https://ukraina.ru/20251205/ssha-ofitsialno-poshli-na-ustupki-rossii-ultimatumy-es-rvut-kiev-iznutri-itogi-5-dekabrya-1072699149.html
США официально пошли на уступки России. Ультиматумы ЕС рвут Киев изнутри. Итоги 5 декабря
США официально пошли на уступки России. Ультиматумы ЕС рвут Киев изнутри. Итоги 5 декабря - 05.12.2025 Украина.ру
США официально пошли на уступки России. Ультиматумы ЕС рвут Киев изнутри. Итоги 5 декабря
США, признав провал политики давления, заявляют о готовности к стратегическому диалогу с Россией, пока Москва укрепляет альянсы с Глобальным Югом. Украина.ру, 05.12.2025
2025-12-05T18:51
2025-12-05T18:51
2025-12-05T18:51
сша
киев
ес
вооруженные силы украины
россия
сво
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072699008_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6f062ff93171f7b560877cce0a11a25.png
США, признав провал политики давления, заявляют о готовности к стратегическому диалогу с Россией, пока Москва укрепляет альянсы с Глобальным Югом. На этом фоне ВСУ наносят удар по мирной столице Чечни, а киевский режим репрессирует оппозицию. Брюссельские глобалисты блокируют возможности мира, перекладывая ответственность на Вашингтон.
сша
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/05/1072699008_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cd8acdb197c2fd4c2cf222df27c92937.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сша, киев, ес, вооруженные силы украины, россия, сво, видео, видео
США, Киев, ЕС, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, Видео
США, признав провал политики давления, заявляют о готовности к стратегическому диалогу с Россией, пока Москва укрепляет альянсы с Глобальным Югом.
На этом фоне ВСУ наносят удар по мирной столице Чечни, а киевский режим репрессирует оппозицию.
Брюссельские глобалисты блокируют возможности мира, перекладывая ответственность на Вашингтон.