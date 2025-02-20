https://ukraina.ru/20250220/1061224481.html
Зеленский отправил на смерть 700 000 человек в войне, в которой невозможно победить - Трамп
Зеленский отправил на смерть 700 000 человек в войне, в которой невозможно победить - Трамп - 20.02.2025 Украина.ру
Зеленский отправил на смерть 700 000 человек в войне, в которой невозможно победить - Трамп
Владимир Зеленский хорошо справляется с уничтожением украинцев на поле боя, сотни тысяч погибших детально видны из космоса. Об этом 20 февраля в Майами заявил президент США Дональд Трамп.
2025-02-20T13:51
2025-02-20T13:51
2025-02-20T13:51
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Президент США в своей часовой речи на мероприятии FII Priority Saudi Investment Summit в Майами рассказал об успехах новой администрации Белого дома за несколько недель. С 20 января по 20 февраля новое руководство страны, по словам Дональда Трампа, достигло больше, чем за годы правления Джозефа Байдена.Трамп позитивно оценил переговоры делегаций США и России в Саудовской Аравии, состоявшиеся 18 февраля. Он поблагодарил саудовские власти за организацию переговорной площадки и обстоятельно высказался на тему мира на Украине.Он сравнил жертвы с обеих сторон с самыми кровопролитными конфликтами прошлого. В частности, он вспомнил битву при Геттисберге во время Гражданской войны в США (1863 год). На украинских полях, по словам президента США, теперь погибших намного больше."Молодые люди из России и Украины, которые погибают в огромных количествах, - сказал Трамп. - Это плоские такие поля, где пуля останавливается только тогда, когда она в кого-то попадает. И много людей погибает – молодых солдат. А иногда и более возрастных, потому что людей не хватает молодых".Трамп в очередной раз отметил, что если бы он был президентом, то до такого кровопролития дело бы не дошло. Ответственность за начало военного конфликта на Украине и жертвы этого конфликта президент США возложил на Байдена и Зеленского.Он также отметил, что США потратили на поддержку руководства Украины в СВО на $200 млрд больше, чем европейские страны, которые кредитовали Киев и получат свои деньги обратно. Вашингтон не имеет таких гарантий."Киев отверг сделку по редкоземельным металлам, - посетовал Байден. - Европа получает обратно свои деньги, а мы – нет".Он также отметил, что Зеленский признался в том, что не знает, куда ушло около половины выделенных ему Соединёнными Штатами денег."Почему мошенник Джо Байден всё это затеял и не потребовал денег обратно?", - задался вопросом Трамп.Обоснованность заявлений Зеленского о его высоких рейтингах также вызвала сомнение у президента США.Тем временем, отметил Трамп, США договариваются с Россией о мире. Владимир Путин признал, по словам американского лидера, успехи мирного процесса, запущенного нынешней администрацией Белого дома."Мы надеемся добиться прекращения огня уже скоро – и на Украине, и на Ближнем Востоке", - заявил президент США.По словам Трампа, он быстро начал мирный процесс и достиг успехов в переговорах за несколько недель, а ЕС и Киев ничего не смогли сделать в этом направлении за годы. если же Зеленский будет препятствовать этому процессу, заметил американский лидер, то украинскому политику вскоре "нечем будет управлять"."Россия потеряла 900 тысяч человек, а Украина потеряла 700 000 человек, возможно. Это ужасно. Практически трупами усеяны эти поля, это всё видно на спутниковых фотографиях. Я люблю Украину, но Зеленский - ему всё это плохо удалось. Миллионы людей погибли совершенно неоправданно. Вам не прекратить войну, если вы не ведёте переговоры, а он ничего не делал три года", - подчеркнул Трамп.Он также заверил собравшихся, что сам он войдёт в мировую историю и народ США вспомнит его возвращение в Белый дом с благодарностью."Я надеюсь, что моим главным наследием будет то, что я добился мира. Я войду в историю как миротворец. Грядёт золотой век Америки. Это знают все наи граждане, все живут в это удивительное время – инноваций, повышения благосостояния. Все говорят о нас, а мы только три недели работаем и столько уже достигли", - сказал в финале своей речи президент США.До этого Трамп неоднократно заявлял о сотнях миллиардов долларов, потраченных администрацией Байдена на поддержку Киева в условиях СВО. Он также называл Зеленского "диктатором". В частности, 19 февраля Трамп сделал запись об этом в соцсети Truth Social.Реагируя на критику, 19 февраля Владимир Зеленский вступил в заочную полемику с президентом США. Он усомнился в информированности Дональда Трампа о ситуации в мире и на Украине, назвал неверными обнародованные президентом США данные о расходах Вашингтона на поддержку украинского руководства в условиях СВО.Подробности в публикации Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, переговоры, сво, потери всу
Зеленский отправил на смерть 700 000 человек в войне, в которой невозможно победить - Трамп
Владимир Зеленский хорошо справляется с уничтожением украинцев на поле боя, сотни тысяч погибших детально видны из космоса. Об этом 20 февраля в Майами заявил президент США Дональд Трамп.
