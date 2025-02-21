https://ukraina.ru/20250221/1061267980.html
Сколько времени осталось у Зеленского: о новой власти в Киеве и событиях после окончания СВО – Тильман
Сколько времени осталось у Зеленского: о новой власти в Киеве и событиях после окончания СВО – Тильман - 21.02.2025 Украина.ру
Сколько времени осталось у Зеленского: о новой власти в Киеве и событиях после окончания СВО – Тильман
Директор Центра богословско-политических исследований, раввин Михаил Тильман в эфире Украина.ру объяснил, как США будут пытаться сохранить контроль на Западе,... Украина.ру, 21.02.2025
2025-02-21T16:41
2025-02-21T16:41
2025-02-21T16:41
видео
россия
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
петр порошенко
"талибан"
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061267840_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_83457ec9de7509a278b0af66afe225d3.jpg
Директор Центра богословско-политических исследований, раввин Михаил Тильман в эфире Украина.ру объяснил, как США будут пытаться сохранить контроль на Западе, сколько ещё продержится Зеленский у власти в Киеве и что Россия хочет от Украины. * В интервью упоминается Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ** В интервью упоминается движение "Талибан", признанное террористическим и запрещённое в России. 00:26 – О переговорах между Россией и США в Эр-Рияде; 07:30 – О гарантиях безопасности для России и Украины; 14:19 – Кто будет у власти на Украине после выборов президента? 19:26 – Готов ли Трамп пойти на условия России? 27:13 – О конфликте между Лондоном и Вашингтона. #Тильман #США #Америка #Саудовская_Аравия #Москва #посольство #Ближний_Восток #Палестина #Израиль #Сирия #Иран #история #НАТО #ядерное_оружие #Балтия #Прибалтика #Польша #ЕС #Европа #Евросоюз #Трамп #Байден #президент #солдат #Днепр #река #Майдан #базы #ТС #заводы #пошлины #Эрдоган #Турция #Зеленский #выборы #Днепропетровск #Днепропетровская_область #рейтинг #Тягнибок #Порошенко #Москва #Кремль #Лондон #Британия #Великобритания #бизнес #Талибан #Монро #Латинская_Америка #Венесуэла #Никарагуа #Куба #торговля #флот #Панама #Суэцкий_канал #Северный_морской_путь #Гренландия #Канада #потепление #ледокол #Шёлковый_путь #доллар #деньги #санкции #БРИКС #пошлины #Китай #КНР #Apple #дефицит #Вашингтон #лейбористы #левые #Мексика #диверсия #спутник #космос #Starlink #Patriot #HIMARS #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20250221/1061261398.html
россия
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/15/1061267840_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0cfdf50bc0d54a59a10616db7e9f4733.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко, "талибан", ес
Видео, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Петр Порошенко, "Талибан", ЕС
Директор Центра богословско-политических исследований, раввин Михаил Тильман в эфире Украина.ру объяснил, как США будут пытаться сохранить контроль на Западе, сколько ещё продержится Зеленский у власти в Киеве и что Россия хочет от Украины.
* В интервью упоминается Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** В интервью упоминается движение "Талибан", признанное террористическим и запрещённое в России.
00:26 – О переговорах между Россией и США в Эр-Рияде;
07:30 – О гарантиях безопасности для России и Украины;
14:19 – Кто будет у власти на Украине после выборов президента?
19:26 – Готов ли Трамп
пойти на условия России?
27:13 – О конфликте между Лондоном и Вашингтона
.
#Тильман #США #Америка
#Саудовская_Аравия #Москва #посольство #Ближний_Восток #Палестина #Израиль #Сирия #Иран #история #НАТО
#ядерное_оружие #Балтия #Прибалтика #Польша
#ЕС #Европа
#Евросоюз #Трамп #Байден #президент #солдат #Днепр #река #Майдан #базы #ТС #заводы #пошлины #Эрдоган #Турция
#Зеленский #выборы #Днепропетровск #Днепропетровская_область #рейтинг #Тягнибок #Порошенко #Москва #Кремль #Лондон #Британия
#Великобритания
#бизнес #Талибан #Монро #Латинская_Америка #Венесуэла #Никарагуа #Куба #торговля #флот #Панама #Суэцкий_канал #Северный_морской_путь #Гренландия #Канада
#потепление #ледокол #Шёлковый_путь #доллар #деньги #санкции #БРИКС
#пошлины #Китай
#КНР #Apple #дефицит #Вашингтон #лейбористы #левые #Мексика
#диверсия #спутник #космос #Starlink #Patriot #HIMARS #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ
#ВСРФ #Россия #РФ
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru