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Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери

Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери - 22.02.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери

Российская армия не снижает темпов наступательных действий практически по всей линии боевого соприкосновения.

2025-02-22T08:30

2025-02-22T08:30

2025-02-22T08:32

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Фронт северо-западнее и восточнее Харькова, один из самых ключевых и знаковых. Он отличается подвижностью российских подразделений, которые захватывают плацдармы и занимаются их расширением в районе Купянска. ВСУ активно сопротивляются, но несут большие потери, в первую очередь от ударов артиллерии и ударных беспилотников, которые залетают на украинские позиции даже в глубине обороны.В украинских информационных пабликах сейчас началась форменная истерика с наступлением российской армии на этом направлении. И первым забил тревогу глава городской военной администрации Максим Беседин. Он, к слову, ещё месяц назад удрал со своей администрацией из города и скрывается где-то возле аэропорта. Что он там рассмотрел — непонятно. Командование украинской армии на этом направлении тоже пускает слезу.Да, подразделения группировки войск "Запад" действует активно, в частности, расширяет плацдарм в районе Двуречной, на других участках. Это вовсе не означает, что сегодня-завтра начнется какое-то мощное наступление на Купянск. Здесь в приоритете скорее Волчанск, где идут упорные бои, большое значение имеет перекрытие трассы на Чугуев. Там сосредоточены крупные силы противника, в том числе иностранные наемники. Из Чугуева идёт подпитка гарнизонов в Волчанске, Купянске, а ещё в Липцах.Противник также проявляет активность на этом участке. ВСУ по-прежнему удерживают плацдарм в районе Купянск-Узловая, это левый берег реки Оскол. Правда, их там хорошенько накрыло российскими ФАБами при попытке наладить понтонно-мостовую переправу на противоположный берег. Исходя из текущей ситуации, на мой взгляд, как такового штурма Купянска не будет. ВС РФ предпримут охват с двух сторон, чтобы не завязнуть в городских боях. Но для начала нужно взять именно Волчанск и уже оттуда силами двух группировок, „Запад “и „Север “обходить и сам Купянск.Ещё раз повторюсь, не надо бежать впереди паровоза и торопить события. В конечном итоге командованию российской армии виднее, как вести ход наступательной операции. А Купянск обязательно освободим, недаром они так занервничали в ожидании штурма.Несколько дней назад Президент России уже объявил, что морпехи ВС РФ зашли в Сумскую область. На мой взгляд, замысел может быть в том, чтобы окончательно перерезать транспортный рукав, полностью уничтожить логистику противника вдоль автомобильной трассы Сумы — Суджа. Тем самым лишить подпитки силы ВСУ на Суджанском плацдарме. Здесь ВСУ все еще пытаются перебросить свои силы и подкрепления в Курскую область, в район южнее Суджи. А без этого практически невозможно защитить свою линию снабжения. Потому что выход на нее позволит российским войскам не только блокировать вошедшие в Курскую область части ВСУ, но и одновременно нарастить силы вдоль реки Локни для дальнейших наступательных действий уже на территории Сумской области.Наши морпехи, и десантники зашли со стороны Свердликово и продвинулись ближе к населенным пунктам Новенькое и Басовка, развивая достигнутый накануне успех. Противник спешно стал отходить. Сказалось, конечно, отсутствие у украинцев каких-либо инженерных сооружений для ведения обороны, а также заграждений для препятствия наступлению. В целом их забросили, как мясо в посадку, и оставили ждать своей участи. А в середине недели российские войска добились успеха и в селе Лебедевка, соседнем со Свердликово, — там бойцы ВС РФ сломили сопротивление ВСУ и продвинулись в южной части села.Согласно сводке, опубликованной военным ведомством РФ в четверг, "за сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты Bradley производства США, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий и четыре миномета, а также три пункта управления БПЛА". Днем позже уже начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что от солдат ВСУ уже очищено свыше 800 кв. км Курской области. По словам Рудского, это 64% от общей площади, изначально занятой противником в этом регионе.В случае успеха проведенной операции, как отмечают авторитетные военные специалисты, ВС РФ смогут перерезать трассу снабжения ВСУ и окружить подразделения противника. Работа проводится для дополнительной защиты Курской области. А маневр десантников может привести к краху всей группировки ВСУ, вклинившейся в Курскую область.Командование ВСУ попыталось ввести в бой резервы, но, по словам источников с той стороны, это только усилило тем самым управленческий хаос. Приведу весьма показательный пример. Отдельный батальон ВСУ "Шквал", который был сформирован исключительно из заключенных, фактически прекратил своё существование. Заметно поубавилось зеков и в украинских бригадах, куда их распределили для "усиления". Причина проста — этих "новобранцев" отправляли исключительно в штурмовые подразделения, где они массово гибли. Сейчас их место займут 18-летние "добровольцы".Режим Зеленского полагал, что, дав амнистию осужденным, в том числе по "тяжелым" статьям УК, получит отряды головорезов, которые будут "искупать вину" кровью. Бывшие уголовники как-то не особо прижились в украинской армии. И если "Шквал" жил своей зековской жизнью, с колючей проволокой и заградотрядами за спиной, то в бригадах ВСУ этот "контингент" прославился мародёрством, убийствами сослуживцев и отказами идти в наступление. Отношение к ним было соответствующим — их тоже били и убивали за любую провинность.Тот же батальон "Шквал" бросили на сумское направление с заходом на территории Курской области. Многие из осуждённых просто не знали, куда их отправили. Не обладая элементарными навыками боевой подготовки, пройдя лишь трехдневный курс обучения, который сводился к нескольким занятиям по стрельбе и метанию учебных гранат, стали гибнуть под огнем российских десантников и морпехов. А еще стали сдаваться в плен, понимая, что это единственная возможность выжить.Повальным стало и дезертирство среди зеков. Эти "бойцы" покидают расположение воинской части с оружием в руках, а при попытке задержать отстреливаются от "побратимов". Нетрудно предположить, что после завершения боевых действий на оставшейся части Украины будут „гулять “миллионы единиц незарегистрированного оружия. Там с 2014 года накопилось огромное количество нелегальных стволов. Купить пистолет, автомат или даже гранатомет в Киеве, Одессе, да и в других городах не проблема. Цена в среднем в районе тысячи долларов.Помимо нынешних дезертиров добавятся сотни тысяч ныне мобилизованных. Они ведь тоже вернутся с фронта с оружием, которое припрячут до поры до времени. И Украину ждёт волна „махновщины “, когда бывшие военные будут грабить и убивать. На фоне того, что украинских полицейских, постовых и оперов отправили на фронт, бороться с такой преступностью будет некому. В общем, затея с ударными штрафбатами в ВСУ как-то не задалась, хотя по украинским тюрьмам продолжается процесс "мобилизации" заключённых.Зашевелился и южный участок фронта. Российские десантники из состава 7-й Новороссийской дивизии ВДВ ворвались в село Пятихатки в Запорожской области. Накануне продвижение на этом участке составляло по 500-600 м в день. Теперь армия РФ пойдет на помощь штурмующим населенный пункт Каменское, за которое идут ожесточенные бои.Село Пятихатки соответствует своему названию, там действительно немного домов, да и местных жителей в 2001 году насчитывалось порядка 300 человек. Сейчас и того меньше. Тем не менее украинская армия цеплялась за это село и пыталась не пропустить российских штурмовиков дальше. Кроме того, ВСУ даже пытались контратаковать из этого села: противник бил в сторону Жеребянки, чтобы продвинуться в направлении Васильевки, Энергодара и Токмака. Так что в оперативном плане Пятихатки имеют стратегическое значение.Минобороны РФ пока не спешит официально заявлять об освобождении этого села на левом берегу реки Янчекрак. Бои за населенный пункт еще продолжаются, а военное ведомство докладывает о достижении успеха только после полного завершения операции. Сейчас о взятии села рассказали бойцы 247-го десантно-штурмового полка из Ставрополя, которые принимали участие в штурме Пятихаток. Их сведения приводит Telegram-канал "Дневник Десантника".Штурмовые группы выбили подразделения ВСУ из Пятихаток и закрепились на достигнутом рубеже. Противник пытался атаковать их позиции, однако успеха не добился. Также боевики пытались контратаковать в районе Каменского, однако и здесь получили достойный отпор и были вынуждены откатиться. После их разгромили огнем артиллерии, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.