https://ukraina.ru/20250224/1061286604.html

У нас одна генеральная задача: Сорокин о том, почему нельзя оставлять "безумной хунте" Харьков и Одессу

У нас одна генеральная задача: Сорокин о том, почему нельзя оставлять "безумной хунте" Харьков и Одессу - 24.02.2025 Украина.ру

У нас одна генеральная задача: Сорокин о том, почему нельзя оставлять "безумной хунте" Харьков и Одессу

За несколько месяцев до того, как Россия и США подпишут договор о мире, ВС РФ нужно продвинутся как можно дальше на Запад. Достижение целей СВО невозможно без освобождения Харькова и Одессы. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-02-24T04:00

2025-02-24T04:00

2025-02-24T04:00

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Сейчас у России есть одна генеральная задача, отметил эксперт. То, что сейчас происходит в Саудовской Аравии – не переговоры, пока это только консультации, заявил Сорокин.Он уточнил, что переговоры по существу начнутся после первой встречи президентов США и РФ, когда будут зафиксированы первые результаты предварительных консультаций на высшем уровне.То есть армии нужно освободить юг Украины и Левобережье, чтобы отрезать это государственное образование от моря и промышленных регионов с природными ресурсами, а также выйти к Приднестровью, отметил эксперт.Без этого невозможно добиться демилитаризации и денацификации Украины, а эти задачи никто не снимал, указал Сорокин."Повторюсь, если мы оставим этой безумной хунте Одесскую и Харьковскую области, цели СВО будут выполнены на 20 или 30%. Следовательно, на фоне переговоров мы продолжим двигаться на фронте", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Николая Сорокина: У России осталось три-четыре месяца, чтобы вынудить Трампа отдать ей Харьков и Одессу на сайте Украина.ру.О новых успехах российской армии в зоне СВО — в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250222/1061284289.html

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