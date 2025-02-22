Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери - 22.02.2025 Украина.ру
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Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери
Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери - 22.02.2025 Украина.ру
Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери
Российская армия не снижает темпов наступательных действий практически по всей линии боевого соприкосновения.
2025-02-22T08:30
2025-02-22T08:32
россия
курская область
одесса
владимир зеленский
вооруженные силы украины
минобороны
генштаб
спецоперация
сво
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Фронт северо-западнее и восточнее Харькова, один из самых ключевых и знаковых. Он отличается подвижностью российских подразделений, которые захватывают плацдармы и занимаются их расширением в районе Купянска. ВСУ активно сопротивляются, но несут большие потери, в первую очередь от ударов артиллерии и ударных беспилотников, которые залетают на украинские позиции даже в глубине обороны.В украинских информационных пабликах сейчас началась форменная истерика с наступлением российской армии на этом направлении. И первым забил тревогу глава городской военной администрации Максим Беседин. Он, к слову, ещё месяц назад удрал со своей администрацией из города и скрывается где-то возле аэропорта. Что он там рассмотрел — непонятно. Командование украинской армии на этом направлении тоже пускает слезу.Да, подразделения группировки войск "Запад" действует активно, в частности, расширяет плацдарм в районе Двуречной, на других участках. Это вовсе не означает, что сегодня-завтра начнется какое-то мощное наступление на Купянск. Здесь в приоритете скорее Волчанск, где идут упорные бои, большое значение имеет перекрытие трассы на Чугуев. Там сосредоточены крупные силы противника, в том числе иностранные наемники. Из Чугуева идёт подпитка гарнизонов в Волчанске, Купянске, а ещё в Липцах.Противник также проявляет активность на этом участке. ВСУ по-прежнему удерживают плацдарм в районе Купянск-Узловая, это левый берег реки Оскол. Правда, их там хорошенько накрыло российскими ФАБами при попытке наладить понтонно-мостовую переправу на противоположный берег. Исходя из текущей ситуации, на мой взгляд, как такового штурма Купянска не будет. ВС РФ предпримут охват с двух сторон, чтобы не завязнуть в городских боях. Но для начала нужно взять именно Волчанск и уже оттуда силами двух группировок, „Запад “и „Север “обходить и сам Купянск.Ещё раз повторюсь, не надо бежать впереди паровоза и торопить события. В конечном итоге командованию российской армии виднее, как вести ход наступательной операции. А Купянск обязательно освободим, недаром они так занервничали в ожидании штурма.Несколько дней назад Президент России уже объявил, что морпехи ВС РФ зашли в Сумскую область. На мой взгляд, замысел может быть в том, чтобы окончательно перерезать транспортный рукав, полностью уничтожить логистику противника вдоль автомобильной трассы Сумы — Суджа. Тем самым лишить подпитки силы ВСУ на Суджанском плацдарме. Здесь ВСУ все еще пытаются перебросить свои силы и подкрепления в Курскую область, в район южнее Суджи. А без этого практически невозможно защитить свою линию снабжения. Потому что выход на нее позволит российским войскам не только блокировать вошедшие в Курскую область части ВСУ, но и одновременно нарастить силы вдоль реки Локни для дальнейших наступательных действий уже на территории Сумской области.Наши морпехи, и десантники зашли со стороны Свердликово и продвинулись ближе к населенным пунктам Новенькое и Басовка, развивая достигнутый накануне успех. Противник спешно стал отходить. Сказалось, конечно, отсутствие у украинцев каких-либо инженерных сооружений для ведения обороны, а также заграждений для препятствия наступлению. В целом их забросили, как мясо в посадку, и оставили ждать своей участи. А в середине недели российские войска добились успеха и в селе Лебедевка, соседнем со Свердликово, — там бойцы ВС РФ сломили сопротивление ВСУ и продвинулись в южной части села.Согласно сводке, опубликованной военным ведомством РФ в четверг, "за сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты Bradley производства США, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий и четыре миномета, а также три пункта управления БПЛА". Днем позже уже начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что от солдат ВСУ уже очищено свыше 800 кв. км Курской области. По словам Рудского, это 64% от общей площади, изначально занятой противником в этом регионе.