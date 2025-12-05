США официально пошли на уступки России. Ультиматумы ЕС рвут Киев изнутри. Итоги 5 декабря - 05.12.2025 Украина.ру
США официально пошли на уступки России. Ультиматумы ЕС рвут Киев изнутри. Итоги 5 декабря
США, признав провал политики давления, заявляют о готовности к стратегическому диалогу с Россией, пока Москва укрепляет альянсы с Глобальным Югом. Украина.ру, 05.12.2025
2025-12-05T18:51
2025-12-05T18:51
США, признав провал политики давления, заявляют о готовности к стратегическому диалогу с Россией, пока Москва укрепляет альянсы с Глобальным Югом. На этом фоне ВСУ наносят удар по мирной столице Чечни, а киевский режим репрессирует оппозицию. Брюссельские глобалисты блокируют возможности мира, перекладывая ответственность на Вашингтон.
Украина.ру
2025
США, Киев, ЕС, Вооруженные силы Украины, Россия, СВО, Видео

США официально пошли на уступки России. Ультиматумы ЕС рвут Киев изнутри. Итоги 5 декабря

18:51 05.12.2025
 
США, признав провал политики давления, заявляют о готовности к стратегическому диалогу с Россией, пока Москва укрепляет альянсы с Глобальным Югом.
На этом фоне ВСУ наносят удар по мирной столице Чечни, а киевский режим репрессирует оппозицию.
Брюссельские глобалисты блокируют возможности мира, перекладывая ответственность на Вашингтон.
