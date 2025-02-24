У нас одна генеральная задача: Сорокин о том, почему нельзя оставлять "безумной хунте" Харьков и Одессу
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
За несколько месяцев до того, как Россия и США подпишут договор о мире, ВС РФ нужно продвинутся как можно дальше на Запад. Достижение целей СВО невозможно без освобождения Харькова и Одессы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Сейчас у России есть одна генеральная задача, отметил эксперт. То, что сейчас происходит в Саудовской Аравии – не переговоры, пока это только консультации, заявил Сорокин.
Он уточнил, что переговоры по существу начнутся после первой встречи президентов США и РФ, когда будут зафиксированы первые результаты предварительных консультаций на высшем уровне.
"И наша задача за несколько месяцев до того, как мы заключим с Трампом договор о перемирии, а потом – о мире, продвинутся как можно дальше на Запад. Донбасс, Херсон и Запорожье – это, конечно, хорошо. Но мы не можем говорить о достижении целей СВО без освобождения Одессы и Харькова", — подчеркнул Сорокин.
То есть армии нужно освободить юг Украины и Левобережье, чтобы отрезать это государственное образование от моря и промышленных регионов с природными ресурсами, а также выйти к Приднестровью, отметил эксперт.
Без этого невозможно добиться демилитаризации и денацификации Украины, а эти задачи никто не снимал, указал Сорокин.
"Повторюсь, если мы оставим этой безумной хунте Одесскую и Харьковскую области, цели СВО будут выполнены на 20 или 30%. Следовательно, на фоне переговоров мы продолжим двигаться на фронте", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру.
О новых успехах российской армии в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери" на сайте Украина.ру.
22 февраля, 18:22Академические итоги войны России с НАТОВряд ли надо кому-то доказывать, что так называемая СВО на Украине, задумывавшаяся как ограниченная по масштабу и срокам операция, по факту вылилась в войну России с НАТО на украинской территории (причины такого развития событий находятся за пределами темы данной статьи).