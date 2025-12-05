https://ukraina.ru/20251205/ssha-ofitsialno-poshli-na-ustupki-rossii-ultimatumy-es-rvut-kiev-iznutri-itogi-5-dekabrya-1072699149.html

США официально пошли на уступки России. Ультиматумы ЕС рвут Киев изнутри. Итоги 5 декабря

США официально пошли на уступки России. Ультиматумы ЕС рвут Киев изнутри. Итоги 5 декабря - 05.12.2025

США официально пошли на уступки России. Ультиматумы ЕС рвут Киев изнутри. Итоги 5 декабря

США, признав провал политики давления, заявляют о готовности к стратегическому диалогу с Россией, пока Москва укрепляет альянсы с Глобальным Югом. Украина.ру, 05.12.2025

США, признав провал политики давления, заявляют о готовности к стратегическому диалогу с Россией, пока Москва укрепляет альянсы с Глобальным Югом. На этом фоне ВСУ наносят удар по мирной столице Чечни, а киевский режим репрессирует оппозицию. Брюссельские глобалисты блокируют возможности мира, перекладывая ответственность на Вашингтон.