В случае успеха проведенной операции, как отмечают авторитетные военные специалисты, ВС РФ смогут перерезать трассу снабжения ВСУ и окружить подразделения противника. Работа проводится для дополнительной защиты Курской области. А маневр десантников может привести к краху всей группировки ВСУ, вклинившейся в Курскую область.Командование ВСУ попыталось ввести в бой резервы, но, по словам источников с той стороны, это только усилило тем самым управленческий хаос. Приведу весьма показательный пример. Отдельный батальон ВСУ "Шквал", который был сформирован исключительно из заключенных, фактически прекратил своё существование. Заметно поубавилось зеков и в украинских бригадах, куда их распределили для "усиления". Причина проста — этих "новобранцев" отправляли исключительно в штурмовые подразделения, где они массово гибли. Сейчас их место займут 18-летние "добровольцы".Режим Зеленского полагал, что, дав амнистию осужденным, в том числе по "тяжелым" статьям УК, получит отряды головорезов, которые будут "искупать вину" кровью. Бывшие уголовники как-то не особо прижились в украинской армии. И если "Шквал" жил своей зековской жизнью, с колючей проволокой и заградотрядами за спиной, то в бригадах ВСУ этот "контингент" прославился мародёрством, убийствами сослуживцев и отказами идти в наступление. Отношение к ним было соответствующим — их тоже били и убивали за любую провинность.Тот же батальон "Шквал" бросили на сумское направление с заходом на территории Курской области. Многие из осуждённых просто не знали, куда их отправили. Не обладая элементарными навыками боевой подготовки, пройдя лишь трехдневный курс обучения, который сводился к нескольким занятиям по стрельбе и метанию учебных гранат, стали гибнуть под огнем российских десантников и морпехов. А еще стали сдаваться в плен, понимая, что это единственная возможность выжить.Повальным стало и дезертирство среди зеков. Эти "бойцы" покидают расположение воинской части с оружием в руках, а при попытке задержать отстреливаются от "побратимов". Нетрудно предположить, что после завершения боевых действий на оставшейся части Украины будут „гулять “миллионы единиц незарегистрированного оружия. Там с 2014 года накопилось огромное количество нелегальных стволов. Купить пистолет, автомат или даже гранатомет в Киеве, Одессе, да и в других городах не проблема. Цена в среднем в районе тысячи долларов.Помимо нынешних дезертиров добавятся сотни тысяч ныне мобилизованных. Они ведь тоже вернутся с фронта с оружием, которое припрячут до поры до времени. И Украину ждёт волна „махновщины “, когда бывшие военные будут грабить и убивать. На фоне того, что украинских полицейских, постовых и оперов отправили на фронт, бороться с такой преступностью будет некому. В общем, затея с ударными штрафбатами в ВСУ как-то не задалась, хотя по украинским тюрьмам продолжается процесс "мобилизации" заключённых.Зашевелился и южный участок фронта. Российские десантники из состава 7-й Новороссийской дивизии ВДВ ворвались в село Пятихатки в Запорожской области. Накануне продвижение на этом участке составляло по 500-600 м в день. Теперь армия РФ пойдет на помощь штурмующим населенный пункт Каменское, за которое идут ожесточенные бои.Село Пятихатки соответствует своему названию, там действительно немного домов, да и местных жителей в 2001 году насчитывалось порядка 300 человек. Сейчас и того меньше. Тем не менее украинская армия цеплялась за это село и пыталась не пропустить российских штурмовиков дальше. Кроме того, ВСУ даже пытались контратаковать из этого села: противник бил в сторону Жеребянки, чтобы продвинуться в направлении Васильевки, Энергодара и Токмака. Так что в оперативном плане Пятихатки имеют стратегическое значение.Минобороны РФ пока не спешит официально заявлять об освобождении этого села на левом берегу реки Янчекрак. Бои за населенный пункт еще продолжаются, а военное ведомство докладывает о достижении успеха только после полного завершения операции. Сейчас о взятии села рассказали бойцы 247-го десантно-штурмового полка из Ставрополя, которые принимали участие в штурме Пятихаток. Их сведения приводит Telegram-канал "Дневник Десантника".Штурмовые группы выбили подразделения ВСУ из Пятихаток и закрепились на достигнутом рубеже. Противник пытался атаковать их позиции, однако успеха не добился. Также боевики пытались контратаковать в районе Каменского, однако и здесь получили достойный отпор и были вынуждены откатиться. После их разгромили огнем артиллерии, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.Значимость освобождения любого, пусть и небольшого населенного пункта имеет в зоне СВО особое значение. Если не ошибаюсь, то через Пятихатки в Запорожье проходит автомагистраль, которую противник использовал для переброски резервов. Да и для нашей армии эта дорога пригодится. Мы же не собираемся сворачивать здесь наступательные действия. Взяли Пятихатки, значит, будет и следующий шаг на этом направлении, да и противника нужно локализовать, лишать его возможности маневрировать.