Страх и ненависть в Брюсселе

Покуда в Вашингтоне празднуют первый месяц президентства Трампа и отчитываются о рекордных показателях надоя указов ("73 указа, это в два раза больше, чем Джо Байден, и в четыре раза больше, чем Обама"), в Европе царит страх и уныние. Конечно, Макрон взял на себя ответственность за всё, но… чего-то не хватает

Не хватает привычного чувства евроатлантического единства. Зато есть очевидность того, что США и Европа договариваются о судьбе Европы без её участия. Есть от чего прийти в ужас. А уныние – от явной неспособности этому как-то противостоять.Ощущения европейских элит идеально передал журнал The Economist на инфернальной чёрно-красной обложке которого за огромным столом сидят всего два участника переговоров, решая судьбу отсутствующих… Этому же посвящена и редакционная статья под названием "Как Европа должна отреагировать на то, как Трамп и Путин разрушают послевоенный порядок" с подзаголовками "Кошмар Европы" и "Регион пережил самую мрачную неделю с момента падения железного занавеса".Сразу отметим, что мы к деятельности Трампа относимся с осторожностью и видим в ней, прежде всего, вызовы для России, но чисто эмоционально всё же приятно, когда чертей корчит (причём корчит их не без пользы для общества, в том числе и российского).Ну а The Economist описывает безрадостную нынешнюю ситуацию и набрасывает программу мер, которые должны вернуть Европе прежнее положение.Вызовы перед Европой следующие.Во-первых, вице-президент Вэнс "высмеял Европу как декадентскую и недемократическую".То, что Вэнс не "высмеял", а именно показал, почему именно он так считает, к теме в общем-то не относится – слишком долго было объяснять. В результате, правда, создалось впечатление, что редакции The Economist возразить, в общем-то, нечего.Во-вторых, "Америка может попытаться навязать Украине нестабильное прекращение огня, имея лишь слабые гарантии безопасности, которые ограничивают её право на повторное вооружение".Вообще-то "план Трампа" (точнее, те заявления, которые за него выдают) предусматривает как раз милитаризацию Украины и получение достаточно уверенных гарантий в виде размещения на её территории оккупационных войск ЕС. Но редакция The Economist то ли не верит в ВСУ, то ли не верит в Европу, то ли то и другое…В-третьих, "худший кошмар Европы больше, чем Украина. Г-н Трамп намерен реабилитировать президента России Владимира Путина".Здесь должна быть какая патетическая сценка с заламыванием рук и громкими причитаниями.Вообще грустное зрелище – Запад сам придумал страшный миф о тоталитарной России, стремящейся напасть на Европу, и теперь больше боится не самого этого мифа, а развенчания его со стороны Трампа. Действительно – зачем им жить в мире, где нет российской угрозы? Потуги Зеленского защитить Европу от нападения со стороны Ирана и Северной Кореи авторов статьи видимо не впечатляют. Хотя, помнится, в своё время размещение компонентов американской системы ПРО в Восточной Европе объяснялось именно угрозой нападения со стороны Ирана.Кстати, российская угроза в представлении The Economist (так же, как, кстати, и украинских СМИ) выглядит довольно забавно: с одной стороны, "Европа подвергнется нападению со стороны России", с другой - Россия "приходит в упадок". Ну хоть какая-то логика должна быть?В-четвёртых, "если Европа подвергнется нападению со стороны России и попросит американской помощи, первым и самым глубоким инстинктом г-на Трампа будет спросить, что ему это даст".Тут подняты несколько тем, которые должны быть очевидны, но это не совсем так.Первое и главное состоит в признании того, что механизмы НАТО не работают.Мы на это неоднократно обращали внимание – пресловутая 5-я статья Североатлантического договора никаких гарантий не содержит – каждая страна имеет право принимать те решения, которые сочтёт нужным. Сочтёт, что "бог сцепил, бог и расцепит" и можно не напрягаться. "Сдерживание НАТО основано на уверенности в том, что, если один член подвергнется нападению, остальные придут ему на помощь". Вот эту воздушную конструкцию, лежащую в основе НАТО, Трамп и подрывает.Второе – столкновение идеологий. В основе западной идеологии лежит идея выгоды, но The Economist её отрицает – нет, Трамп не должен руководствоваться выгодой! Он должен…В очередной раз вспоминаются экономисты времён Перестройки, которые объясняли, что в СССР была "экономика абсурдов и парадоксов", потому что руководствовалась идеологией, а в "нормальных странах" такого не может быть, потому что не может быть никогда.Впрочем, если быть до конца честным, то идеология у Трампа есть. Просто она не подходит леволиберальной тусовке. Но не будешь же прямо это говорить? Проще представить оппонента безответственным хапугой.Общий вывод авторов статьи состоит в том, что Европа – "погрязший в долгах, стареющий континент, который едва растёт и не может защитить себя или проецировать жёсткую силу. (…) Срочная задача Европы – заново научиться приобретать и использовать власть; она должна быть готова противостоять противникам, а иногда и друзьям, включая Америку".Что нужно, чтобы выйти из этого состояния? Нет ничего проще…"В краткосрочной перспективе Европе нужен единый посланник для переговоров с Украиной, Россией и Америкой. Она должна ужесточить эмбарго против России".Стоп. Европа погрязла в долгах и едва растёт? Отказываемся от огромного рынка и его ресурсов, создаём нашим оппонентам из США и Китая односторонние конкурентные преимущества.Вы уверены, что это так работает?"В среднесрочной перспективе необходима огромная мобилизация обороны. (…) Для оплаты этого перевооружения потребуется фискальная революция. (…) Часть этих средств должна поступить за счет выпуска большего количества общих и индивидуальных долговых обязательств".Когда мы всем задолжали надо влезть в долги. Но тут хоть какая-то логика есть – одолженное будет направлено в своё производство. Правда, придётся ограничить социальные расходы – чёрт с ним, с внутренним рынком.На самом деле приобретение самостоятельности от США и действие в соответствии со своими интересами – это именно то, чего хотел от Европы Владимир Путин. Путин этого не добился, зато этого добился Трамп. Впрочем, Европа решила воспользоваться внезапно свалившейся на неё "свободой" вовсе не в своих интересах, а в интересах идеологии, но тут дело такое: хозяин – барин.Главная же проблема современной Европы, как нам представляется, в отсутствии лидеров, которые смогли бы внятно сформулировать, что Европе нужно и продемонстрировать настойчивость в достижении этих целей. И The Economist об этом молчит.Последнее понятно – не Макрона же им приводить в пример, который уже раз пять менял свою позицию по отправке французских войск на Украину. И, конечно, не лидера партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель, которая уже заявила – то, что предлагает делать Трамп её партия отстаивает уже три года. Заметим, что никаких предложений сделать политику в Европе более демократичной журнал не предлагает, хотя о критике со стороны Вэнса упоминал.А уныние, царящее в Брюсселе, понятно – выйти из кризиса Европа может только сделав вслед за США "правый поворот", а редакции The Economist этого ой как не хочется.О новой геополитической реальности можно прочитать в статье Евгении Кондаковой "Новая реальность: Европа и Украина против России и США. В опасной роли – Владимир Зеленский"

