Сколько времени осталось у Зеленского: о новой власти в Киеве и событиях после окончания СВО – Тильман - 21.02.2025 Украина.ру
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Сколько времени осталось у Зеленского: о новой власти в Киеве и событиях после окончания СВО – Тильман
Сколько времени осталось у Зеленского: о новой власти в Киеве и событиях после окончания СВО – Тильман - 21.02.2025 Украина.ру
Сколько времени осталось у Зеленского: о новой власти в Киеве и событиях после окончания СВО – Тильман
Директор Центра богословско-политических исследований, раввин Михаил Тильман в эфире Украина.ру объяснил, как США будут пытаться сохранить контроль на Западе,... Украина.ру, 21.02.2025
2025-02-21T16:41
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видео
россия
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
петр порошенко
"талибан"
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Директор Центра богословско-политических исследований, раввин Михаил Тильман в эфире Украина.ру объяснил, как США будут пытаться сохранить контроль на Западе, сколько ещё продержится Зеленский у власти в Киеве и что Россия хочет от Украины. * В интервью упоминается Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ** В интервью упоминается движение "Талибан", признанное террористическим и запрещённое в России. 00:26 – О переговорах между Россией и США в Эр-Рияде; 07:30 – О гарантиях безопасности для России и Украины; 14:19 – Кто будет у власти на Украине после выборов президента? 19:26 – Готов ли Трамп пойти на условия России? 27:13 – О конфликте между Лондоном и Вашингтона. #Тильман #США #Америка #Саудовская_Аравия #Москва #посольство #Ближний_Восток #Палестина #Израиль #Сирия #Иран #история #НАТО #ядерное_оружие #Балтия #Прибалтика #Польша #ЕС #Европа #Евросоюз #Трамп #Байден #президент #солдат #Днепр #река #Майдан #базы #ТС #заводы #пошлины #Эрдоган #Турция #Зеленский #выборы #Днепропетровск #Днепропетровская_область #рейтинг #Тягнибок #Порошенко #Москва #Кремль #Лондон #Британия #Великобритания #бизнес #Талибан #Монро #Латинская_Америка #Венесуэла #Никарагуа #Куба #торговля #флот #Панама #Суэцкий_канал #Северный_морской_путь #Гренландия #Канада #потепление #ледокол #Шёлковый_путь #доллар #деньги #санкции #БРИКС #пошлины #Китай #КНР #Apple #дефицит #Вашингтон #лейбористы #левые #Мексика #диверсия #спутник #космос #Starlink #Patriot #HIMARS #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко, "талибан", ес
Видео, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Петр Порошенко, "Талибан", ЕС

Сколько времени осталось у Зеленского: о новой власти в Киеве и событиях после окончания СВО – Тильман

16:41 21.02.2025
 
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Директор Центра богословско-политических исследований, раввин Михаил Тильман в эфире Украина.ру объяснил, как США будут пытаться сохранить контроль на Западе, сколько ещё продержится Зеленский у власти в Киеве и что Россия хочет от Украины.
* В интервью упоминается Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** В интервью упоминается движение "Талибан", признанное террористическим и запрещённое в России.
00:26 – О переговорах между Россией и США в Эр-Рияде;
07:30 – О гарантиях безопасности для России и Украины;
14:19 – Кто будет у власти на Украине после выборов президента?
19:26 – Готов ли Трамп пойти на условия России?
27:13 – О конфликте между Лондоном и Вашингтона.
#Тильман #США #Америка #Саудовская_Аравия #Москва #посольство #Ближний_Восток #Палестина #Израиль #Сирия #Иран #история #НАТО #ядерное_оружие #Балтия #Прибалтика #Польша #ЕС #Европа #Евросоюз #Трамп #Байден #президент #солдат #Днепр #река #Майдан #базы #ТС #заводы #пошлины #Эрдоган #Турция #Зеленский #выборы #Днепропетровск #Днепропетровская_область #рейтинг #Тягнибок #Порошенко #Москва #Кремль #Лондон #Британия #Великобритания #бизнес #Талибан #Монро #Латинская_Америка #Венесуэла #Никарагуа #Куба #торговля #флот #Панама #Суэцкий_канал #Северный_морской_путь #Гренландия #Канада #потепление #ледокол #Шёлковый_путь #доллар #деньги #санкции #БРИКС #пошлины #Китай #КНР #Apple #дефицит #Вашингтон #лейбористы #левые #Мексика #диверсия #спутник #космос #Starlink #Patriot #HIMARS #Украина #СВО #война #спецоперация #конфликт #боевые_действия #ВСУ #ВСРФ #Россия #РФ
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