https://ukraina.ru/20250221/1061264909.html

"За кого играешь? За наших". Михаил Мягков о национализме на Украине и патриотизме в новых регионах РФ

"За кого играешь? За наших". Михаил Мягков о национализме на Украине и патриотизме в новых регионах РФ - 21.02.2025 Украина.ру

"За кого играешь? За наших". Михаил Мягков о национализме на Украине и патриотизме в новых регионах РФ

В Херсонской и Запорожской областях образование зачастую "незалежное", и там только начинается переоценка догм и зомбирования, которое внушалось жителям до 2022 года. Но разговаривая с ними, мы понимаем, что исторические мифы и про Мазепу, и про Бандеру вбивались в них долгое время

2025-02-21T18:20

2025-02-21T18:20

2025-02-21T19:50

интервью

украина

россия

западная украина

мазепа

петр i

красная армия

образование

молодежь

история

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. — Михаил Юрьевич, в курсах украинской истории для школ и вузов Петр I среди российских правителей считается, с точки зрения местных историков, "проводником оккупационной политики на Украине". То же касается личности Ивана Грозного, который проводил освоение Сибири при участии выходцев из Малороссии. Как личность Петра I, исходя из этого, сделать привлекательной в глазах молодежи из новых регионов РФ? Как это отразить в школьных программах?— Первое, что хотелось бы сказать, — то что к моменту правления Петра I и Северной войны, которую вело наше государство против Швеции, малороссы, запорожские казаки — они уже более чем полвека жили в составе нашего государства — вместе обороняли его, вместе воевали, вместе строили. И никаких вопросов о каком-то сепаратизме даже и не ставилось.Был один общий язык — русский язык. Были малороссы, великороссы и белорусы, которые составляли один народ. И правильно — наш президент неоднократно об этом говорил — мы один народ с общей историей.Сегодня в государстве, которое называет себя Украиной, поставлена на поток политика по очернению всех руководителей нашего государства — и Московского царства, и Российской империи, и Советского Союза. Поэтому Петра I пытаются представить проводником мос...кой, как они называют, политики по удушению украинской самобытности и по уничтожению Запорожского войска.Всё было абсолютно не так. Что необходимо было бы объяснить сегодняшним ученикам средней школы или профтехучилищ, которые находятся сегодня ещё пока на оккупированной киевским режимом территории "Незалежной". Во многом это касается, кстати говоря, и учеников средней школы, и профтехучилищ, и техникумов, вузов на территории Запорожской и Херсонской областей, которые лишь недавно воссоединились с Россией, и которые учились по украинским учебникам, где была абсолютная ложь и про Петра I и вообще в целом про Россию.— В свою очередь, гетман Мазепа, который представлен сегодня киевским режимом как национальный герой, на самом деле был серийным предателем…— Да. И это легко доказывается на простых примерах. Не надо много времени тратить, есть документы. Необходимо просто подготовить учителей, которые бы знали правдивую историю, — то, что он вначале предал одного гетмана, служил в правобережной Украине; потом — Левобережного гетмана; далее — царевну Софью, которой обязался служить; перешёл к Петру и, в конце концов, предал и Петра, заключив договор со шведским королём Карлом XII, которому обещал всё Запорожское войско, тёплые квартиры и продовольствие. Но факт остаётся фактом, что с гетманом Мазепой перешло к Карлу XII не более 3000 человек, и то они потом в основном разбежались и не участвовали в боевых действиях. То есть, это была жалкая кучка.Запорожское войско в Северной войне в своём абсолютном большинстве непосредственно участвовало в войне на стороне России, и мы вместе — Русская регулярная армия Петра, донские казаки, Башкирская конница и, конечно, запорожские казаки, они воевали против общего врага — то есть Швеции.А вот эти сепаратисты были разбиты и бежали, а сам гетман Мазепа, который поднимал их против Петра, спрятался с Карлом XII и где-то сгинул на территории Османской империи.И важно, что они же этого ничего не знают — украинские школьники — их не учили этому. Петр I специально для гетмана Мазепы приказал выковать огромный, почти пудовый орден. Он назывался "орден Иуды", из серебра. На нем был изображён Иуда, повесившийся на суку, и написано, что он взял 30 сребреников. Вот Мазепа взял 30 сребреников от Карла, который пообещал ему на самом деле не "незалежную" Украину, независимую, а Украину под протекторатом Швеции.Я думаю, это очень важно подчеркнуть — что ни о какой самостоятельности Украины Карл XII не думал. Она должна была под властью Швеции быть. Что якобы борец за свободу украинского народа Мазепа был предателем и как предатель и сгинул.