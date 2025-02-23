Пока Россия выдвигает свое главное требование, Запад строит планы о ее “расчленении” — эксперт
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Россия требует одного — своей безопасности. Мир, перемирие, "сделка", договор — все, что угодно возможно лишь при соблюдении этого простого и разумного требования. Но коллективный Запад вполне открыто формулирует иную цель — "стратегическое поражение" России, ее уничтожение и расчленение
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов.
“Цели [у Запада] прямо противоположные: они хотят нас убить, а мы, к их возмущению, не хотим умирать. Президент США всё твердит о сделке. А любая сделка предполагает торг и взаимные уступки. Но нам-то куда отступать? Доотступались”, — поделился своими рассуждениями Краснов.
Поэтому переговоры об условиях урегулирования украинского конфликта будут сложными: Росси нечем поступиться, а то, что требует Россия — лишь жизненно необходимое ей, резюмировал собеседник издания.
А тем временем политолог, американист Грег Вайнер высказал противоположную точку зрения в интервью изданию Украина.ру. По его словам, Москва не может допустить того, чтобы президент США Дональд Трамп перегорел или остыл к решению вопроса по Украине.
Политолог считает, что России необходимо постоянно поддерживать “огонь” Трампа, так как он — человек вдохновения. Россия должна проявить очень большую гибкость, ведь если она этого не сделает и будет стоять непоколебимо на своем, это может “очень сильно расстроить” президента США, и он откажется от решения украинского кризиса.
Чем же по итогу будет руководствоваться Трамп в вопросе решения украинского конфликта — в интервью Грега Вайнера о переговорах по Украине: Трамп и Евросоюз играют с Россией в плохого-хорошего полицейского
Полный текст интервью Дмитрия Краснова: Пока Трампа "лапки уносят" с намеченного пути, в ЕС зреет революция