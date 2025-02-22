Любая попытка Украины сорвать переговоры приведет ВС РФ к Киеву — Анпилогов - 22.02.2025 Украина.ру
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Любая попытка Украины сорвать переговоры приведет ВС РФ к Киеву — Анпилогов
Любая попытка Украины сорвать переговоры приведет ВС РФ к Киеву — Анпилогов - 22.02.2025 Украина.ру
Любая попытка Украины сорвать переговоры приведет ВС РФ к Киеву — Анпилогов
На фоне процесса российско-американского сближения Украина хотела предпринять какие-либо наступательные операции, но проблема ВСУ в том, что баланс сил давно не в их пользу. Поэтому отступление украинских войск на рубеж Днепра было бы самым выгодным с точки зрения военной науки
2025-02-22T07:15
2025-02-22T07:15
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.Ранее источник, близкий к Минобороны РФ, опроверг информацию о том, что ВСУ готовят попытку прорыва в Брянскую область, чтобы сорвать российско-американские переговоры.Как отметил собеседник издания, с точки зрения военной целесообразности такое наступление стоит рассматривать как авантюру. Удлинять линию боевого соприкосновению, которая проигрывает войну на истощение, смерти подобно, уточнил эксперт.Военная логика, считает он, подсказывает руководству Украины другое:“Это уход за естественные оборонительные рубежи и максимальное сокращение линии фронта. Отступление ВСУ на рубеж Днепра было бы более выгодным с точки зрения военной науки, чем авантюра в Брянской, Белгородской области или нападение на Белоруссию и Приднестровье”.Анпилогов заявил, что любая из этих авантюр чревата потерей управляемости и катастрофическими процессами внутри ВСУ. Он также добавил, что нападение на Брянскую область абсолютно безумный сценарий, и если бы украинские военные попробовали его реализовать, то целью было бы перерезание России на западном направлении вплоть до отрезания Белоруссии от страны.Тем временем ВСУ продолжают совершать военные преступления. Например, на этой неделе Украина ударила по последнему пункту обмена пленными и телами погибшихПолный текст интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев
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новости, россия, украина, киев, вооруженные силы украины, вс рф, всу
Новости, Россия, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, ВСУ
Любая попытка Украины сорвать переговоры приведет ВС РФ к Киеву — Анпилогов

Отступление, нападение или новая авантюра: на что пойдет Украина для срыва переговоров

07:15 22.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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На фоне процесса российско-американского сближения Украина хотела предпринять какие-либо наступательные операции, но проблема ВСУ в том, что баланс сил давно не в их пользу. Поэтому отступление украинских войск на рубеж Днепра было бы самым выгодным с точки зрения военной науки
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов.
Ранее источник, близкий к Минобороны РФ, опроверг информацию о том, что ВСУ готовят попытку прорыва в Брянскую область, чтобы сорвать российско-американские переговоры.
Как отметил собеседник издания, с точки зрения военной целесообразности такое наступление стоит рассматривать как авантюру. Удлинять линию боевого соприкосновению, которая проигрывает войну на истощение, смерти подобно, уточнил эксперт.
Военная логика, считает он, подсказывает руководству Украины другое:
“Это уход за естественные оборонительные рубежи и максимальное сокращение линии фронта. Отступление ВСУ на рубеж Днепра было бы более выгодным с точки зрения военной науки, чем авантюра в Брянской, Белгородской области или нападение на Белоруссию и Приднестровье”.
Анпилогов заявил, что любая из этих авантюр чревата потерей управляемости и катастрофическими процессами внутри ВСУ. Он также добавил, что нападение на Брянскую область абсолютно безумный сценарий, и если бы украинские военные попробовали его реализовать, то целью было бы перерезание России на западном направлении вплоть до отрезания Белоруссии от страны.
“Любые другие действия меньшего масштаба были бы повторением курской авантюры. Но так или иначе все это закончилось бы невнятными действиями в приграничных районах и жестким ответом России. Он приведет к тому, что ВСУ будут вытеснены с севера Черниговской и Сумской областей. А от Чернигова открывается прямая дорога на Киев”, — заключил собеседник издания.
Тем временем ВСУ продолжают совершать военные преступления. Например, на этой неделе Украина ударила по последнему пункту обмена пленными и телами погибших
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев
 
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Заголовок открываемого материала
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