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Неожиданный "букет": стало известно, кто именно вошел в новый санкционный пакет ЕС

Неожиданный "букет": стало известно, кто именно вошел в новый санкционный пакет ЕС - 24.02.2025 Украина.ру

Неожиданный "букет": стало известно, кто именно вошел в новый санкционный пакет ЕС

ЕС расширил список персональных санкций, добавив в него юмориста, шахматиста, спортсмена и производителя С-300. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС о введении 16-го пакета санкций против России, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза

2025-02-24T15:44

2025-02-24T15:44

2025-02-24T15:44

россия

европа

украина

михаил галустян

сергей карякин

юлия барановская

ес

евросоюз

с-300

санкции

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Всего в 16-м пакете санкций в "черный список" включены 48 физических и 35 юридических лиц из России. В их число попали:В документе Евросоюза уточняется, что "Совет установил два новых критерия, которые позволят ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, владеющих или эксплуатирующих суда теневого флота Путина, а также тех, кто поддерживает или получает выгоду от российского военно-промышленного комплекса".Также в 16-ом пакете санкций ЕС указаны выставка достижений "Россия", издание "Лента.ру" и телеканал "Звезда", аэропорты "Внуково" и "Жуковский". Подробнее о том, на кого еще наложили вето европейцы - в материале Евросовет утвердил 16-й пакет санкций против России.Комментируя ситуацию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия не видит никаких предпосылок для возобновления диалога с Евросоюзом. Он добавил, что очередной пакет санкций был прогнозируемым, и Европа демонстрирует намерение продолжать конфликт с Россией, что негативно сказывается на процессе мирного урегулирования конфликта на Украине.Тем временем главарь киевского режима пообщался с журналистами. Авто издания Украина.ру Виктория Титова, послушала, что он сказал и сделала выводы в материале Воюем дальше, или Слабоумие и отвага: итоги пресс-конференции Зеленского.

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россия, европа, украина, михаил галустян, сергей карякин, юлия барановская, ес, евросоюз, с-300, санкции, антироссийские санкции