А то, что малороссы, крестьяне тогда — они все были тоже в русской армии, равно как с великороссами и другими народами. Их призывали, они служили в русской регулярной армии. Запорожские казаки и до этого, и во время Северной войны, и после, доблестно сражались с общими врагами.Пётр I сделал для Малороссии очень и очень много. Мало того что защитил её от вторжения шведских войск, от покорения шведами, в конце концов. Он фактически заботился о сельском хозяйстве, о строительстве мануфактур, о жизни даже простых крестьян — это тоже важно подчёркивать. Конечно, это всё какие-то общие беды, несправедливости крепостного права, которые были, но они, в общем, были и для великороссов, для малороссов и для других представителей наших народов. Но факт тот, что Малороссия, войдя в состав Российского государства, стала одной из её важных частей и, более того, уже последующее время после Петра… Ведь что делала Екатерина II? Мы говорим, что якобы в советской историографии это присутствовало, в западной — присутствует до сих пор, но в российской историографии мы не должны сегодня, как представляется, писать то, что Россия участвовала в разделах Польши. Это западный термин — разделы Польши. Екатерина сама подчеркивала, что ни пяди чисто польской земли она во время этих разделов она не взяла.Чисто польскую территорию захватила Пруссия и Австрия. Мы возвратили те территории, которые когда-то входили в состав Древней Руси, и это территория правобережной Украины. Это Волынь. А польскую территорию и даже Галицию отхватила Австрия и Пруссия.Мы возвратили православное население, которое тогда считалось русским населением.Пётр I для нынешней Украины (я бы так сказал) должен был бы быть великим государственным деятелем, который развивал и экономику, и хозяйство, и защищал эту территорию. И мы были одним народом, жили в стране, которая стала великой империей.Украинцы не хотят быть народом, который жил в Великой империи. Ну, тогда пускай они прозябают в том, в чём они сейчас находятся. Мы сейчас этого не хотим, потому что мы считаем, как правильно президент говорит: мы один народ. Мы этого не хотим, но, очевидно, это зомбированное население, которое шло с девяностых годов, в возрождении неонацизма предусматривает именно такую историографию в нынешней "Незалежной", и такие учебники.Все это мы рассказываем и отражаем в школьных программах.— На каких примерах из российской истории можно показать молодежи, что идеологическое влияние Запада было вредным и несло (и несет) негативные тенденции в российское общество?— Я бы даже историю чуть-чуть дальше отодвинул в прошлое и начал бы ещё с конца 19-го века.Идеологическое влияние Запада тогда, на территории, которая считается Западной Украиной, прежде всего, стало распространяться, благодаря спецслужбам Австро-Венгрии, их генеральному штабу.Австро-Венгрия владела тогда территорией Галиции, ныне часть Западной Украины, и территорией Польши. Она активно поддерживала тогда русофобское движение.По сути дела, на территории именно Австрийской империи не только австрияками, но и поляками, которые тогда там проживали, было создано это идеологическое движение "Украина не Россия". И ведь Духинский, один из лидеров польских националистов, тогда писал о том, что "надо запретить мос...лям называться русскими. Вот они — мос...ли! А Русь — это Украина"!Кстати говоря, эту теорию поддерживали не только спецслужбы, но, очевидно, и люди, которые считались интеллигенцией — уроженцы Малороссии, которые преподавали во Львовском университете тогда. Это был Лемберг, который был на территории Австро-Венгрии. Я имею в виду профессора Грушевского, который создал труд — обширный, многотомный, в котором отрывал историю Украины от истории России, малороссов от великороссов. Он говорил то, что Украина — это отдельная страна со своей отдельной историей, и украинцы — это отдельный народ от русского.Это пошло ещё в конце 19 — начале 20-го века, и было инспирировано, как сегодня USAID или Госдепартамент и прочие структуры, фонды поддерживают украинский национализм. Тогда это было обеспечено деньгами австрийских, потом германских спецслужб, на которые издавались украинские газеты, клубы, книги — там, на территории Австро-Венгрии. И пытались их внедрить и у нас, на территории Российской империи. По сути дела это была сепаратистская литература. У австрийцев были свои претензии на территории Российской империи, где проживали малороссы в том числе. В случае войны она отхватить территории. Кстати, в 1918 году вместе с немцами они оккупировали эти территории.