На Лиманском направлении продолжается успешное продвижение ВС РФ, по сообщениям Минобороны, была освобождена Ямполовка. Дальнейшее наступление российских войск приведёт к прорыву на Лиман, один из важных районных центров ДНР. На Богатырском направлении наши закрепляются в южной части Константинополя, в центре идут бои. ВС РФ продвигаются к трассе, ведущей из Богатыря в Константинополь.Сражения идут и в районе Ровнополя, Новоселки и Бурлацкого, в направлении последнего взята позиция противника. В Улаклы враг находится на северо-западе поселка. За опорники западнее и севернее Андреевки идут бои. Есть продвижение в направлении Алексеевки. За Новоселку идут бои, российские войска закрепились. ВСУ выбиты из нескольких опорников у Новоочреватого.По поступившей информации бойцы ВС РФ выбили украинских военных из поселка Надеждинка и села Новоселка в ДНР, сообщает Минобороны РФ. "Вооруженные Силы Российской Федерации освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в Донецкой Народной Республике",- говорится в сообщении оборонного ведомства. Ранее стало известно о поднятии бойцами ВС РФ российского флага в селе Новоочеретоватое в ДНР. Также сообщалось о полном освобождении российскими военными микрорайона Северный в Часовом Яре.Покровское/Красноармейское направление. По сообщениям военкоров с места событий наши штурмовики атакуют у центра Удачного. Бои идут в Котлино, Зверево и районе Бельгийки. Также атаки продолжаются в направлении Новоукраинки и на востоке Лысовки. Есть продвижение в районе Елизаветовки.Всю неделю над Одессой стоят клубы дыма, которые в ночном небе хорошо видны при "подсветке" из пожаров и голубых вспышек в небе, происходящих при аварийных отключениях систем высокого напряжения и обрыве линий электропередач. Нынешние были направлены на объекты подстанции ПС "ГРЭС" (Генеральные резервные электрические станции), обеспечивающие энергоснабжение военной инфраструктуры и логистики ВСУ.Ток в Одессе и порту Ильичевска кончился, всё погрузилось во тьму. Удары российских "Гераней" поразили ключевые силовые модули ПС "ГРЭС". Это привело к полному отключению высоковольтных линий, которые питали электроэнергией стратегические объекты ВСУ, в том числе портовую зону. Ее армия киевского режима использовала как крупный логистический центр. Также там были ремонтные предприятия, которые обслуживают бронетехнику и артиллерийские системы, а еще командные пункты ПВО, которые координировали работу западных ЗРК NASAMS и IRIS-Т. Также обесточенными оказались железнодорожные узлы, задействованные в поставках грузов для украинской армии в Николаевской и Запорожской областях.Налет на энергосистему Одессы был тщательно спланирован. Не исключено, что часть информации о местонахождении трансформаторов и распределительного оборудования была передана пророссийскими подпольщиками. По крайней мере, за одну только ночь была выведена из строя практически вся критическая структура энергосистемы, что привело к аварийным отключениям и обрыву проводов ЛЭП.Огневые удары практически в круглосуточном режиме наносятся и в других городах Украины. Удары по военным объектам пришлись в Киеве. Там гремели мощные взрывы. Крылатые ракеты прилетели по объектам ВСУ в районе города Краснограда на юге Харьковской области. Здесь находится крупный железнодорожный узел с направлениями на Харьков, Днепропетровск, Полтаву и Лозовую. Взрывы отмечены и на территории Запорожской области, которая контролируется киевским режимом.В конце недели огневой вал наносился по тыловым объектам ВСУ в Сумской и Харьковской областей, военным аэродромам противника в Полтавской и Киевской области. учебным лагерям и базам противника, где проходит переформирование бригад и сколачиваются подразделения ВСУ перед отправкой на передовую.О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Паника от критики в США и угрозы за сдачу в плен. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте - 22.02.2025 Украина.ру"
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Геннадий Алёхин
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россия, курская область, одесса, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, генштаб, спецоперация, сво
Россия, Курская область, Одесса, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Генштаб, Спецоперация, СВО

Спецоперация на минувшей неделе. Рывок под Харьковом и заход в Сумскую область, противник несет потери

08:30 22.02.2025 (обновлено: 08:32 22.02.2025)
 
© Украина.руКоллаж: спецоперация на минувшей неделе
Коллаж: спецоперация на минувшей неделе - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
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Российская армия не снижает темпов наступательных действий практически по всей линии боевого соприкосновения.
