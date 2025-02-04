Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника" - 04.02.2025 Украина.ру
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Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника"
Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника" - 04.02.2025 Украина.ру
Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника"
В Польше сделали вид, что не поняли последствий появления у России ракеты "Орешник". Об этом рассказал посол России в Польше Сергей Андреев, передает РИА Новости
2025-02-04T09:56
2025-02-04T10:06
новости
россия
польша
алексей зубец
"орешник"
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По его словам, после информации о применении "Орешника" польские власти "сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идет речь, то ли не обратили внимания".При этом посол считает, что в Польше хорошо понимают силу данного оружия.Подробнее о российском комплексе - в материале Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, польша, алексей зубец, "орешник"
Новости, Россия, Польша, Алексей Зубец, "Орешник"

Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника"

09:56 04.02.2025 (обновлено: 10:06 04.02.2025)
 
© Фото : CC0, PixabayПольша флаг герб
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : CC0, Pixabay
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В Польше сделали вид, что не поняли последствий появления у России ракеты "Орешник". Об этом рассказал посол России в Польше Сергей Андреев, передает РИА Новости
По его словам, после информации о применении "Орешника" польские власти "сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идет речь, то ли не обратили внимания".
При этом посол считает, что в Польше хорошо понимают силу данного оружия.
"Уверен, что и политическое, и военное руководство Польши вполне осознает, какие последствия имеет появление в российском арсенале неядерного вооружения такой мощности, от которого нет защиты", - сказал он.
Подробнее о российском комплексе - в материале Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника" на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияПольшаАлексей Зубец"Орешник"
 
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09:56Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника"
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