Кроме того, корни этого национализма следует искать и в том, что тогда на территории нынешней Западной Украины, стал искривляться (другим словом не назовёшь) украинский язык. Вводились определённые полонизмы, другие слова, переделанные из немецких, и прочие. Этот язык не просто испортили — всё делалось для того, чтобы его как можно больше отдалить от литературного русского языка. Показать эту "незалежность", отличие, отдельность. Это пошло еще с начала 19 века.Когда мы говорим об истории уже Советской России, а потом СССР, мы чётко должны понимать, что территория УССР образца 1991 года на момент развала Советского Союза — это был фактически абсолютно полный подарок советской власти Украине.До революции 1917 года малороссийскими (как бы сейчас "незалежные" сказали, "украинскими") губерниями считались только три: Черниговская, Полтавская и Киевская. Далее на западе лежала Волынь, но она к Малороссии не относилась, а Западная Украина была под властью Австро-Венгерской империи — лоскутная империя. — Что подарила советская власть, давайте вспомним? — Во-первых — весь Донбасс. Кстати, во время Гражданской войны, в начале 1918 года, существовали отдельные народные республики: Донецко-Криворожская народная республика, Одесская Советская республика, но все они сошли на нет после германо-австрийской оккупации территории Украины во время и после Брестского мира.Подарили Донбасс, подарили всю Новороссию. Это и Николаев, и Одесса, и Мариуполь. И Екатеринослав нынешний, который сейчас "Днепр" они назвали. Потом подарок следующий. В 1939 году Сталин подарил Западную Украину во время освободительного похода Красной армии в тот регион.Дальше 1940 год — они получили территории, которые раньше принадлежали Румынии. Это нынешняя часть Одесской области, где находится Измаил. Это раньше была Бессарабия, часть территории Новороссии, которую оккупировала Румыния в 1918 году. Измаил и часть территории Румынии в районе Западной Украины были подарены Советской Украине.И 1945 год, это Подкарпатская Русь, где испокон веков жили русины, которые себя никак с украинцами не отождествляли. Это тоже было прирезано в 1945 году к советской Украине, тогда в составе Советского Союза.И, наконец, вишенка на торте, когда Хрущёв в 1954 году отписал без всякого согласия местного населения Крым. Никто местное население не спросил. Это было сделано с попранием норм законодательства – тогда союзного и РСФСР. Сегодня об этом историки говорят – нарушение многих прав при передаче территории от одной республики к другой. Я сейчас не буду углубляться.Вот, пожалуйста — Украинская советская республика, которая была после РСФСР одной из самых мощных. Я одну цифру приведу. В советское время к началу восьмидесятых годов уровень промышленного производства Украинской ССР по сравнению с теми территориями, которые были в составе Российской империи на 1913 год, увеличился в 100 раз. Это не в процентах. А производство электроэнергии Советской Украины выросло в 400 раз, благодаря в том числе Днепровской гидроэлектростанции и другим станциям АЭС. Это же весь Союз строил. Весь СССР помогал Украине стать развитой: и в промышленной, сельскохозяйственной отраслях.Кстати, основные регионы (промышленные, сельскохозяйственные) — это был Донбасс и Новороссия. Здесь важно отметить то, что было бы необходимо сказать нынешним школьникам. Я сказал о попытках создания искусственного языка, которые были в конце 19 — начале 20-го века, но это проводилось и в 20-е годы. Политика коренизации, которая была принята большевистским правительством на Украине — это украинизация, она дала такие сорняки впоследствии, что они во многом повлияли на обстановку в республике там на момент развала Советского Союза.Запрещались газеты и журналы на русском языке — только на украинском могли выходить. Делопроизводство велось только на украинском языке. Вот мы сейчас в своей новой методичке, которую Российское военно-историческое общество подготовило и опубликовало как раз и говорим об этой политике украинизации. И говорим о том, что людей насильно заставляли учить язык, когда 80% территории населения украинской СССР тогда разговаривало, думало на русском языке.Украинизацию свернули в начале 30-х годов, а всё равно большинство газет периодически, к 70-м годам выходило на украинском языке. В 80% школ Украины изучали и преподавали на украинском языке. Это всё ещё в советское время началось. — Что ещё повлияло? — Это важно подчеркнуть сегодня — никакого ущемления, никаких "мос...