Фронт северо-западнее и восточнее Харькова, один из самых ключевых и знаковых. Он отличается подвижностью российских подразделений, которые захватывают плацдармы и занимаются их расширением в районе Купянска. ВСУ активно сопротивляются, но несут большие потери, в первую очередь от ударов артиллерии и ударных беспилотников, которые залетают на украинские позиции даже в глубине обороны.
В украинских информационных пабликах сейчас началась форменная истерика с наступлением российской армии на этом направлении. И первым забил тревогу глава городской военной администрации Максим Беседин. Он, к слову, ещё месяц назад удрал со своей администрацией из города и скрывается где-то возле аэропорта. Что он там рассмотрел — непонятно. Командование украинской армии на этом направлении тоже пускает слезу.
Да, подразделения группировки войск "Запад" действует активно, в частности, расширяет плацдарм в районе Двуречной, на других участках. Это вовсе не означает, что сегодня-завтра начнется какое-то мощное наступление на Купянск. Здесь в приоритете скорее Волчанск, где идут упорные бои, большое значение имеет перекрытие трассы на Чугуев. Там сосредоточены крупные силы противника, в том числе иностранные наемники. Из Чугуева идёт подпитка гарнизонов в Волчанске, Купянске, а ещё в Липцах.
Противник также проявляет активность на этом участке. ВСУ по-прежнему удерживают плацдарм в районе Купянск-Узловая, это левый берег реки Оскол. Правда, их там хорошенько накрыло российскими ФАБами при попытке наладить понтонно-мостовую переправу на противоположный берег. Исходя из текущей ситуации, на мой взгляд, как такового штурма Купянска не будет. ВС РФ предпримут охват с двух сторон, чтобы не завязнуть в городских боях. Но для начала нужно взять именно Волчанск и уже оттуда силами двух группировок, „Запад “и „Север “обходить и сам Купянск.
Ещё раз повторюсь, не надо бежать впереди паровоза и торопить события. В конечном итоге командованию российской армии виднее, как вести ход наступательной операции. А Купянск обязательно освободим, недаром они так занервничали в ожидании штурма.
Несколько дней назад Президент России уже объявил, что морпехи ВС РФ зашли в Сумскую область. На мой взгляд, замысел может быть в том, чтобы окончательно перерезать транспортный рукав, полностью уничтожить логистику противника вдоль автомобильной трассы СумыСуджа. Тем самым лишить подпитки силы ВСУ на Суджанском плацдарме. Здесь ВСУ все еще пытаются перебросить свои силы и подкрепления в Курскую область, в район южнее Суджи. А без этого практически невозможно защитить свою линию снабжения. Потому что выход на нее позволит российским войскам не только блокировать вошедшие в Курскую область части ВСУ, но и одновременно нарастить силы вдоль реки Локни для дальнейших наступательных действий уже на территории Сумской области.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Наши морпехи, и десантники зашли со стороны Свердликово и продвинулись ближе к населенным пунктам Новенькое и Басовка, развивая достигнутый накануне успех. Противник спешно стал отходить. Сказалось, конечно, отсутствие у украинцев каких-либо инженерных сооружений для ведения обороны, а также заграждений для препятствия наступлению. В целом их забросили, как мясо в посадку, и оставили ждать своей участи. А в середине недели российские войска добились успеха и в селе Лебедевка, соседнем со Свердликово, — там бойцы ВС РФ сломили сопротивление ВСУ и продвинулись в южной части села.
Согласно сводке, опубликованной военным ведомством РФ в четверг, "за сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты Bradley производства США, бронетранспортер, 10 боевых бронированных машин, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий и четыре миномета, а также три пункта управления БПЛА". Днем позже уже начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что от солдат ВСУ уже очищено свыше 800 кв. км Курской области. По словам Рудского, это 64% от общей площади, изначально занятой противником в этом регионе.
В случае успеха проведенной операции, как отмечают авторитетные военные специалисты, ВС РФ смогут перерезать трассу снабжения ВСУ и окружить подразделения противника. Работа проводится для дополнительной защиты Курской области. А маневр десантников может привести к краху всей группировки ВСУ, вклинившейся в Курскую область.