Президент США в своей часовой речи на мероприятии FII Priority Saudi Investment Summit в Майами рассказал об успехах новой администрации Белого дома за несколько недель. С 20 января по 20 февраля новое руководство страны, по словам Дональда Трампа, достигло больше, чем за годы правления Джозефа Байдена.
Трамп позитивно оценил переговоры делегаций США и России
в Саудовской Аравии
, состоявшиеся 18 февраля. Он поблагодарил саудовские власти за организацию переговорной площадки и обстоятельно высказался на тему мира на Украине
.
"Подумайте: успешный комик Зеленский расходует $300 млрд на войну, в которой невозможно победить", - сказал президент США.
Он сравнил жертвы с обеих сторон с самыми кровопролитными конфликтами прошлого. В частности, он вспомнил битву при Геттисберге во время Гражданской войны в США (1863 год). На украинских полях, по словам президента США, теперь погибших намного больше.
"Молодые люди из России и Украины, которые погибают в огромных количествах, - сказал Трамп. - Это плоские такие поля, где пуля останавливается только тогда, когда она в кого-то попадает. И много людей погибает – молодых солдат. А иногда и более возрастных, потому что людей не хватает молодых".
Трамп в очередной раз отметил, что если бы он был президентом, то до такого кровопролития дело бы не дошло. Ответственность за начало военного конфликта на Украине и жертвы этого конфликта президент США возложил на Байдена и Зеленского.
Он также отметил, что США потратили на поддержку руководства Украины в СВО на $200 млрд больше, чем европейские страны, которые кредитовали Киев
и получат свои деньги обратно. Вашингтон
не имеет таких гарантий.
"Киев отверг сделку по редкоземельным металлам, - посетовал Байден. - Европа
получает обратно свои деньги, а мы – нет".
Он также отметил, что Зеленский признался в том, что не знает, куда ушло около половины выделенных ему Соединёнными Штатами денег.
"Почему мошенник Джо Байден всё это затеял и не потребовал денег обратно?", - задался вопросом Трамп.
Обоснованность заявлений Зеленского о его высоких рейтингах также вызвала сомнение у президента США.
"Как может быть высоким рейтинг, если города лежат в руинах?, - заметил Трамп, критикуя Зеленского. - Всё, что ему хорошо удается – это играть на Байдене, но такого больше не будет". "Практически диктатор без выборов – Зеленский. Ему лучше действовать быстро, а то ничего не останется от страны, потому что движется он в неправильном направлении", - добавил Трамп.
Тем временем, отметил Трамп, США договариваются с Россией о мире. Владимир Путин
признал, по словам американского лидера, успехи мирного процесса, запущенного нынешней администрацией Белого дома.
"Мы надеемся добиться прекращения огня уже скоро – и на Украине, и на Ближнем Востоке", - заявил президент США.
По словам Трампа, он быстро начал мирный процесс и достиг успехов в переговорах за несколько недель, а ЕС
и Киев ничего не смогли сделать в этом направлении за годы. если же Зеленский будет препятствовать этому процессу, заметил американский лидер, то украинскому политику вскоре "нечем будет управлять".
"Россия потеряла 900 тысяч человек, а Украина потеряла 700 000 человек, возможно. Это ужасно. Практически трупами усеяны эти поля, это всё видно на спутниковых фотографиях. Я люблю Украину, но Зеленский - ему всё это плохо удалось. Миллионы людей погибли совершенно неоправданно. Вам не прекратить войну, если вы не ведёте переговоры, а он ничего не делал три года", - подчеркнул Трамп.
Он также заверил собравшихся, что сам он войдёт в мировую историю и народ США вспомнит его возвращение в Белый дом с благодарностью.
"Я надеюсь, что моим главным наследием будет то, что я добился мира. Я войду в историю как миротворец. Грядёт золотой век Америки
. Это знают все наи граждане, все живут в это удивительное время – инноваций, повышения благосостояния. Все говорят о нас, а мы только три недели работаем и столько уже достигли", - сказал в финале своей речи президент США.
До этого Трамп неоднократно заявлял о сотнях миллиардов долларов, потраченных администрацией Байдена на поддержку Киева в условиях СВО. Он также называл Зеленского "диктатором". В частности, 19 февраля Трамп сделал запись об этом в соцсети Truth Social.
Реагируя на критику, 19 февраля Владимир Зеленский вступил в заочную полемику с президентом США. Он усомнился в информированности Дональда Трампа о ситуации в мире и на Украине, назвал неверными обнародованные президентом США данные о расходах Вашингтона на поддержку украинского руководства в условиях СВО.