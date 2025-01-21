https://ukraina.ru/20250121/1060411027.html

Заявления Трампа по Украине, России, Китаю и реформам в США. Таблетка для памяти

Заявления Трампа по Украине, России, Китаю и реформам в США. Таблетка для памяти - 21.01.2025 Украина.ру

Заявления Трампа по Украине, России, Китаю и реформам в США. Таблетка для памяти

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США. Впереди у него четыре года на то, чтобы воплотить в жизнь свои предвыборные обещания и подкрепить громкие слова делом. А слов этих было в последнее время хоть отбавляй. Издание Украина.ру вспоминает самые яркие и амбициозные заявления нового американского лидера

2025-01-21T02:27

2025-01-21T02:27

2025-01-21T02:27

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Положить конец конфликту на Украине, не допустить мировой войны"Я бы сказал [Владимиру] Путину: "Ты должен уладить это". Я бы сказал [Владимиру] Зеленскому: "Ты должен решить это". Я бы добился урегулирования за 24 часа""Я положу конец конфликту на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну""Мы поладим с Китаем. Мы поладим с Россией. Мы поладим со всеми""При мне США не вели войны. Вам не стоит отправлять детей на войну... Я не буду отправлять вас сражаться и гибнуть в глупых иностранных войнах, у которых нет конца"Когда-то Трамп в присущей ему брутальной манере обещал добиться прекращения боевых действий на Украине еще до своей инаугурации, чуть ли не за сутки.Ожидаемо, этого не произошло. Сам Трамп признал, что задачка оказалась трудной, но он-де все равно намерен выполнить это обещание. Теперь сроки сдвинулись, сутки превратились в полгода, или же, как отмечал он, "немного раньше".Президент США неоднократно подчеркивал, что не хочет Третьей мировой войны, а украинский конфликт, по его мнению, плавно катится именно к масштабной эскалации по всей планете. Трамп не раз давал поднять, что для его администрации во внешней политике приоритет будет отдан Китаю, а точнее сдерживанию этой страны, а происходящее на Украине, хоть и важно для Вашингтона, но в таком виде – слишком накладно и труднопрогнозируемо по последствиям.Контуры того, как Трамп и его команда собираются работать над завершением конфликта на Украине, пока четко не очерчены. Известно лишь, что ставка будет сделана на диалог между сторонами, с возможными уступками РФ, но с мерами принуждения (санкции, усиление поддержки Киева) в адрес Москвы в случае, если за переговорным столом что-то пойдет не так.Скорее всего, новый-старый президент Соединенных Штатов ограничится своим фирменным приемом перед началом переговоров максимально повысить ставки, чтобы затем опуститься до уровня приемлемого для другой стороны компромисса, считает американист, журналист Михаил Таратута.Как рассказал он в интервью изданию Украина.ру, именно сценарий с усилением давления на Москву в итоге и может быть реализован Трампом, ведь позиции Кремля и Белого дома в вопросе условий, на которых должно наступить урегулирование на Украине кардинально расходятся."Чем тогда ответит на это взрывной обидчивый Трамп? Не исключено, что эскалацией давления на Россию, то есть новыми санкциями, расширением военной помощи Киеву, массовым привлечением наемников со всего мира", - отметил эксперт.Единственный приемлемый для США вариант – "красиво отползти" от украинского конфликта, переложив всю ответственность за его разжигание на Джо Байдена и его администрацию, а за его продолжение — на Зеленского и европейцев, резюмировал Таратута.Угрозы экспансия: Канада, Гренландия, Панамский канал"Многим жителям Канады нравится мысль о том, чтобы стать 51-м штатом [США]. Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву""Люди даже не знают, есть ли у Дании законные права на Гренландию, но если они есть, то Дания должна отказаться от них, потому что Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности, для защиты свободного мира""Плата, взимаемая Панамой, смехотворна и крайне несправедлива. Этот полный грабеж нашей страны будет немедленно прекращен"Незадолго до инаугурации Трамп сделал несколько заявлений, которые касались суверенных стран и территорий и намекнул, что Соединенные Штаты не прочь получить над ними контроль. Речь идет о Канаде, Гренландии - самоуправляемой автономии в составе Дании, а также Панамском канале.В случае Канады, Трамп выразил недовольство тем, что США приходится терпеть убытки ради этой страны, через территорию которой в Штаты ввозятся наркотики и проникают нелегальные мигранты. Он анонсировал введение 25-процентных пошлин на ввоз канадских товаров и предложил Стране кленового листа стать 51-м штатом США, если эти пошлины убьют экономику этого государства.Наделало шуму и другое его заявление. Трамп выразил недовольство платой, которую его страна вынуждена отдавать за пользование Панамским каналом. До 1999 году этот канал контролировали США, однако в 1999 году его передали Панаме.Он также отмечал, что канал использует и чуть ли не контролирует Китай, а этого быть не должно.Что касается Гренландии, то еще во время первого своего президентского срока Трамп говорил, что Соединенные Штаты готовы купить этот остров, богатый ископаемыми – нефтью, ураном и редкоземельными металлами.На этот раз вернувшийся в Белый дом Трамп ужесточил свою риторику. Он не исключил, что может добиться включения этой территории в состав США силовым путем, назвав контроль над Гренландией вопросом национальной безопасности для Америки.