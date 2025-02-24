Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов - 24.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250224/1061312575.html
Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов
Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов - 24.02.2025 Украина.ру
Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов
Чтобы миновать "самую опасную фазу конфликта", Владимиру Зеленскому нужно перетянуть президента США Дональда Трампа на свою сторону. Об этом 24 февраля заявил профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
2025-02-24T15:05
2025-02-24T15:05
эксклюзив
сша
украина
запад
европа
владимир зеленский
дональд трамп
киев
financial times
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058944949_375:310:2758:1651_1920x0_80_0_0_05f8bd33c2ae05fd72d4b4ec69389506.jpg.webp
"В ближайшие недели руководство Зеленского вступит в самую опасную фазу", — написало британское издание Financial Times. Как утверждается в публикации, Зеленскому предстоит попытаться удержать Запад на стороне Украины, что будет непросто на фоне президентства Дональда Трампа и падения популярности самого главы киевского режима. Такие выводы были сделаны изданием на основе последних заявлений американского лидера в адрес Зеленского.В комментарии изданию Украина.ру профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов заметил, что Запад в настоящее время перестал быть единым в оценке украинского конфликта и подхода к его решению. По словам профессора, Украина не хочет считать финансовую помощь США своим долгом, который она обязана возвращать. И этот вопрос Зеленскому также нужно будет урегулировать. "И второй камень преткновения это, конечно, доступ к сырьевым ресурсам, который Трамп желает получить на своих условиях, попутно минимизируя контроль и влияние Украины. А Зеленскому это не нравится: он пытается отстоять свою позицию, не передавать под полный контроль ресурсы Украины и сохранить хоть какое-то участие", — считает собеседник издания. Подробности пока еще словесной перепалки президента США и "диктатора без выборов" — в материале Неделя в фотографиях. Батл Трамп — Зеленский и истерика ВСУ после переговоров России и США
https://ukraina.ru/20250224/1061309596.html
сша
украина
запад
европа
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0f/1058944949_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bde44e2f88b33fb58835b3c1bb6894b.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, украина, запад, европа, владимир зеленский, дональд трамп, киев, financial times
Эксклюзив, США, Украина, Запад, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Киев, Financial Times

Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов

15:05 24.02.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
Кристина
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Чтобы миновать "самую опасную фазу конфликта", Владимиру Зеленскому нужно перетянуть президента США Дональда Трампа на свою сторону. Об этом 24 февраля заявил профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов
"В ближайшие недели руководство Зеленского вступит в самую опасную фазу",написало британское издание Financial Times. Как утверждается в публикации, Зеленскому предстоит попытаться удержать Запад на стороне Украины, что будет непросто на фоне президентства Дональда Трампа и падения популярности самого главы киевского режима. Такие выводы были сделаны изданием на основе последних заявлений американского лидера в адрес Зеленского.
В комментарии изданию Украина.ру профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов заметил, что Запад в настоящее время перестал быть единым в оценке украинского конфликта и подхода к его решению.

"Соответственно в глазах Трампа Зеленскому надо будет реабилитироваться, вернее попытаться сгладить противоречия, и перетянуть президента США на свою сторону. И в этом отношении стратегия главы киевского режима будет отличаться от тактики, которую он использует касательно Европы, ведь там Киев в основном пользуется поддержкой глав государств", — заявил Иванов, отметив, что "ключик" к США Зеленскому еще предстоит найти.

По словам профессора, Украина не хочет считать финансовую помощь США своим долгом, который она обязана возвращать. И этот вопрос Зеленскому также нужно будет урегулировать.
"И второй камень преткновения это, конечно, доступ к сырьевым ресурсам, который Трамп желает получить на своих условиях, попутно минимизируя контроль и влияние Украины. А Зеленскому это не нравится: он пытается отстоять свою позицию, не передавать под полный контроль ресурсы Украины и сохранить хоть какое-то участие", — считает собеседник издания.
Макрон и Стармер - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
10:54
Баш на баш: в Times рассказали, что Макрон и Стармер предлагают Трампу в обмен на остановку переговоровПрезидент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хотят отговорить американского лидера Дональда Трампа от участия в переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта. Об этом 24 февраля написало британское издание The Times со ссылкой на свои источники
Подробности пока еще словесной перепалки президента США и "диктатора без выборов" — в материале Неделя в фотографиях. Батл Трамп — Зеленский и истерика ВСУ после переговоров России и США
 
ЭксклюзивСШАУкраинаЗападЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампКиевFinancial Times
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10Британия расширила антироссийские санкции
16:10"Ни за какие деньги не смогли найти режиссёра": Артёмов о "культурной элите" России и людях на войне
16:00Наступление на степь Владимира II Мономаха: победить половцев для объединения Руси
15:56Россия и Украина наладили эвакуацию жителей Курской области. Как именно?
15:44Неожиданный "букет": стало известно, кто именно вошел в новый санкционный пакет ЕС
15:24Лавров раскрыл, при каком условии Россия остановит боевые действия
15:23СБУ угрожает настоятелям православных храмов 10 годами тюрьмы
15:05Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов
15:03Украинский военнослужащий обворовал штурмовиков ВСУ на $107 тыс
15:02Москва просила Париж принять меры еще до взрыва в Марселе
14:55Три года СВО. Итоги, работы еще много
14:37Украинский суд рассмотрит дело о массовых пытках и убийствах в Божковской колонии №16
14:29Воюем дальше, или Слабоумие и отвага: итоги пресс-конференции Зеленского
14:21На Украине разоблачили экс-командира дивизиона, вымогавшего деньги у военнослужащих
13:24Съемочная группа Первого канала попала под удар вражеского дрона в ДНР
13:17ЕС отказывается от диалога с Россией и идёт по пути войны – Песков
13:14Массированный удар ВС РФ по Киеву и областям Украины: какие цели поразила российская армия 24 февраля
13:06Россия и США продолжат диалог по "раздражителям" на уровне экспертов – Песков
13:02В Киев приехало начальство, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 февраля
13:02Ястреб или могильщик старой Европы? В мире оценили перспективы победы Мерца
Лента новостейМолния