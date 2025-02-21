https://ukraina.ru/20250221/1061249085.html
Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа
Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа - 21.02.2025 Украина.ру
Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, передает Hill
2025-02-21T08:29
2025-02-21T08:29
2025-02-21T08:29
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
алексей гончаренко
верховная рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058394816_0:195:1280:915_1920x0_80_0_0_3323a8aad80d3d3578b46db00076b484.jpg.webp
"То, что происходит, - это катастрофа... Реагировать на слова Трампа было очень большой ошибкой со стороны Зеленского... (Говорить - ред.), что Трамп находится "в пузыре дезинформации", после этого было ясно, что Трамп отреагирует. Мы знаем, что такие вещи, когда его публично критикуют, это хуже всего", - сказал политик.Зеленского задели слова Трампа о его низком рейтинге, он грубо заявил, что президент США живет в "пузыре дезинформации". После этого Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
украина
сша
вашингтон
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058394816_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b5b28dd2aec183114b5ad0d75b324428.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада
Украина, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада
Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, передает Hill
"То, что происходит, - это катастрофа... Реагировать на слова Трампа было очень большой ошибкой со стороны Зеленского... (Говорить - ред.), что Трамп находится "в пузыре дезинформации", после этого было ясно, что Трамп отреагирует. Мы знаем, что такие вещи, когда его публично критикуют, это хуже всего", - сказал политик.
Зеленского задели слова Трампа о его низком рейтинге, он грубо заявил, что президент США живет в "пузыре дезинформации".
После этого Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном
на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.