й", которые запрещали украинскую культуру (наоборот, она развивалась) не было! Наоборот, всё было сделано для развития именно украинской культуры, местной литературы, национального языка, который, собственно, и возник только при советской власти. До этого не было литературного языка украинского. Был местечковый, сельский, который абсолютно не мог относиться к литературному языку.Но вот он был создан, и Украина развивалась, но корни неонацизма оставались. А потом уже бандеровцы, которых посадили, которые убежали из дивизии "СС Галичина", типа Гунько, с развалом Союза пришли и захватили вначале Западную Украину, а потом засели и в Киеве.— Кстати, в СССР было намного больше патриотического контента, нежели сейчас выходит в России. Фильмы про СВО снимают, но, на мой взгляд, этого недостаточно. Есть ли у вас какие-то идеи на этом направлении — как повысить производство патриотического контента?— Вы правы абсолютно. Я считаю, что патриотизм должен воспитываться с молоком матери. Как ты любишь мать, как ее нельзя предать, также и родину нельзя обмануть. Это должно идти из семьи, от предков. Потом это передается в школе, где дают воспитание.Наверное, мы очень запустили нашу среднюю школу, да и вузы в девяностые, в начале двухтысячных годов, когда патриотизм считался чуть ли не ругательным понятием.Сейчас мы об этом не говорим, но, к сожалению, выросло поколение — я не скажу, что они воспитаны на антипатриотизме, просто при них всегда из телевизора, отовсюду говорилось, что в Советском Союзе и в Российской империи было плохо.Быть патриотом было немодно, что вы! Конечно, перебороть эту тенденцию, инерцию, до сих пор очень непросто, тем более, когда сегодня, к сожалению, в ряде вузов даже на нашей стороне ещё работают преподаватели, которые не поддерживают СВО и считают, что лучше бы Россия проиграла и восторжествовали западные либеральные ценности. Патриотизм, по их мнению, для низших слоёв. Такие люди до сих пор есть, и они по-прежнему воспитывают нашу молодёжь. Конечно, их сегодня неизмеримо меньше, чем было в 90-е годы, но они остаются.Дело в том, что сегодня нам нужна четкая политика: и исторического просвещения, и воспитания молодого поколения. Комиссия по историческому просвещению, которая создана под руководством Владимира Мединского, серьезно работает над этим. Многое сделано уже.Первые шаги — это, конечно, новые единые учебники по истории России. Вышли учебники для 10–11 класса (20 – начало 21-го века). С 1 сентября 2025 года появятся учебники для 5–9 классов, где, кстати, освещены все вопросы, которые сейчас волнуют нас и затрагивают исторические регионы, которые недавно воссоединились с РФ.Безусловно, достойны внимания будут те территории, которые, возможно, тоже воссоединятся с Россией. Да и для граждан "Незалежной" полезно будет почитать. И мы должны сделать так, чтобы все знали эти сведения — о воссоединении Великороссии и Малороссии 17-го века, о роли Мазепы. О Петлюре, который холокост проводил в годы Гражданской войны на территории Украины, о Бандере и Шухевиче. Эти учебники выдать — это первый, основной шаг.В школе воспитание, кроме семьи, главная роль принадлежит учителю. Воспитание, обучение, преподавание истории, литературы, русского языка. Нужно увеличить количество педагогических вузов, улучшить подготовку. Речь идёт и о достойных зарплатах для учителей, особенно тех, которые работают в наших исторических регионах.Что касается кинофильмов и литературы, я здесь оптимист, я считаю, что надо просто давать возможность создавать такие фильмы и финансировать их. Люди у нас есть, потрясающие и творческие. Им просто не стоит мешать. И конечно же, такие книги должны продаваться. Здесь в плане продажи или проката фильма должны дать полный зеленый свет. Иногда мы приходим в книжный магазин, даже в Москве, и видим книги иноагентов нынешних. В полиэтиленовой обложке, но они стоят и продаются!А книги людей, которые побывали на СВО, которые пишут о своих переживаниях действительно интересным языком — их нет. Книжные магазины их не берут. А почему? А потому что они якобы не продаются. Да, продаются! И я считаю, что таким книгам надо давать зеленый свет, и поддерживать на всех уровнях: и на государственном, и на меценатском.Денежные мешки, которые у нас остались, должны поддерживать это. Как меценаты – Мамонтов, Третьяков, Морозов, поддерживали в своё время культуру, или взять Серебряный век, рубеж 19 и 20 веков. Это должно быть модно, это должно стать трендом. И тогда у нас всё будет в порядке. У нас в Российском военно-историческом обществе очень много людей, которые поддерживают и СВО, и гуманитарку, и памятники, но хотелось бы, чтобы таких стало абсолютное большинство. Для этого общество необходимо воспитывать.