократов нет лидеров, отметил политолог.Кроме того, во всей этой истории есть еще один игрок крупный игрок — это бизнесмен Илон Маск, указал американист.По словам эксперта, впереди еще чистки в американском Минобразовании и Пентагоне. Там также могут быть найдены мультимиллиардные вещи, отметил он.То, что делает Маск, у здравомыслящего населения Нью-Йорка вызывает восторг. Он обещал, что ополовинит дефицитный бюджет, который составляет 36 триллионов долларов, сообщил эксперт."Да, Трампу без Маска невозможно. Демократы все называют Маска нацистом, эдаким Гитлером, который у американского либерального демократического народа отбирает хлеб. Заметьте, этими словами называют именно Маска, а не Трампа. И все это идет по каналам CNN, ABC, NBC, CBS. Вот зачем нужен Маск", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Грег Вайнер о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского" на сайте Украина.ру.Подробнее про предстоящий визит Стармера и Макрона в Вашингтон — в материале Алексея Туманова "Пока Стармер у Трампа, Великобритания ищет деньги – на себя, на НАТО и на Украину" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250224/1061295480.html

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новости, сша, украина, илон маск, дональд трамп, грег вайнер, бюджет, увольнение, либералы, демократы, пентагон, америка