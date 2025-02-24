Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Чтобы миновать "самую опасную фазу конфликта", Владимиру Зеленскому нужно перетянуть президента США Дональда Трампа на свою сторону. Об этом 24 февраля заявил профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
"В ближайшие недели руководство Зеленского вступит в самую опасную фазу", — написало британское издание Financial Times. Как утверждается в публикации, Зеленскому предстоит попытаться удержать Запад на стороне Украины, что будет непросто на фоне президентства Дональда Трампа и падения популярности самого главы киевского режима. Такие выводы были сделаны изданием на основе последних заявлений американского лидера в адрес Зеленского.
В комментарии изданию Украина.ру профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов заметил, что Запад в настоящее время перестал быть единым в оценке украинского конфликта и подхода к его решению.
"Соответственно в глазах Трампа Зеленскому надо будет реабилитироваться, вернее попытаться сгладить противоречия, и перетянуть президента США на свою сторону. И в этом отношении стратегия главы киевского режима будет отличаться от тактики, которую он использует касательно Европы, ведь там Киев в основном пользуется поддержкой глав государств", — заявил Иванов, отметив, что "ключик" к США Зеленскому еще предстоит найти.
По словам профессора, Украина не хочет считать финансовую помощь США своим долгом, который она обязана возвращать. И этот вопрос Зеленскому также нужно будет урегулировать.
"И второй камень преткновения это, конечно, доступ к сырьевым ресурсам, который Трамп желает получить на своих условиях, попутно минимизируя контроль и влияние Украины. А Зеленскому это не нравится: он пытается отстоять свою позицию, не передавать под полный контроль ресурсы Украины и сохранить хоть какое-то участие", — считает собеседник издания.
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