— Какая работа ведется по интеграции детей с Украины в российское общество? Например, что делать, когда школьник выкладывает украинские флаги в соцсетях, и родители встают на его сторону? Юрий Куклачев недавно сказал, что общество должно воспитывать, а у нас порой учителю родители не дают слова сказать. Может быть, планируется расширить права учителей в этой части? Что мы можем сделать по интеграции?— Мы возвращаемся к подготовке учителей. Учитель должен иметь весь спектр знаний, быть авторитетом. Молодой, пожилой, среднего возраста — не важно. Для этого ему нужна хорошая подготовка в педучилище.У меня есть личный пример. В последнее время у меня жена в школе работала и видела то, что иногда мнение родителей в дискуссиях с учителями является подавляющим. Более того, педагоги, опасаясь последствий по административной линии, опасались вступать в дискуссии с учениками и родителями, потому что на них могут написать жалобу.Поэтому нужна золотая середина. До маразма нельзя доводить. Когда "я родитель, у меня ребенок такой, он что хочет, то и будет говорить, а вы ему, если что-то скажете, – я на вас жалобу напишу". Нельзя так делать! Тогда весь учебный процесс превратится в не пойми чего. Я не говорю, что это абсолютный случай, но такие истории случаются.Должно быть так, что учитель — это главный человек в школе. И должны поддерживать его не только финансово, но и морально, и административно, исходя из того, что главное — это воспитание, образование, здоровье ученика, его психологическое состояние. Учитель должен иметь те права, которые принадлежат ему по праву. Он человек, который воспитывает будущее поколение. И его авторитет должен государством подниматься через всё, что возможно. Я из советского времени, и не скажу, что всё в порядке было, но авторитет учителя был намного выше, чем сегодня. Я думаю, Министерство просвещения сейчас на верном пути, оно как раз этим занимается.Российское военно-историческое общество часто посещает наши исторические регионы, которые сейчас называют "новыми". Мы всё-таки считаем, что их правильнее называть историческими — Донбасс, Херсонскую, Запорожскую области. Мы встречаемся там с учениками средней школы различных классов и профтехучилищ и техникумов. В Херсонской и Запорожской областях, к сожалению, они совсем недавно воссоединились с нами, и там образование часто то ещё — "незалежное", у них и понятия, и отношения.Сейчас, конечно, новые учебники поступили, и только начинается переоценка тех догм, того зомбирования, которое внушалось им тогда, до 2022 года. Но, разговаривая с ними, мы понимаем, что эти догмы в них вбивались — и про Мазепу, и про Бандеру, и про прочее. Ну, так обучались. Хотя во многих школах надо отдать должное учителям — героям, по сути дела. Несмотря на официальные установки от Киева, которые шли, они всё равно преподавали историю Великой Отечественной войны ещё с наших, советских позиций — когда есть "наши". "Героя" Бандеру они старались убирать в сторону и вообще о нём не говорить, хотя многих за это наказывали.Но я вам приведу такой пример, очень характерный. Я разговаривал с учениками одного профтехучилища, спрашивал, прежде всего, у них, что они изучали, кто такой Мазепа и Петлюра. Ответы были очень странными, не буду сейчас пересказывать. О Великой Отечественной войне что знают? Не знают наших героев, ни полководцев советских — никого, к сожалению.Когда я спросил, а в игры компьютерные какие-то играете? – Да. – В какую? – В World of Tanks. – За кого играете? – За наших. – За кого, "за наших"? – За советских, конечно!И, понимаете, это они знают, что такое танк Т-34, они знают о лучшем нашем танке "Лавриненко", они про Курскую битву начинают вспоминать!То есть мы можем использовать и такие формы для просвещения и развития патриотизма у молодых жителей наших исторических регионов. А далее — через учебник, через школьные уроки, посредством посещения музеев, выставок — помогать постичь более глобальные вопросы истории. Я не идеализирую компьютерные игры, но такой, казалось бы, странный сюжет, характеризует то, что эта молодёжь, которая была под нацистским режимом, всё равно воспитывалась в семье, окружении, фактически сохраняющем русский мир. Да, под жестоким давлением она все-таки сохранила устои, которые мы должны сегодня помогать им тщательно поддерживать.Что мы и делаем. В Москве прошла премьера сериала о войне в Донбассе. Более подробно об этом читайте в культурном обзоре Премьера "Ополченского романса" и подготовка "концерта мира". События культуры.

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интервью, украина, россия, западная украина, мазепа, петр i, красная армия, образование, молодежь, история, учебник, ссср, усср, нацисты