Значимость освобождения любого, пусть и небольшого населенного пункта имеет в зоне СВО особое значение. Если не ошибаюсь, то через Пятихатки в Запорожье проходит автомагистраль, которую противник использовал для переброски резервов. Да и для нашей армии эта дорога пригодится. Мы же не собираемся сворачивать здесь наступательные действия. Взяли Пятихатки, значит, будет и следующий шаг на этом направлении, да и противника нужно локализовать, лишать его возможности маневрировать.На Лиманском направлении продолжается успешное продвижение ВС РФ, по сообщениям Минобороны, была освобождена Ямполовка. Дальнейшее наступление российских войск приведёт к прорыву на Лиман, один из важных районных центров ДНР. На Богатырском направлении наши закрепляются в южной части Константинополя, в центре идут бои. ВС РФ продвигаются к трассе, ведущей из Богатыря в Константинополь.Сражения идут и в районе Ровнополя, Новоселки и Бурлацкого, в направлении последнего взята позиция противника. В Улаклы враг находится на северо-западе поселка. За опорники западнее и севернее Андреевки идут бои. Есть продвижение в направлении Алексеевки. За Новоселку идут бои, российские войска закрепились. ВСУ выбиты из нескольких опорников у Новоочреватого.По поступившей информации бойцы ВС РФ выбили украинских военных из поселка Надеждинка и села Новоселка в ДНР, сообщает Минобороны РФ. "Вооруженные Силы Российской Федерации освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в Донецкой Народной Республике",- говорится в сообщении оборонного ведомства. Ранее стало известно о поднятии бойцами ВС РФ российского флага в селе Новоочеретоватое в ДНР. Также сообщалось о полном освобождении российскими военными микрорайона Северный в Часовом Яре.Покровское/Красноармейское направление. По сообщениям военкоров с места событий наши штурмовики атакуют у центра Удачного. Бои идут в Котлино, Зверево и районе Бельгийки. Также атаки продолжаются в направлении Новоукраинки и на востоке Лысовки. Есть продвижение в районе Елизаветовки.Всю неделю над Одессой стоят клубы дыма, которые в ночном небе хорошо видны при "подсветке" из пожаров и голубых вспышек в небе, происходящих при аварийных отключениях систем высокого напряжения и обрыве линий электропередач. Нынешние были направлены на объекты подстанции ПС "ГРЭС" (Генеральные резервные электрические станции), обеспечивающие энергоснабжение военной инфраструктуры и логистики ВСУ.Ток в Одессе и порту Ильичевска кончился, всё погрузилось во тьму. Удары российских "Гераней" поразили ключевые силовые модули ПС "ГРЭС". Это привело к полному отключению высоковольтных линий, которые питали электроэнергией стратегические объекты ВСУ, в том числе портовую зону. Ее армия киевского режима использовала как крупный логистический центр. Также там были ремонтные предприятия, которые обслуживают бронетехнику и артиллерийские системы, а еще командные пункты ПВО, которые координировали работу западных ЗРК NASAMS и IRIS-Т. Также обесточенными оказались железнодорожные узлы, задействованные в поставках грузов для украинской армии в Николаевской и Запорожской областях.Налет на энергосистему Одессы был тщательно спланирован. Не исключено, что часть информации о местонахождении трансформаторов и распределительного оборудования была передана пророссийскими подпольщиками. По крайней мере, за одну только ночь была выведена из строя практически вся критическая структура энергосистемы, что привело к аварийным отключениям и обрыву проводов ЛЭП.Огневые удары практически в круглосуточном режиме наносятся и в других городах Украины. Удары по военным объектам пришлись в Киеве. Там гремели мощные взрывы. Крылатые ракеты прилетели по объектам ВСУ в районе города Краснограда на юге Харьковской области. Здесь находится крупный железнодорожный узел с направлениями на Харьков, Днепропетровск, Полтаву и Лозовую. Взрывы отмечены и на территории Запорожской области, которая контролируется киевским режимом.В конце недели огневой вал наносился по тыловым объектам ВСУ в Сумской и Харьковской областей, военным аэродромам противника в Полтавской и Киевской области. учебным лагерям и базам противника, где проходит переформирование бригад и сколачиваются подразделения ВСУ перед отправкой на передовую.О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Паника от критики в США и угрозы за сдачу в плен. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте - 22.02.2025 Украина.ру"

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