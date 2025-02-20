Эстония поможет раскрыть управленческий потенциал полиции Украины во время СВО - 20.02.2025 Украина.ру
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Эстония поможет раскрыть управленческий потенциал полиции Украины во время СВО
Эстония поможет раскрыть управленческий потенциал полиции Украины во время СВО - 20.02.2025 Украина.ру
Эстония поможет раскрыть управленческий потенциал полиции Украины во время СВО
Эстонские полицейские займутся совершенствованием украинских коллег. Об этом сообщила Нацполиция Украины по итогам переговоров своего руководителя с делегацией из прибалтийской республики.
2025-02-20T14:43
2025-02-20T14:43
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Глава Нацполиции Украины Иван Выговский встретился с работниками Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии во главе с гендиректором Эгертом Беличевым. В состав прибалтийской делегации также вошли заместитель генерального директора по развитию Кристи Халлас, заместитель гендиректора по пограничному контролю Вейко Коммусаар, руководители Южной, Западной, Северной и Восточной префектур Эстонии.Полицейские двух постсоветских республик обсудили завершение совместного проекта – "Развитие управленческого потенциала региональной полиции Главных управлений Национальной полиции в Черниговской и Кировоградской областях посредством опыта Восточной и Южной префектур Департамента полиции и пограничной охраны Эстонской Республики".Выговский отметил, что из-за СВО этот проект был приостановлен. Однако уже в 2023 году его реализацию удалось возобновить. При этом эстонские коллеги взаимодействовали с полицией Житомирской области помимо коллег из Черниговской и Кировоградской областей.Руководитель украинской Нацполиции поблагодарил эстонских коллег за успешное завершение этого проекта, а также за возможность в рамках сотрудничества организовать и провести обучение для 34 украинских полицейских, сказано в официальном сообщении. По словам Выговского, во время СВО украинская полиция "постоянно развивается, чтобы достичь уровня европейских стран" и даже готова поделиться своим опытом с коллегами из ЕС."Мы готовы поделиться опытом уже сейчас, начиная от участия полицейских в боевых действиях, эвакуации, оказании гуманитарной помощи. Сегодня в Национальной полиции около 40 процентов всех полицейских, а это около 40 тысяч задействованы вблизи линии фронта.", - заявил глава Нацполиции Украины.По его словам, непосредственно участвуют в СВО до 10 тысяч украинских полицейских.Беличев отметил, что Эстония готова и впредь проводить тренинги, обмениваться опытом и обучать украинских полицейских.Накануне в Курской области был ликвидирован батальон ВСУ "Шквал", сформированный МВД Украины из осужденных уголовников. Подготовка штурмовиков из заключенных занимала не более трех дней. Сослуживцы этих военнослужащих рассказывали, что они "прославились мародерством, убийствами товарищей и отказами идти в наступление, а также повальным дезертирством". Подробности в публикации США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраляРанее террористическое формирование "Лють"* Национальной полиции Украины упоминалось в сводках Минобороны России из зоны СВО. Подробности в публикации Дзержинск освобожден: Горловка облегченно вздохнет*Террористическая организация, запрещенная в РФ.
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новости, украина, эстония, кировоградская область, дональд трамп, нацполиция, вооруженные силы украины, ес, житомирская область, черниговская область, кировоград, сво, всу
Новости, Украина, Эстония, Кировоградская область, Дональд Трамп, Нацполиция, Вооруженные силы Украины, ЕС, Житомирская область, Черниговская область, Кировоград, СВО, ВСУ

Эстония поможет раскрыть управленческий потенциал полиции Украины во время СВО

14:43 20.02.2025
 
© Нацполиция Украины
© Нацполиция Украины
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Эстонские полицейские займутся совершенствованием украинских коллег. Об этом сообщила Нацполиция Украины по итогам переговоров своего руководителя с делегацией из прибалтийской республики.
Глава Нацполиции Украины Иван Выговский встретился с работниками Департамента полиции и пограничной охраны Эстонии во главе с гендиректором Эгертом Беличевым. В состав прибалтийской делегации также вошли заместитель генерального директора по развитию Кристи Халлас, заместитель гендиректора по пограничному контролю Вейко Коммусаар, руководители Южной, Западной, Северной и Восточной префектур Эстонии.
Полицейские двух постсоветских республик обсудили завершение совместного проекта – "Развитие управленческого потенциала региональной полиции Главных управлений Национальной полиции в Черниговской и Кировоградской областях посредством опыта Восточной и Южной префектур Департамента полиции и пограничной охраны Эстонской Республики".
Выговский отметил, что из-за СВО этот проект был приостановлен. Однако уже в 2023 году его реализацию удалось возобновить. При этом эстонские коллеги взаимодействовали с полицией Житомирской области помимо коллег из Черниговской и Кировоградской областей.
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Руководитель украинской Нацполиции поблагодарил эстонских коллег за успешное завершение этого проекта, а также за возможность в рамках сотрудничества организовать и провести обучение для 34 украинских полицейских, сказано в официальном сообщении. По словам Выговского, во время СВО украинская полиция "постоянно развивается, чтобы достичь уровня европейских стран" и даже готова поделиться своим опытом с коллегами из ЕС.
"Мы готовы поделиться опытом уже сейчас, начиная от участия полицейских в боевых действиях, эвакуации, оказании гуманитарной помощи. Сегодня в Национальной полиции около 40 процентов всех полицейских, а это около 40 тысяч задействованы вблизи линии фронта.", - заявил глава Нацполиции Украины.
По его словам, непосредственно участвуют в СВО до 10 тысяч украинских полицейских.
"Украина и Эстония стоят вместе не только как союзники, а как страны, разделяющие общие демократические ценности", - сказал в ответ глава эстонского департамента полиции и пограничной охраны.
Беличев отметил, что Эстония готова и впредь проводить тренинги, обмениваться опытом и обучать украинских полицейских.
Накануне в Курской области был ликвидирован батальон ВСУ "Шквал", сформированный МВД Украины из осужденных уголовников. Подготовка штурмовиков из заключенных занимала не более трех дней. Сослуживцы этих военнослужащих рассказывали, что они "прославились мародерством, убийствами товарищей и отказами идти в наступление, а также повальным дезертирством". Подробности в публикации США "отругали" Зеленского, Трамп поставил Маска на место. Главное на Украине на 13:00 19 февраля
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*Террористическая организация, запрещенная в РФ.
 
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