Командование ВСУ попыталось ввести в бой резервы, но, по словам источников с той стороны, это только усилило тем самым управленческий хаос. Приведу весьма показательный пример. Отдельный батальон ВСУ "Шквал", который был сформирован исключительно из заключенных, фактически прекратил своё существование. Заметно поубавилось зеков и в украинских бригадах, куда их распределили для "усиления". Причина проста — этих "новобранцев" отправляли исключительно в штурмовые подразделения, где они массово гибли. Сейчас их место займут 18-летние "добровольцы".
Режим Зеленского полагал, что, дав амнистию осужденным, в том числе по "тяжелым" статьям УК, получит отряды головорезов, которые будут "искупать вину" кровью. Бывшие уголовники как-то не особо прижились в украинской армии. И если "Шквал" жил своей зековской жизнью, с колючей проволокой и заградотрядами за спиной, то в бригадах ВСУ этот "контингент" прославился мародёрством, убийствами сослуживцев и отказами идти в наступление. Отношение к ним было соответствующим — их тоже били и убивали за любую провинность.
Тот же батальон "Шквал" бросили на сумское направление с заходом на территории Курской области. Многие из осуждённых просто не знали, куда их отправили. Не обладая элементарными навыками боевой подготовки, пройдя лишь трехдневный курс обучения, который сводился к нескольким занятиям по стрельбе и метанию учебных гранат, стали гибнуть под огнем российских десантников и морпехов. А еще стали сдаваться в плен, понимая, что это единственная возможность выжить.
Повальным стало и дезертирство среди зеков. Эти "бойцы" покидают расположение воинской части с оружием в руках, а при попытке задержать отстреливаются от "побратимов". Нетрудно предположить, что после завершения боевых действий на оставшейся части Украины будут „гулять “миллионы единиц незарегистрированного оружия. Там с 2014 года накопилось огромное количество нелегальных стволов. Купить пистолет, автомат или даже гранатомет в Киеве, Одессе, да и в других городах не проблема. Цена в среднем в районе тысячи долларов.
Помимо нынешних дезертиров добавятся сотни тысяч ныне мобилизованных. Они ведь тоже вернутся с фронта с оружием, которое припрячут до поры до времени. И Украину ждёт волна „махновщины “, когда бывшие военные будут грабить и убивать. На фоне того, что украинских полицейских, постовых и оперов отправили на фронт, бороться с такой преступностью будет некому. В общем, затея с ударными штрафбатами в ВСУ как-то не задалась, хотя по украинским тюрьмам продолжается процесс "мобилизации" заключённых.
Зашевелился и южный участок фронта. Российские десантники из состава 7-й Новороссийской дивизии ВДВ ворвались в село Пятихатки в Запорожской области. Накануне продвижение на этом участке составляло по 500-600 м в день. Теперь армия РФ пойдет на помощь штурмующим населенный пункт Каменское, за которое идут ожесточенные бои.
Село Пятихатки соответствует своему названию, там действительно немного домов, да и местных жителей в 2001 году насчитывалось порядка 300 человек. Сейчас и того меньше. Тем не менее украинская армия цеплялась за это село и пыталась не пропустить российских штурмовиков дальше. Кроме того, ВСУ даже пытались контратаковать из этого села: противник бил в сторону Жеребянки, чтобы продвинуться в направлении Васильевки, Энергодара и Токмака. Так что в оперативном плане Пятихатки имеют стратегическое значение.
Минобороны РФ пока не спешит официально заявлять об освобождении этого села на левом берегу реки Янчекрак. Бои за населенный пункт еще продолжаются, а военное ведомство докладывает о достижении успеха только после полного завершения операции. Сейчас о взятии села рассказали бойцы 247-го десантно-штурмового полка из Ставрополя, которые принимали участие в штурме Пятихаток. Их сведения приводит Telegram-канал "Дневник Десантника".
Штурмовые группы выбили подразделения ВСУ из Пятихаток и закрепились на достигнутом рубеже. Противник пытался атаковать их позиции, однако успеха не добился. Также боевики пытались контратаковать в районе Каменского, однако и здесь получили достойный отпор и были вынуждены откатиться. После их разгромили огнем артиллерии, в том числе с применением реактивных систем залпового огня.
