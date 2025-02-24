https://ukraina.ru/20250224/1061312575.html

Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов

Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов - 24.02.2025 Украина.ру

Если Зеленский не подберет ключик к Трампу, "опасная фаза конфликта" не минует Украину — Иванов

Чтобы миновать "самую опасную фазу конфликта", Владимиру Зеленскому нужно перетянуть президента США Дональда Трампа на свою сторону. Об этом 24 февраля заявил профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов

2025-02-24T15:05

2025-02-24T15:05

2025-02-24T15:05

эксклюзив

сша

украина

запад

европа

владимир зеленский

дональд трамп

киев

financial times

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"В ближайшие недели руководство Зеленского вступит в самую опасную фазу", — написало британское издание Financial Times. Как утверждается в публикации, Зеленскому предстоит попытаться удержать Запад на стороне Украины, что будет непросто на фоне президентства Дональда Трампа и падения популярности самого главы киевского режима. Такие выводы были сделаны изданием на основе последних заявлений американского лидера в адрес Зеленского.В комментарии изданию Украина.ру профессор кафедры международной и национальной безопасности Дипломатической академии МИД России Олег Иванов заметил, что Запад в настоящее время перестал быть единым в оценке украинского конфликта и подхода к его решению. По словам профессора, Украина не хочет считать финансовую помощь США своим долгом, который она обязана возвращать. И этот вопрос Зеленскому также нужно будет урегулировать. "И второй камень преткновения это, конечно, доступ к сырьевым ресурсам, который Трамп желает получить на своих условиях, попутно минимизируя контроль и влияние Украины. А Зеленскому это не нравится: он пытается отстоять свою позицию, не передавать под полный контроль ресурсы Украины и сохранить хоть какое-то участие", — считает собеседник издания. Подробности пока еще словесной перепалки президента США и "диктатора без выборов" — в материале Неделя в фотографиях. Батл Трамп — Зеленский и истерика ВСУ после переговоров России и США

https://ukraina.ru/20250224/1061309596.html

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Кристина Черкасова

эксклюзив, сша, украина, запад, европа, владимир зеленский, дональд трамп, киев, financial times