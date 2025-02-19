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Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля

Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля - 19.02.2025 Украина.ру

Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля

Спецпредставитель президента США провёл переговоры с Владимиром Зеленским, вступившим в полемику с Трампом. Потери ВСУ в Курской области превысили полтысячи военнослужащих. ЕС заявляет об антироссийских санкциях и поставках военной помощи Киеву

2025-02-19T19:30

2025-02-19T19:30

2025-02-19T19:30

эксклюзив

украина

сша

киев

дональд трамп

владимир зеленский

кит келлог

ес

вооруженные силы украины

служба внешней разведки

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Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог прибыл с визитом в Киев. На следующий день после переговоров Москвы и Вашингтона, состоявшихся 18 февраля в столице Саудовской Аравии, спецпредставитель американского лидера выслушал обиды Зеленского."Мы будем слушать. Мы готовы дать необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать. Потом я вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем", — заявил Келлог киевской прессе.Он не стал скрывать главную цель визита – подготовить условия для успешных переговоров о мире на Украине. Госдеп США в анонсе визита подчеркнул, что президент Дональд Трамп ясно дал понять: боевые действия необходимо прекратить, и Вашингтон готов поддержать долгосрочное решение это й проблемы."Специальный посланник президента Келлог намерен проводить жёсткую дипломатию, которая потребуется для достижения цели президента", — предупредили в Госдепе США.Брюссель и Киев нервно отреагировали на прямой диалог Москвы и Вашингтона. Владимир Зеленский отменил визит в Саудовскую Аравию и заявил, что не признает договорённостей Москвы и Вашингтона по Украине. Еврокомиссия и политики ЕС стали совестить Дональда Трампа, который выступил во Флориде с рядом заявлений на тему упущенных шансов европейских друзей и партнёров.Трамп напомнил, что у Киева и Евросоюза было несколько лет для проявления себя в дипломатических усилиях. Однако ни Киев, ни ЕС, ни сбежавшая из него через "брекзит" Великобритания не воспользовались этим временем для обсуждения с Россией такой серьёзной проблемы, как вооружённый конфликт в европейской части континента.Трамп отметил, что переговоры делегаций США и России в Эр-Рияде были успешными и плодотворными в части миротворчества на Украине. Ему явно не по нраву пришлась критика и даже оскорбления по этому поводу – особенно от тех, кто зависим от военной и иной помощи Соединённых Штатов. Вероятно, с этим связано очередное упоминание президентом США низкого, четырёхпроцентного рейтинга Зеленского на Украине.Трамп также напомнил, что более 300 млрд долларов администрация Джо Байдена выделила "на Украину", и судьба этих денег по большей части неизвестна. При этом президент США отметил, что европейски партнёры вместе взятые потратили на поддержку Киева примерно 100 млрд долларов. Этот диспаритет огорчил нынешнего хозяина Белого дома.Многое указывало на то, что Келлог предъявил Зеленскому заявленные Трампом претензии и строго спросил за противодействие генеральной линии пресловутого "Вашингтонского обкома". Киевский официоз 19 февраля долго молчал, после чего сфокусировался на пресс-конференции хозяина кабинета на Банковой.Зеленский сообщил прессе о дезинформации, которую Трамп распространяет в отношении него лично и Украины.Он "пожалел" президента США, который, по его словам, стал жертвой пресловутой "кремлёвской пропаганды". Как показали истории с грантами USAID и кормившимися из них иноагентами, упрёк был слабоват по части фактического обоснования, а по форме стал прямым оскорблением Трампа."Раз уж мы говорим про 4%, мы видели эту дезинформацию, мы понимаем, что она исходит от России, и у нас есть доказательства, что эти цифры обсуждаются Америкой и Россией. Я только могу посочувствовать президенту Трампу, который находится в этом дезинформационном пространстве", – заявил Зеленский, за глаза полемизируя с Трампом.Он сообщил прессе, что сейчас его рейтинг доверия якобы составляет 57% и подчеркнул, что "если кто-то хочет поменять меня прямо сейчас, то прямо сейчас никак не выйдет". На кого намекал Зеленский – осталось лишь гадать, потому как Трамп таких желаний не выказывал. Зеленский снова обрушился с критикой на переговорный процесс о мире на Украине, инициированный Трампом. Он заявил на пресс-конференции, что США помогли президенту РФ Владимиру Путину выйти из многолетней изоляции. Также он раскритиковал администрацию Белого дома, которая "смягчает политику" в отношении России, называя СВО не "войной", а "нарушением территориальной целостности" и "конфликтом". Зеленский заявил, что "делает всё", чтобы войну называли войной.Деньги налогоплательщиков США, потраченные "на Украину", по словам Зеленского – тоже пример некомпетентности или злонамеренности Трампа. Украинский политик в очередной раз не согласился с калькуляцией Белого дома, которую сообщал прессе Трамп."$350 млрд или, возможно, чуть меньше, но это значительная сумма. Но где все эти деньги? Куда они идут?", – задавался накануне Трамп вопросом.Зеленский сообщил журналистам, что Трамп ошибается. По его словам, Вашингтон потратил на поддержку киевского режима кратно меньше, а где остальные заявленные Трампом деньги – вопрос открытый."