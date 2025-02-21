Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа - 21.02.2025 Украина.ру
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Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа
Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа - 21.02.2025 Украина.ру
Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа
Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, передает Hill
2025-02-21T08:29
2025-02-21T08:29
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
алексей гончаренко
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"То, что происходит, - это катастрофа... Реагировать на слова Трампа было очень большой ошибкой со стороны Зеленского... (Говорить - ред.), что Трамп находится "в пузыре дезинформации", после этого было ясно, что Трамп отреагирует. Мы знаем, что такие вещи, когда его публично критикуют, это хуже всего", - сказал политик.Зеленского задели слова Трампа о его низком рейтинге, он грубо заявил, что президент США живет в "пузыре дезинформации". После этого Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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украина, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, алексей гончаренко, верховная рада
Украина, США, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Верховная Рада

Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Зеленского и Трампа

08:29 21.02.2025
 
© Фото : соцсетиАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : соцсети
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Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* назвал катастрофой публичный конфликт Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, передает Hill
"То, что происходит, - это катастрофа... Реагировать на слова Трампа было очень большой ошибкой со стороны Зеленского... (Говорить - ред.), что Трамп находится "в пузыре дезинформации", после этого было ясно, что Трамп отреагирует. Мы знаем, что такие вещи, когда его публично критикуют, это хуже всего", - сказал политик.
Зеленского задели слова Трампа о его низком рейтинге, он грубо заявил, что президент США живет в "пузыре дезинформации".
После этого Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что тот отказывается проводить голосование. Он отметил, что Зеленский плохо справлялся даже с работой комедианта, выпрашивал деньги у США для конфликта, в котором не смог бы победить, а теперь не хочет проводить на Украине выборы президента. Кроме того, Трамп заявил, что не видел прозрачного отчета о том, куда идут потраченные Вашингтоном на поддержку Украины "сотни миллиардов" долларов.
Подробнее о конфликте Трампа и Зеленского - в материале Помощники Трампа рассказали о его недовольстве Зеленским и посоветовали Киеву быть благодарным на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
УкраинаСШАВашингтонДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВерховная Рада
 
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