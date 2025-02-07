Дзержинск освобожден: Горловка облегченно вздохнет
16:10 07.02.2025 (обновлено: 16:21 07.02.2025)
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Российские войска завершили освобождение Дзержинска (Торецка). Этот факт в пятницу, 7 февраля, подтвердили в Минобороны РФ
"Город освобожден подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр"", - уточнил военкор Евгений Поддубный.
Дзержинск расположен в пяти километрах от Горловки, и это важный транспортный узел и промышленный центр с большим количеством заводов и шахт, где на 2022 год проживала 31 тысяча человек. Однако за десять лет войны ВСУ превратили ранее мирный и цветущий город в военную крепость.
Эксперты отмечают, что освобождение Дзержинска снизит количество обстрелов Горловки, на которой ВСУ отыгрываются с помощью дронов, когда не достают дешевыми снарядами до Донецка.
Свободный Дзержинск открывает для ВС РФ плацдарм для наступления на находящуюся в низине Константиновку, а также усложнит снабжение противника в Часовом Яре и затруднит движение по маршрутам ВСУ, связывающим Покровск (Красноармейск) со Славянском и Краматорском.
В частности, военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру отметил, что взятие Дзержинска и Часова Яра будет билетом на еще более размашистое представление - осаду Славянско-Краматорской агломерации.
“В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден — скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл”, — заявил собеседник издания, добавив, что “тотальная зрада может случиться и под Курском, и под Купянском, и под Волчанском”.
Также в пятницу Минобороны РФ подтвердило полную зачистку поселка Дружба в Донецкой Народной Республике (ДНР) и опубликовало данные по потерям противника за прошедшую неделю.
Так, бойцы "Центра" нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, включая террористическое формирование "Лють"* Национальной полиции Украины, уничтожив свыше 3720 военнослужащих ВСУ.
В зоне работы российской группировки войск "Запад" враг лишился свыше 1835 человек, подразделения "Южной" группировки российских войск оставили противника без 1510 военнослужащих, еще почти 300 человек украинские силы потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр".
Подробнее о происходящем на линии соприкосновения - в материале Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.