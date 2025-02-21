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Температура боевых головок как на солнце: Путин об "Орешнике"

Температура боевых головок как на солнце: Путин об "Орешнике" - 21.02.2025 Украина.ру

Температура боевых головок как на солнце: Путин об "Орешнике"

На пленарной сессии Форума будущих технологий российский лидер Владимир Путин заявил, что весь мир говорит про новейший российский комплекс "Орешник". Об этом 21 февраля написало агентство РИА Новости

2025-02-21T16:43

2025-02-21T16:43

2025-02-21T16:43

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оружие

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Агентство также напомнило, что форум будущих технологий проводится в столице ежегодно с 2023 года с участием президента России. Стоит отметит, что на форуме представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.Ранее посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что после информации о применении "Орешника" польские власти "сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идет речь, то ли не обратили внимания". Однако, по мнению посла, в стране отчетливо понимают силу данного оружия. Подробности в публикации Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника"

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новости, россия, польша, "орешник", владимир путин, форум, оружие