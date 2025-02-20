Зеленский отправил на смерть 700 000 человек в войне, в которой невозможно победить - Трамп - 20.02.2025 Украина.ру
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Зеленский отправил на смерть 700 000 человек в войне, в которой невозможно победить - Трамп
Зеленский отправил на смерть 700 000 человек в войне, в которой невозможно победить - Трамп - 20.02.2025 Украина.ру
Зеленский отправил на смерть 700 000 человек в войне, в которой невозможно победить - Трамп
Владимир Зеленский хорошо справляется с уничтожением украинцев на поле боя, сотни тысяч погибших детально видны из космоса. Об этом 20 февраля в Майами заявил президент США Дональд Трамп.
2025-02-20T13:51
2025-02-20T13:51
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
переговоры
сво
потери всу
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Президент США в своей часовой речи на мероприятии FII Priority Saudi Investment Summit в Майами рассказал об успехах новой администрации Белого дома за несколько недель. С 20 января по 20 февраля новое руководство страны, по словам Дональда Трампа, достигло больше, чем за годы правления Джозефа Байдена.Трамп позитивно оценил переговоры делегаций США и России в Саудовской Аравии, состоявшиеся 18 февраля. Он поблагодарил саудовские власти за организацию переговорной площадки и обстоятельно высказался на тему мира на Украине.Он сравнил жертвы с обеих сторон с самыми кровопролитными конфликтами прошлого. В частности, он вспомнил битву при Геттисберге во время Гражданской войны в США (1863 год). На украинских полях, по словам президента США, теперь погибших намного больше."Молодые люди из России и Украины, которые погибают в огромных количествах, - сказал Трамп. - Это плоские такие поля, где пуля останавливается только тогда, когда она в кого-то попадает. И много людей погибает – молодых солдат. А иногда и более возрастных, потому что людей не хватает молодых".Трамп в очередной раз отметил, что если бы он был президентом, то до такого кровопролития дело бы не дошло. Ответственность за начало военного конфликта на Украине и жертвы этого конфликта президент США возложил на Байдена и Зеленского.Он также отметил, что США потратили на поддержку руководства Украины в СВО на $200 млрд больше, чем европейские страны, которые кредитовали Киев и получат свои деньги обратно. Вашингтон не имеет таких гарантий."Киев отверг сделку по редкоземельным металлам, - посетовал Байден. - Европа получает обратно свои деньги, а мы – нет".Он также отметил, что Зеленский признался в том, что не знает, куда ушло около половины выделенных ему Соединёнными Штатами денег."Почему мошенник Джо Байден всё это затеял и не потребовал денег обратно?", - задался вопросом Трамп.Обоснованность заявлений Зеленского о его высоких рейтингах также вызвала сомнение у президента США.Тем временем, отметил Трамп, США договариваются с Россией о мире. Владимир Путин признал, по словам американского лидера, успехи мирного процесса, запущенного нынешней администрацией Белого дома."Мы надеемся добиться прекращения огня уже скоро – и на Украине, и на Ближнем Востоке", - заявил президент США.По словам Трампа, он быстро начал мирный процесс и достиг успехов в переговорах за несколько недель, а ЕС и Киев ничего не смогли сделать в этом направлении за годы. если же Зеленский будет препятствовать этому процессу, заметил американский лидер, то украинскому политику вскоре "нечем будет управлять"."Россия потеряла 900 тысяч человек, а Украина потеряла 700 000 человек, возможно. Это ужасно. Практически трупами усеяны эти поля, это всё видно на спутниковых фотографиях. Я люблю Украину, но Зеленский - ему всё это плохо удалось. Миллионы людей погибли совершенно неоправданно. Вам не прекратить войну, если вы не ведёте переговоры, а он ничего не делал три года", - подчеркнул Трамп.Он также заверил собравшихся, что сам он войдёт в мировую историю и народ США вспомнит его возвращение в Белый дом с благодарностью."Я надеюсь, что моим главным наследием будет то, что я добился мира. Я войду в историю как миротворец. Грядёт золотой век Америки. Это знают все наи граждане, все живут в это удивительное время – инноваций, повышения благосостояния. Все говорят о нас, а мы только три недели работаем и столько уже достигли", - сказал в финале своей речи президент США.До этого Трамп неоднократно заявлял о сотнях миллиардов долларов, потраченных администрацией Байдена на поддержку Киева в условиях СВО. Он также называл Зеленского "диктатором". В частности, 19 февраля Трамп сделал запись об этом в соцсети Truth Social.Реагируя на критику, 19 февраля Владимир Зеленский вступил в заочную полемику с президентом США. Он усомнился в информированности Дональда Трампа о ситуации в мире и на Украине, назвал неверными обнародованные президентом США данные о расходах Вашингтона на поддержку украинского руководства в условиях СВО.Подробности в публикации Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, переговоры, сво, потери всу
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, переговоры, СВО, потери ВСУ

Зеленский отправил на смерть 700 000 человек в войне, в которой невозможно победить - Трамп

