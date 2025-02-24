У нас одна генеральная задача: Сорокин о том, почему нельзя оставлять "безумной хунте" Харьков и Одессу - 24.02.2025 Украина.ру
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У нас одна генеральная задача: Сорокин о том, почему нельзя оставлять "безумной хунте" Харьков и Одессу
У нас одна генеральная задача: Сорокин о том, почему нельзя оставлять "безумной хунте" Харьков и Одессу - 24.02.2025 Украина.ру
У нас одна генеральная задача: Сорокин о том, почему нельзя оставлять "безумной хунте" Харьков и Одессу
За несколько месяцев до того, как Россия и США подпишут договор о мире, ВС РФ нужно продвинутся как можно дальше на Запад. Достижение целей СВО невозможно без освобождения Харькова и Одессы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-02-24T04:00
2025-02-24T04:00
новости
россия
харьков
одесса
дональд трамп
геннадий алехин
запорожье
херсон
приднестровье
сво
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Сейчас у России есть одна генеральная задача, отметил эксперт. То, что сейчас происходит в Саудовской Аравии – не переговоры, пока это только консультации, заявил Сорокин.Он уточнил, что переговоры по существу начнутся после первой встречи президентов США и РФ, когда будут зафиксированы первые результаты предварительных консультаций на высшем уровне.То есть армии нужно освободить юг Украины и Левобережье, чтобы отрезать это государственное образование от моря и промышленных регионов с природными ресурсами, а также выйти к Приднестровью, отметил эксперт.Без этого невозможно добиться демилитаризации и денацификации Украины, а эти задачи никто не снимал, указал Сорокин."Повторюсь, если мы оставим этой безумной хунте Одесскую и Харьковскую области, цели СВО будут выполнены на 20 или 30%. Следовательно, на фоне переговоров мы продолжим двигаться на фронте", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру.О новых успехах российской армии в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250222/1061284289.html
россия
харьков
одесса
запорожье
херсон
приднестровье
саудовская аравия
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новости, россия, харьков, одесса, дональд трамп, геннадий алехин, запорожье, херсон, приднестровье, сво, спецоперация, переговоры, мир, перемирие, саудовская аравия
Новости, Россия, Харьков, Одесса, Дональд Трамп, Геннадий Алехин, Запорожье, Херсон, Приднестровье, СВО, Спецоперация, переговоры, мир, перемирие, Саудовская Аравия

У нас одна генеральная задача: Сорокин о том, почему нельзя оставлять "безумной хунте" Харьков и Одессу

04:00 24.02.2025
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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За несколько месяцев до того, как Россия и США подпишут договор о мире, ВС РФ нужно продвинутся как можно дальше на Запад. Достижение целей СВО невозможно без освобождения Харькова и Одессы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
Сейчас у России есть одна генеральная задача, отметил эксперт. То, что сейчас происходит в Саудовской Аравии – не переговоры, пока это только консультации, заявил Сорокин.
Он уточнил, что переговоры по существу начнутся после первой встречи президентов США и РФ, когда будут зафиксированы первые результаты предварительных консультаций на высшем уровне.
"И наша задача за несколько месяцев до того, как мы заключим с Трампом договор о перемирии, а потом – о мире, продвинутся как можно дальше на Запад. Донбасс, Херсон и Запорожье – это, конечно, хорошо. Но мы не можем говорить о достижении целей СВО без освобождения Одессы и Харькова", — подчеркнул Сорокин.
То есть армии нужно освободить юг Украины и Левобережье, чтобы отрезать это государственное образование от моря и промышленных регионов с природными ресурсами, а также выйти к Приднестровью, отметил эксперт.
Без этого невозможно добиться демилитаризации и денацификации Украины, а эти задачи никто не снимал, указал Сорокин.
"Повторюсь, если мы оставим этой безумной хунте Одесскую и Харьковскую области, цели СВО будут выполнены на 20 или 30%. Следовательно, на фоне переговоров мы продолжим двигаться на фронте", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру.
О новых успехах российской армии в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери" на сайте Украина.ру.
Боевая работа расчета РСЗО Град 25 армии на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
22 февраля, 18:22
Академические итоги войны России с НАТОВряд ли надо кому-то доказывать, что так называемая СВО на Украине, задумывавшаяся как ограниченная по масштабу и срокам операция, по факту вылилась в войну России с НАТО на украинской территории (причины такого развития событий находятся за пределами темы данной статьи).
 
НовостиРоссияХарьковОдессаДональд ТрампГеннадий АлехинЗапорожьеХерсонПриднестровьеСВОСпецоперацияпереговорымирперемириеСаудовская Аравия
 
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