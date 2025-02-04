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Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника"

Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника" - 04.02.2025 Украина.ру

Посол рассказал о реакции властей Польши на появление у России "Орешника"

В Польше сделали вид, что не поняли последствий появления у России ракеты "Орешник". Об этом рассказал посол России в Польше Сергей Андреев, передает РИА Новости

2025-02-04T09:56

2025-02-04T09:56

2025-02-04T10:06

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россия

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алексей зубец

"орешник"

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По его словам, после информации о применении "Орешника" польские власти "сделали вид, что то ли не поняли, о каком оружии идет речь, то ли не обратили внимания".При этом посол считает, что в Польше хорошо понимают силу данного оружия.Подробнее о российском комплексе - в материале Обнулил все до себя: Зубец объяснил уникальность "Орешника" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, польша, алексей зубец, "орешник"