13:51 20.02.2025
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Владимир Зеленский хорошо справляется с уничтожением украинцев на поле боя, сотни тысяч погибших детально видны из космоса. Об этом 20 февраля в Майами заявил президент США Дональд Трамп.
Президент США в своей часовой речи на мероприятии FII Priority Saudi Investment Summit в Майами рассказал об успехах новой администрации Белого дома за несколько недель. С 20 января по 20 февраля новое руководство страны, по словам Дональда Трампа, достигло больше, чем за годы правления Джозефа Байдена.
Трамп позитивно оценил переговоры делегаций США и России в Саудовской Аравии, состоявшиеся 18 февраля. Он поблагодарил саудовские власти за организацию переговорной площадки и обстоятельно высказался на тему мира на Украине.
"Подумайте: успешный комик Зеленский расходует $300 млрд на войну, в которой невозможно победить", - сказал президент США.
Он сравнил жертвы с обеих сторон с самыми кровопролитными конфликтами прошлого. В частности, он вспомнил битву при Геттисберге во время Гражданской войны в США (1863 год). На украинских полях, по словам президента США, теперь погибших намного больше.
"Молодые люди из России и Украины, которые погибают в огромных количествах, - сказал Трамп. - Это плоские такие поля, где пуля останавливается только тогда, когда она в кого-то попадает. И много людей погибает – молодых солдат. А иногда и более возрастных, потому что людей не хватает молодых".
Владимир Зеленский и члены проекта Линия дронов - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
11:28
Зеленский сможет воевать, если пополнит ВСУ 18-25-летними - чиновник СШАВ интересах Владимира Зеленского пойти на заключение мира, если он не сможет пополнить украинскую армию молодёжью 18-25 лет. Об этом заявил на условиях анонимности изданию The Economist высокопоставленный чиновник США.
Трамп в очередной раз отметил, что если бы он был президентом, то до такого кровопролития дело бы не дошло. Ответственность за начало военного конфликта на Украине и жертвы этого конфликта президент США возложил на Байдена и Зеленского.
Он также отметил, что США потратили на поддержку руководства Украины в СВО на $200 млрд больше, чем европейские страны, которые кредитовали Киев и получат свои деньги обратно. Вашингтон не имеет таких гарантий.
"Киев отверг сделку по редкоземельным металлам, - посетовал Байден. - Европа получает обратно свои деньги, а мы – нет".
Он также отметил, что Зеленский признался в том, что не знает, куда ушло около половины выделенных ему Соединёнными Штатами денег.
"Почему мошенник Джо Байден всё это затеял и не потребовал денег обратно?", - задался вопросом Трамп.
Обоснованность заявлений Зеленского о его высоких рейтингах также вызвала сомнение у президента США.
"Как может быть высоким рейтинг, если города лежат в руинах?, - заметил Трамп, критикуя Зеленского. - Всё, что ему хорошо удается – это играть на Байдене, но такого больше не будет". "Практически диктатор без выборов – Зеленский. Ему лучше действовать быстро, а то ничего не останется от страны, потому что движется он в неправильном направлении", - добавил Трамп.
Тем временем, отметил Трамп, США договариваются с Россией о мире. Владимир Путин признал, по словам американского лидера, успехи мирного процесса, запущенного нынешней администрацией Белого дома.
"Мы надеемся добиться прекращения огня уже скоро – и на Украине, и на Ближнем Востоке", - заявил президент США.
По словам Трампа, он быстро начал мирный процесс и достиг успехов в переговорах за несколько недель, а ЕС и Киев ничего не смогли сделать в этом направлении за годы. если же Зеленский будет препятствовать этому процессу, заметил американский лидер, то украинскому политику вскоре "нечем будет управлять".
"Россия потеряла 900 тысяч человек, а Украина потеряла 700 000 человек, возможно. Это ужасно. Практически трупами усеяны эти поля, это всё видно на спутниковых фотографиях. Я люблю Украину, но Зеленский - ему всё это плохо удалось. Миллионы людей погибли совершенно неоправданно. Вам не прекратить войну, если вы не ведёте переговоры, а он ничего не делал три года", - подчеркнул Трамп.
Он также заверил собравшихся, что сам он войдёт в мировую историю и народ США вспомнит его возвращение в Белый дом с благодарностью.
"Я надеюсь, что моим главным наследием будет то, что я добился мира. Я войду в историю как миротворец. Грядёт золотой век Америки. Это знают все наи граждане, все живут в это удивительное время – инноваций, повышения благосостояния. Все говорят о нас, а мы только три недели работаем и столько уже достигли", - сказал в финале своей речи президент США.
10:22
"Комик и диктатор": у Зеленского проблемы, ВСУ - приготовиться. Главное на Украине на утро 20 февраляПрезидент США Дональд Трамп и его администрация обратили внимание на высказывания Владимира Зеленского. Вооружённые силы Украины призывают готовиться к проблемам со связью
До этого Трамп неоднократно заявлял о сотнях миллиардов долларов, потраченных администрацией Байдена на поддержку Киева в условиях СВО. Он также называл Зеленского "диктатором". В частности, 19 февраля Трамп сделал запись об этом в соцсети Truth Social.
Реагируя на критику, 19 февраля Владимир Зеленский вступил в заочную полемику с президентом США. Он усомнился в информированности Дональда Трампа о ситуации в мире и на Украине, назвал неверными обнародованные президентом США данные о расходах Вашингтона на поддержку украинского руководства в условиях СВО.
Подробности в публикации Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля
 
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