https://ukraina.ru/20250224/1061282777.html

Киевский режим хочет "заспиртовать Зеленского", но Запад может исключить его из числа кандидатов — Ищенко

Киевский режим хочет "заспиртовать Зеленского", но Запад может исключить его из числа кандидатов — Ищенко - 24.02.2025 Украина.ру

Киевский режим хочет "заспиртовать Зеленского", но Запад может исключить его из числа кандидатов — Ищенко

В нынешних условиях единственная гарантия, которую может получить Москва на украинских выборах – неизбрание кого-то конкретного президентом Украины. Россия может потребовать (и добиться от Запада) исключения Зеленского из числа претендентов. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Ростислав Ищенко

2025-02-24T05:00

2025-02-24T05:00

2025-02-24T05:00

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президентские выборы

кандидат

киевский режим

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Всем тем людям, которые сейчас представляют киевский режим, жизненно необходимо сохранить Зеленского во власти, считает автор. Если бы было можно, они бы его "заспиртовали в банке и оставили вечным президентом", добавил эксперт.Ищенко указал, что в каждой, даже наилучшей позиции, есть свой изъян. Российское требование легитимации украинского режима через выборы до начала переговоров, однозначно отдаёт выборы на Украине на откуп Западу. Это значит, что легитимность получит прозападный политик, подчеркнул он."Да и надо честно признать, за пророссийского политика нынешняя Украина может "проголосовать" только в том случае, если вся её территория будет подконтрольна России, выборы полностью будет контролировать Россия и голоса считать тоже будет Россия", — отмечает автор.В нынешних же условиях единственная гарантия, которую может получить Москва на украинских выборах – неизбрание кого-то конкретного президентом. Россия даже может потребовать (и добиться от Запада) исключения Зеленского из числа претендентов, резюмировал автор Украина.ру.Полный текст статьи Ростислава Ищенко "Миллион ритуальных венков" на сайте Украина.ру.Также на тему легитимации киевского режима и выборов на Украине — в интервью Петра Скоробогатого: Россия договорится с Трампом по нефти и газу, а потом денацифицирует Украину по частям на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250220/1061216189.html

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новости, россия, запад, украина, владимир зеленский, ростислав ищенко, выборы, президентские выборы, кандидат, киевский режим, переговоры, территория