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Любая попытка Украины сорвать переговоры приведет ВС РФ к Киеву — Анпилогов

Любая попытка Украины сорвать переговоры приведет ВС РФ к Киеву — Анпилогов - 22.02.2025 Украина.ру

Любая попытка Украины сорвать переговоры приведет ВС РФ к Киеву — Анпилогов

На фоне процесса российско-американского сближения Украина хотела предпринять какие-либо наступательные операции, но проблема ВСУ в том, что баланс сил давно не в их пользу. Поэтому отступление украинских войск на рубеж Днепра было бы самым выгодным с точки зрения военной науки

2025-02-22T07:15

2025-02-22T07:15

2025-02-22T07:15

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.Ранее источник, близкий к Минобороны РФ, опроверг информацию о том, что ВСУ готовят попытку прорыва в Брянскую область, чтобы сорвать российско-американские переговоры.Как отметил собеседник издания, с точки зрения военной целесообразности такое наступление стоит рассматривать как авантюру. Удлинять линию боевого соприкосновению, которая проигрывает войну на истощение, смерти подобно, уточнил эксперт.Военная логика, считает он, подсказывает руководству Украины другое:“Это уход за естественные оборонительные рубежи и максимальное сокращение линии фронта. Отступление ВСУ на рубеж Днепра было бы более выгодным с точки зрения военной науки, чем авантюра в Брянской, Белгородской области или нападение на Белоруссию и Приднестровье”.Анпилогов заявил, что любая из этих авантюр чревата потерей управляемости и катастрофическими процессами внутри ВСУ. Он также добавил, что нападение на Брянскую область абсолютно безумный сценарий, и если бы украинские военные попробовали его реализовать, то целью было бы перерезание России на западном направлении вплоть до отрезания Белоруссии от страны.Тем временем ВСУ продолжают совершать военные преступления. Например, на этой неделе Украина ударила по последнему пункту обмена пленными и телами погибшихПолный текст интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев

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