Я думаю, что нужно разобраться с помощью. У нас абсолютные цифры. Нам война стоила $320 млрд: $120 млрд — это мы, народ Украины, $200 млрд — Украина и ЕС. Мы говорим про оружие, $320 млрд — это пакет вооружений. Всего США, если считать отдельно, дали нам около $67 млрд оружием плюс $31,5 млрд финансовой помощи бюджету", — сказал Зеленский.Также на пресс-конференции он прокомментировал предложение Трампа компенсировать США расходы на содержание киевского режима украинскими редкоземельными металлами. Накануне Мюнхенской конференции по безопасности в Киев с проектом соответствующего документа приезжал глава Минфина США Скотт Бессент, однако уехал без подписи украинской стороны.Трамп несерьёзен в своих требованиях, заявил Зеленский. Он сообщил в ходе пресс-конференции о неверной калькуляции общих затрат на гуманитарную помощь Украине во взаимосвязи с интересом Вашингтона к украинским недрам."Были также отдельные программы, безусловно, мы благодарны за гуманитарную помощь, но нельзя утверждать, что общая стоимость помощи составляла $500 миллиардов, и требовать их возврата минералами или чем-то другим. Это несерьёзный разговор. Однако мы готовы к серьёзному документу. Нам нужны гарантии безопасности", – поведал Зеленский.Кроме того, он пожаловался, что на Украине заканчиваются ракеты для американских систем ПВО Patriot и теперь нечем отражать российские атаки. Очевидно Зеленский не привык к жёсткому прагматичному обращению. За время каденции Джозефа Байдена киевские чиновники позволяли себе обзывать канцлера ФРГ Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой", публично призывать главу МИД ФРГ Анналену Бербок прекращать "ломаться" и отправить наконец крылатые ракеты TAURUS на Украину.Берлин как раз привык к такому обращению, что в очередной раз подтвердил министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он заявил о готовности Германии участвовать в отправке миротворческого контингента на Украину при условии, что США обеспечат возможности "сдерживания России".Писториус уверен, что даже НАТО может выдать мандат контингенту, который пока ещё неизвестно из кого будет составлен. Министр проигнорировал тот факт, что СВО началась в том числе из-за неприятия Москвой любого присутствия этого агрессивного военно-политического блока на Украине, не говоря уж об украинском членстве в альянсе. Трамп заявлял, что считает такую обеспокоенность России обоснованной. Также новый глава Пентагона на февральском заседании Контактной группы "Рамштайн" прямо заявил о том, что Украина не будет членом НАТО.Тем временем ситуация зоне СВО складывается не лучшим образом для Киева. Появляются новые публикации о военных преступлениях украинских военнослужащих в зоне проведения КТО на Курщине. К тому же растут потери ВСУ в оккупированных украинскими военными районах Курской области.Минобороны России сообщило, что потери ВСУ на Курщине фактически удвоились. Они уже превышают полтысячи человек. Теряется ценная западная техника.В таких условиях в Киеве обострился поиск виноватых в провалах, просчётах, потерях. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что Украина проиграет в войне, если Владимир Зеленский не уволит главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.На другой метод переключения Киевом внимания указала российская СВР. По данным российской разведслужбы, украинские террористы могут атаковать дипломатические учреждения в Евросоюзе.Правительства европейских государств констатируют нежелание нынешнего руководства Украины идти на договоренности с Россией, если это потребует от Киева "чрезмерных уступок", констатировали в СВР России.Евросоюз пообещал Киеву моральную поддержку и новые поставки вооружений. Однако в Брюсселе не спешат с конкретизацией сроков и объёмов поставок. В свете скандала с аудитом военной помощи со стороны США в Лондоне и других западноевропейских столицах, похоже, задумались о подготовке обоснования поставок.Пока что Брюссель предпочитает моральное давление и санкции. Советом Евросоюза до 24 февраля 2026 года продлены действующие санкции за признание Россией ДНР и ЛНР. Ограничительные меры распространяются на торговые и иные экономические отношения с ДНР и ЛНР, ставшими по итогам состоявшихся в сентябре 2022 года референдумов в этих республиках субъектами Российской Федерации.Похоже, что санкции не слишком сказываются на успехах пресловутого коллективного Запада в противостоянии с Россией. Во всяком случае, они не позволяют Киеву улучшить переговорные позиции в будущем диалоге о мире и выступать с "позиции силы", к чему так долго призывали в западных столицах.Москва ранее обусловила переговорный процесс учётом "реалий на земле". Они тоже ежедневно ухудшаются для нынешнего руководства Украины и его западных покровителей.Армия России в ночь на 19 февраля пересекла государственную границу в Курской области и вышла на украинскую территорию. Об этом сообщил журналистам в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин.Корреспондент издания Украина.ру Алексей Туманов рассмотрел перспективы Запада в конфликте на территории Украины в публикации И хочется, и колется. На что готов Лондон ради места за столом переговоров по Украине?

https://ukraina.ru/20250219/1061208422.html

https://ukraina.ru/20250219/1061210449.html

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