Значимость освобождения любого, пусть и небольшого населенного пункта имеет в зоне СВО особое значение. Если не ошибаюсь, то через Пятихатки в Запорожье проходит автомагистраль, которую противник использовал для переброски резервов. Да и для нашей армии эта дорога пригодится. Мы же не собираемся сворачивать здесь наступательные действия. Взяли Пятихатки, значит, будет и следующий шаг на этом направлении, да и противника нужно локализовать, лишать его возможности маневрировать.
На Лиманском направлении продолжается успешное продвижение ВС РФ, по сообщениям Минобороны, была освобождена Ямполовка. Дальнейшее наступление российских войск приведёт к прорыву на Лиман, один из важных районных центров ДНР. На Богатырском направлении наши закрепляются в южной части Константинополя, в центре идут бои. ВС РФ продвигаются к трассе, ведущей из Богатыря в Константинополь.
Сражения идут и в районе Ровнополя, Новоселки и Бурлацкого, в направлении последнего взята позиция противника. В Улаклы враг находится на северо-западе поселка. За опорники западнее и севернее Андреевки идут бои. Есть продвижение в направлении Алексеевки. За Новоселку идут бои, российские войска закрепились. ВСУ выбиты из нескольких опорников у Новоочреватого.
По поступившей информации бойцы ВС РФ выбили украинских военных из поселка Надеждинка и села Новоселка в ДНР, сообщает Минобороны РФ. "Вооруженные Силы Российской Федерации освободили населенные пункты Надеждинка и Новоселка в Донецкой Народной Республике",- говорится в сообщении оборонного ведомства. Ранее стало известно о поднятии бойцами ВС РФ российского флага в селе Новоочеретоватое в ДНР. Также сообщалось о полном освобождении российскими военными микрорайона Северный в Часовом Яре.
Покровское/Красноармейское направление. По сообщениям военкоров с места событий наши штурмовики атакуют у центра Удачного. Бои идут в Котлино, Зверево и районе Бельгийки. Также атаки продолжаются в направлении Новоукраинки и на востоке Лысовки. Есть продвижение в районе Елизаветовки.
Всю неделю над Одессой стоят клубы дыма, которые в ночном небе хорошо видны при "подсветке" из пожаров и голубых вспышек в небе, происходящих при аварийных отключениях систем высокого напряжения и обрыве линий электропередач. Нынешние были направлены на объекты подстанции ПС "ГРЭС" (Генеральные резервные электрические станции), обеспечивающие энергоснабжение военной инфраструктуры и логистики ВСУ.
Ток в Одессе и порту Ильичевска кончился, всё погрузилось во тьму. Удары российских "Гераней" поразили ключевые силовые модули ПС "ГРЭС". Это привело к полному отключению высоковольтных линий, которые питали электроэнергией стратегические объекты ВСУ, в том числе портовую зону. Ее армия киевского режима использовала как крупный логистический центр. Также там были ремонтные предприятия, которые обслуживают бронетехнику и артиллерийские системы, а еще командные пункты ПВО, которые координировали работу западных ЗРК NASAMS и IRIS-Т. Также обесточенными оказались железнодорожные узлы, задействованные в поставках грузов для украинской армии в Николаевской и Запорожской областях.
Налет на энергосистему Одессы был тщательно спланирован. Не исключено, что часть информации о местонахождении трансформаторов и распределительного оборудования была передана пророссийскими подпольщиками. По крайней мере, за одну только ночь была выведена из строя практически вся критическая структура энергосистемы, что привело к аварийным отключениям и обрыву проводов ЛЭП.
Огневые удары практически в круглосуточном режиме наносятся и в других городах Украины. Удары по военным объектам пришлись в Киеве. Там гремели мощные взрывы. Крылатые ракеты прилетели по объектам ВСУ в районе города Краснограда на юге Харьковской области. Здесь находится крупный железнодорожный узел с направлениями на Харьков, Днепропетровск, Полтаву и Лозовую. Взрывы отмечены и на территории Запорожской области, которая контролируется киевским режимом.
В конце недели огневой вал наносился по тыловым объектам ВСУ в Сумской и Харьковской областей, военным аэродромам противника в Полтавской и Киевской области. учебным лагерям и базам противника, где проходит переформирование бригад и сколачиваются подразделения ВСУ перед отправкой на передовую.
О том, что говорят украинские военные о ситуации на фронте - в статье Дмитрия Ковалевича "Паника от критики в США и угрозы за сдачу в плен. Что говорят украинские военные о ситуации на фронте - 22.02.2025 Украина.ру"
 
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