Температура боевых головок как на солнце: Путин об "Орешнике" - 21.02.2025 Украина.ру
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Температура боевых головок как на солнце: Путин об "Орешнике"
Температура боевых головок как на солнце: Путин об "Орешнике" - 21.02.2025 Украина.ру
Температура боевых головок как на солнце: Путин об "Орешнике"
На пленарной сессии Форума будущих технологий российский лидер Владимир Путин заявил, что весь мир говорит про новейший российский комплекс "Орешник". Об этом 21 февраля написало агентство РИА Новости
2025-02-21T16:43
2025-02-21T16:43
новости
россия
польша
"орешник"
владимир путин
форум
оружие
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Агентство также напомнило, что форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. Стоит отметит, что на форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что после информации о применении "Орешника" польские власти "сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идет речь, то ли не обратили внимания". Однако, по мнению посла, в стране отчетливо понимают силу данного оружия. Подробности в публикации Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника"
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452
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новости, россия, польша, "орешник", владимир путин, форум, оружие
Новости, Россия, Польша, "Орешник", Владимир Путин, форум, оружие

Температура боевых головок как на солнце: Путин об "Орешнике"

16:43 21.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий
Президент Владимир Путин принял участие в работе Форум будущих технологий - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На пленарной сессии Форума будущих технологий российский лидер Владимир Путин заявил, что весь мир говорит про новейший российский комплекс "Орешник". Об этом 21 февраля написало агентство РИА Новости
"О безопасности и говорить-то нечего. Я уже публично высказывался, говорил об этом. Ну вот весь мир говорит про "Орешник"! А материалы-то какие? Температура на боевых головках соответствует температуре на поверхности Солнца", — цитирует президента России издание.
Агентство также напомнило, что форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. Стоит отметит, что на форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что после информации о применении "Орешника" польские власти "сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идет речь, то ли не обратили внимания". Однако, по мнению посла, в стране отчетливо понимают силу данного оружия. Подробности в публикации Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника"
 
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