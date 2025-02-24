Неожиданный "букет": стало известно, кто именно вошел в новый санкционный пакет ЕС
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкШахматы. Матч за звание чемпиона мира. М.Карлсен – В.Ананд. Первая партия
ЕС расширил список персональных санкций, добавив в него юмориста, шахматиста, спортсмена и производителя С-300. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС о введении 16-го пакета санкций против России, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза
Всего в 16-м пакете санкций в "черный список" включены 48 физических и 35 юридических лиц из России. В их число попали:
- —гендиректор концерна оборонной промышленности "Алмаз-Антей" (производит, в том числе, комплексы ПВО С-300, С-400 и С-500. - Ред.) Ян Новиков;
- —шахматист Сергей Карякин;
- —юморист Михаил Галустян;
- —телеведущая Юлия Барановская;
- —олимпийский чемпион, гимнаст Никита Нагорный;
- —сенаторы Юрий Нимченко и Андрей Деркач;
- —владелец инвестиционной компании АФК "Система" Владимир Евтушенков;
- —председатель совета директоров горнодобывающей, металлургической, электрогенерирующей и транспортной компании - группы "Мечел" Игорь Зюзин;
- —гендиректор энергетической компании "Интер РАО" Сергей Дрегваль;
- —президент ЮГК ("Южуралзолото Группа Компаний") Константин Струков;
- —бизнесмен, владелец инвестиционного холдинга "А-проперти" Альберт Авдолян;
- —глава Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха.
В документе Евросоюза уточняется, что "Совет установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота Путина, а также тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса".
Также в 16-ом пакете санкций ЕС указаны выставка достижений "Россия", издание "Лента.ру" и телеканал "Звезда", аэропорты "Внуково" и "Жуковский". Подробнее о том, на кого еще наложили вето европейцы - в материале Евросовет утвердил 16-й пакет санкций против России.
Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия не видит никаких предпосылок для возобновления диалога с Евросоюзом. Он добавил, что очередной пакет санкций был прогнозируемым, и Европа демонстрирует намерение продолжать конфликт с Россией, что негативно сказывается на процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.
Тем временем главарь киевского режима пообщался с журналистами. Авто издания Украина.ру Виктория Титова, послушала, что он сказал и сделала выводы в материале Воюем дальше, или Слабоумие и отвага: итоги пресс-конференции Зеленского.