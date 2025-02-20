ВСУ готовят наступление на Брянскую область для срыва переговоров России и США - SHOT - 20.02.2025 Украина.ру
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ВСУ готовят наступление на Брянскую область для срыва переговоров России и США - SHOT
ВСУ готовят наступление на Брянскую область для срыва переговоров России и США - SHOT - 20.02.2025 Украина.ру
ВСУ готовят наступление на Брянскую область для срыва переговоров России и США - SHOT
Киевский режим готовит масштабное наступление на Брянскую область с целью перехватить повестку переговоров РФ и США. Скопление техники и примерно пяти тысяч военных ВСУ наблюдается "прямо сейчас" в 50 километрах от границы с регионом, утверждает телеграм-канал SHOT
2025-02-20T11:37
2025-02-20T11:37
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В материале издания отмечается, что основная группировка украинских военнослужащих сосредоточена в двух населенных пунктах Сумской области - Шостке и Глухове. Помимо военнослужащих туда согнали и более 200 единиц военной техники, включая западные танки Leopard и Abrams, БМП и многое другое. Также сообщается о частичной эвакуации мирного населения из указанных населенных пунктов.В августе прошлого года ВСУ вторглись в Курскую область и до сих пор не оставляют попыток атаковать мирное население региона. Итог - почти за семь месяцев общие потери украинских войск на курском направлении превысили 62 тысячи военнослужащих. Такую статистику накануне озвучило Министерство обороны РФ.Также накануне президент России Владимир Путин сообщил, что "по всей линии соприкосновения наши войска наступают", а также российские военные пересекли границу РФ в Курской области и вышли на территорию Украины."Самая последняя информация, которую доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ и Украины и вышли на территорию противника", - сказал российский лидер.В четверг, 20 февраля, американское издание Associated Press (AP) написало, что лидер РФ Владимир Путин как никогда близок к выполнению одной из ключевых целей СВО - недопущению членства Украины в НАТО."Теперь, когда высокопоставленные российские и американские чиновники снова ведут переговоры и готовят почву для саммита, Путин, похоже, как никогда близок к тому, чтобы закрепить завоевания Москвы в размере примерно пятой части территории Украины и не допустить ее вступления в НАТО", - говорится в материале.В статье также отмечается, что Трамп резко изменил политику США в вопросе "изоляции России", поговорив с Владимиром Путиным и договорившись о "тесном сотрудничестве". Также, заострили внимание американские журналисты, президент США "выразил понимание требования Путина по ключевому вопросу о возможном членстве Украины в НАТО, которое США и другие члены альянса ранее описывали как необратимое".В Москве неоднократно подчеркивали, что для старта переговоров Киеву стоит отказаться от амбиций по вступлению в Североатлантический альянс. Однако Владимир Зеленский, президентский срок которого истек еще в мае прошлого года, заявил, что не покинет Банковую пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.На фоне переговоров России и США многие задались вопросом: какие военные перспективы открываются перед российской армией? Телеграм-канал "Донбасс решает" написал, что "многие военные эксперты уверены, что для реализации ближайших военных планов в ВС РФ остается пять-шесть месяцев", что понятно из картины, сложившейся на поле боя.О первых результатах первых переговоров России и США - в материале Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться.
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новости, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, ес, всу, наступление, брянская область
Новости, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, ЕС, ВСУ, наступление, Брянская область

ВСУ готовят наступление на Брянскую область для срыва переговоров России и США - SHOT

11:37 20.02.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Киевский режим готовит масштабное наступление на Брянскую область с целью перехватить повестку переговоров РФ и США. Скопление техники и примерно пяти тысяч военных ВСУ наблюдается "прямо сейчас" в 50 километрах от границы с регионом, утверждает телеграм-канал SHOT
В материале издания отмечается, что основная группировка украинских военнослужащих сосредоточена в двух населенных пунктах Сумской области - Шостке и Глухове. Помимо военнослужащих туда согнали и более 200 единиц военной техники, включая западные танки Leopard и Abrams, БМП и многое другое. Также сообщается о частичной эвакуации мирного населения из указанных населенных пунктов.
"Передвижения фиксируются в сёлах Палиевка, Гремячка и других. Предварительно, в наступлении планируют задействовать минимум десять бригад. Бойцы с фронта сообщают, что полностью контролируют ситуацию и активно наносят удары по скоплениям ВСУ в Сумской области", - уточнил канал.
В августе прошлого года ВСУ вторглись в Курскую область и до сих пор не оставляют попыток атаковать мирное население региона. Итог - почти за семь месяцев общие потери украинских войск на курском направлении превысили 62 тысячи военнослужащих. Такую статистику накануне озвучило Министерство обороны РФ.
Также накануне президент России Владимир Путин сообщил, что "по всей линии соприкосновения наши войска наступают", а также российские военные пересекли границу РФ в Курской области и вышли на территорию Украины.
"Самая последняя информация, которую доложили буквально час назад: сегодня ночью бойцы 810-й бригады пересекли границу РФ и Украины и вышли на территорию противника", - сказал российский лидер.
В четверг, 20 февраля, американское издание Associated Press (AP) написало, что лидер РФ Владимир Путин как никогда близок к выполнению одной из ключевых целей СВО - недопущению членства Украины в НАТО.
"Теперь, когда высокопоставленные российские и американские чиновники снова ведут переговоры и готовят почву для саммита, Путин, похоже, как никогда близок к тому, чтобы закрепить завоевания Москвы в размере примерно пятой части территории Украины и не допустить ее вступления в НАТО", - говорится в материале.
В статье также отмечается, что Трамп резко изменил политику США в вопросе "изоляции России", поговорив с Владимиром Путиным и договорившись о "тесном сотрудничестве". Также, заострили внимание американские журналисты, президент США "выразил понимание требования Путина по ключевому вопросу о возможном членстве Украины в НАТО, которое США и другие члены альянса ранее описывали как необратимое".
В Москве неоднократно подчеркивали, что для старта переговоров Киеву стоит отказаться от амбиций по вступлению в Североатлантический альянс. Однако Владимир Зеленский, президентский срок которого истек еще в мае прошлого года, заявил, что не покинет Банковую пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.
На фоне переговоров России и США многие задались вопросом: какие военные перспективы открываются перед российской армией? Телеграм-канал "Донбасс решает" написал, что "многие военные эксперты уверены, что для реализации ближайших военных планов в ВС РФ остается пять-шесть месяцев", что понятно из картины, сложившейся на поле боя.
О первых результатах первых переговоров России и США - в материале Перезагрузка отношений РФ и США, предсказание Жириновского начинает сбываться.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОЕСВСУнаступлениеБрянская область
 
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