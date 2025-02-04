Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника"
09:56 04.02.2025 (обновлено: 10:06 04.02.2025)
В Польше сделали вид, что не поняли последствий появления у России ракеты "Орешник". Об этом рассказал посол России в Польше Сергей Андреев, передает РИА Новости
По его словам, после информации о применении "Орешника" польские власти "сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идет речь, то ли не обратили внимания".
При этом посол считает, что в Польше хорошо понимают силу данного оружия.
"Уверен, что и политическое, и военное руководство Польши вполне осознает, какие последствия имеет появление в российском арсенале неядерного вооружения такой мощности, от которого нет защиты", - сказал он.
Подробнее о российском комплексе - в материале Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника" на сайте Украина.ру.