https://ukraina.ru/20250223/1061244310.html

Пока Россия выдвигает свое главное требование, Запад строит планы о ее “расчленении” — эксперт

Пока Россия выдвигает свое главное требование, Запад строит планы о ее “расчленении” — эксперт - 23.02.2025 Украина.ру

Пока Россия выдвигает свое главное требование, Запад строит планы о ее “расчленении” — эксперт

Россия требует одного — своей безопасности. Мир, перемирие, "сделка", договор — все, что угодно возможно лишь при соблюдении этого простого и разумного требования. Но коллективный Запад вполне открыто формулирует иную цель — "стратегическое поражение" России, ее уничтожение и расчленение

2025-02-23T06:15

2025-02-23T06:15

2025-02-23T06:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.Поэтому переговоры об условиях урегулирования украинского конфликта будут сложными: Росси нечем поступиться, а то, что требует Россия — лишь жизненно необходимое ей, резюмировал собеседник издания.А тем временем политолог, американист Грег Вайнер высказал противоположную точку зрения в интервью изданию Украина.ру. По его словам, Москва не может допустить того, чтобы президент США Дональд Трамп перегорел или остыл к решению вопроса по Украине.Политолог считает, что России необходимо постоянно поддерживать “огонь” Трампа, так как он — человек вдохновения. Россия должна проявить очень большую гибкость, ведь если она этого не сделает и будет стоять непоколебимо на своем, это может “очень сильно расстроить” президента США, и он откажется от решения украинского кризиса.Чем же по итогу будет руководствоваться Трамп в вопросе решения украинского конфликта — в интервью Грега Вайнера о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейскогоПолный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трампа "лапки уносят" с намеченного пути, в ЕС зреет революция

https://ukraina.ru/20250220/1061232899.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, запад, сша, дональд трамп, ес