Поползновения нового руководства США на другие территории вблизи своих границ демонстрируют четко очерченные американские интересы, заявил в интервью Украина.ру политолог Ростислав Ищенко. С точки зрения российских интересов такая концентрация Трампа скорее позитив, чем негатив, отметил он."В Мексике и Канаде у нас не было своих интересов. Если речь идет о том, что в Северной Америке США пытаются выстроить свою зону контроля, то это то, что Россия предлагала еще 10 лет назад: вы не лезьте в СНГ, а мы не будем лезть в Латинскую Америку, можете свой панамский канал хоть каждый год завоевывать", - заявил эксперт.Подмяв под себя Канаду с Гренландией, США получают контроль над половиной акватории Северного Ледовитого океана. Вторую половину контролирует Россия. От Аляски до Шпицбергена они вполне могут провести линию через Северный Полюс, заявил Ищенко."И мы, и китайцы предлагали США решить вопрос регионализации мира. Наша концепция того, каким должен быть прекрасный новый мир, периодически озвучивается. Мы хотим победить США? Нет, мы этого не хотим. Мы хотим создать мир регионов, в котором великие державы будут опираться на регион своих интересов. И все вместе будут составлять глобальный баланс", - подчеркнул собеседник издания.Для США тоже есть место в этом мире, подытожил он.Подорвать союз РФ и КНР"Я собираюсь разобщить их, и, я думаю, я справлюсь с этим. Я разобщу их"Союз России и Китая Трамп называл результатом политики своего предшественника Байдена."[Администрация Байдена] позволила России, Китаю, Ирану, Северной Корее и другим сбиться в группу. Это невообразимо. <…> Мы позволили им объединиться из-за нефти. Мы объединили их. Байден объединил их. Это позор", - заявлял он.Республиканец вспоминал своего преподавателя по истории, который говорил ему, что "единственное, чего нельзя допустить", — это объединения России и Китая.В Кремле в ответ подчеркнули, что отношения Москвы и Пекина не направлены против третьих стран и выразили недоумение, почему Трамп хочет разрушить сотрудничество двух государств.Противостояние КНР и США при Трампе будет носить экономический характер, рассказал ранее изданию Украина.ру директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев."Трамп в первую очередь заинтересован в том, чтобы выиграть конкуренцию в экономической среде, на мировом рынке у китайского производителя. В этом смысле я думаю, что стоит ожидать новых пошлин, экономических санкций, различного рода ограничений для китайских компаний на американском рынке", - отметил он.Нелегальные иммигранты"Мы должны направить нашу страну на правильный курс. К тому моменту, как в понедельник вечером (в день инаугурации 20 января 2025 года – ред.) зайдет солнце, вторжение через наши границы прекратится""Американский народ оказал нам доверие, и в ответ мы подарим ему лучший первый день, лучшую первую неделю и самые выдающиеся первые 100 дней за всю историю президентства в Америке"Трамп – убежденный противник нелегальной иммиграции. Обещания по борьбе с ней были одним из краеугольных камней его предвыборной кампании.Он анонсировал, что буквально в первые же дни его президентства состоится самая масштабная в американской истории операция по высылке мигрантов. По оценкам The Wall Street Journal, в очереди на высылку могут оказаться порядка 20 млн мигрантов.В ноябре Трамп комментарием в соцсети подтвердил, что может ввести чрезвычайное положение в стране для высылки мигрантов.Безопасность, великий "Железный купол""После того, как мы годами укрепляли другие страны, защищали границы и территории других государств, мы, наконец, будем укреплять нашу страну, оборонять наши границы и защищать наших граждан""Я отдам приказ нашим военным начать строительство великого противоракетного щита “Железный купол”, который полностью будет производиться в США"На момент написания этой статьи каких-либо подробностей об анонсированном Трампом американском аналоге израильской системы ПВО нет.Борьба с бюрократией"Это станет потенциально "Манхэттенским проектом" (проект по созданию атомной бомбы – ред.) нашего времени""…искоренить огромные траты и мошенничество, которые существуют в наших ежегодных государственных расходах в объеме 6,5 млрд долларов""[Департамент эффективности госуправления создается] для проведения крупномасштабной структурной реформы и создания невиданного ранее предпринимательского подхода к управлению"Еще одной "фишкой" Трампа времен избирательной кампании были обещания покончить с распухшим госаппаратом и перенаправить высвободившиеся средства на более полезные для США дела.Свою решимость он продемонстрировал сразу же, назначив еще до вступления в должность главы государства миллиардера Илона Маска и еще одного бизнесмена и политика Вивека Рамасвами руководителями Департамента эффективности государственного управления (DOGE).На момент создания, эта структура была задумана как консультативный орган, который будет проводить аудит и предлагать Трампу свое видения сокращения госаппарата.Важный момент: на все про все Маск и Рамасвами получили чуть больше полутора лет, работа DOGE должна завершиться к 4 июля 2026 года. Американский президент подчеркивал, что итоги работы этого департамента станут подарком соотечественникам на 250-ю годовщину независимости.О том, почему премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не поехал на инаугурацию Трампа - в материале издания Украина.ру Виктор Орбан - капитан дальнего плавания, который отказался присутствовать на инаугурации Трампа.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, сша, россия, китай, дональд трамп, владимир зеленский, украина