Дзержинск освобожден: Горловка облегченно вздохнет - 07.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250207/1060908614.html
Дзержинск освобожден: Горловка облегченно вздохнет
Дзержинск освобожден: Горловка облегченно вздохнет - 07.02.2025 Украина.ру
Дзержинск освобожден: Горловка облегченно вздохнет
Российские войска завершили освобождение Дзержинска (Торецка). Этот факт в пятницу, 7 февраля, подтвердили в Минобороны РФ
2025-02-07T16:10
2025-02-07T16:21
новости
дзержинск (торецк)
россия
горловка
вооруженные силы украины
вс рф
освобождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792148_0:50:1666:987_1920x0_80_0_0_322d89863cfa2f17be2bdacbd6df2aec.jpg.webp
Дзержинск расположен в пяти километрах от Горловки, и это важный транспортный узел и промышленный центр с большим количеством заводов и шахт, где на 2022 год проживала 31 тысяча человек. Однако за десять лет войны ВСУ превратили ранее мирный и цветущий город в военную крепость.Эксперты отмечают, что освобождение Дзержинска снизит количество обстрелов Горловки, на которой ВСУ отыгрываются с помощью дронов, когда не достают дешевыми снарядами до Донецка.Свободный Дзержинск открывает для ВС РФ плацдарм для наступления на находящуюся в низине Константиновку, а также усложнит снабжение противника в Часовом Яре и затруднит движение по маршрутам ВСУ, связывающим Покровск (Красноармейск) со Славянском и Краматорском.В частности, военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру отметил, что взятие Дзержинска и Часова Яра будет билетом на еще более размашистое представление - осаду Славянско-Краматорской агломерации.“В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден — скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл”, — заявил собеседник издания, добавив, что “тотальная зрада может случиться и под Курском, и под Купянском, и под Волчанском”.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армиюТакже в пятницу Минобороны РФ подтвердило полную зачистку поселка Дружба в Донецкой Народной Республике (ДНР) и опубликовало данные по потерям противника за прошедшую неделю.Так, бойцы "Центра" нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, включая террористическое формирование "Лють"* Национальной полиции Украины, уничтожив свыше 3720 военнослужащих ВСУ.В зоне работы российской группировки войск "Запад" враг лишился свыше 1835 человек, подразделения "Южной" группировки российских войск оставили противника без 1510 военнослужащих, еще почти 300 человек украинские силы потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр".Подробнее о происходящем на линии соприкосновения - в материале Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте.*Террористическая организация, запрещенная в РФ.
дзержинск (торецк)
россия
горловка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060792148_143:0:1524:1036_1920x0_80_0_0_94978715d37ff29fa6615c0518e40d05.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дзержинск (торецк), россия, горловка, вооруженные силы украины, вс рф, освобождение
Новости, Дзержинск (Торецк), Россия, Горловка, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, освобождение

Дзержинск освобожден: Горловка облегченно вздохнет

16:10 07.02.2025 (обновлено: 16:21 07.02.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПродвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
Продвижение колонн российской армии на освобождённых территориях Харьковской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска завершили освобождение Дзержинска (Торецка). Этот факт в пятницу, 7 февраля, подтвердили в Минобороны РФ
"Город освобожден подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 Армии и добровольческого формирования "Ветераны" группировки войск "Центр"", - уточнил военкор Евгений Поддубный.
Дзержинск расположен в пяти километрах от Горловки, и это важный транспортный узел и промышленный центр с большим количеством заводов и шахт, где на 2022 год проживала 31 тысяча человек. Однако за десять лет войны ВСУ превратили ранее мирный и цветущий город в военную крепость.
Эксперты отмечают, что освобождение Дзержинска снизит количество обстрелов Горловки, на которой ВСУ отыгрываются с помощью дронов, когда не достают дешевыми снарядами до Донецка.
Свободный Дзержинск открывает для ВС РФ плацдарм для наступления на находящуюся в низине Константиновку, а также усложнит снабжение противника в Часовом Яре и затруднит движение по маршрутам ВСУ, связывающим Покровск (Красноармейск) со Славянском и Краматорском.
В частности, военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру отметил, что взятие Дзержинска и Часова Яра будет билетом на еще более размашистое представление - осаду Славянско-Краматорской агломерации.
“В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден — скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл”, — заявил собеседник издания, добавив, что “тотальная зрада может случиться и под Курском, и под Купянском, и под Волчанском”.
Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
Также в пятницу Минобороны РФ подтвердило полную зачистку поселка Дружба в Донецкой Народной Республике (ДНР) и опубликовало данные по потерям противника за прошедшую неделю.
Так, бойцы "Центра" нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, включая террористическое формирование "Лють"* Национальной полиции Украины, уничтожив свыше 3720 военнослужащих ВСУ.
В зоне работы российской группировки войск "Запад" враг лишился свыше 1835 человек, подразделения "Южной" группировки российских войск оставили противника без 1510 военнослужащих, еще почти 300 человек украинские силы потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр".
Подробнее о происходящем на линии соприкосновения - в материале Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.
 
НовостиДзержинск (Торецк)РоссияГорловкаВооруженные силы УкраиныВС РФосвобождение
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:13Не все Переяславские рады одинаково полезны
16:10Дзержинск освобожден: Горловка облегченно вздохнет
16:02Зачем нужны гранты: почему они это поняли, а мы до сих пор нет?
15:22Не взяли на СВО: в деле историка Соколова, убившего свою аспирантку, всплыли новые подробности
14:48"Инструмент Кремля": в СНБО пожаловались, что Россия натравила на них "Сигма-боя"
14:34Дубинский рассказал, как Украина утратила свою идентичность
14:29Как Россия выжжет "мозги" ВСУ и откуда она выдавит их как зубную пасту из тюбика – военкор Стешин
14:19Дружба свободна: ВС РФ гонят врага, ВСУ пересчитывают недельные потери
13:46Жаба против гадюки: Трамп выступил против МУСа
13:30Кремль отреагировал на санкции США против Международного уголовного суда
13:28Профессионалы не хотят снимать СВО. Офицер и режиссер Артем Артемов о фильме "СВОИ. Баллада о войне"
13:04"Это был неправильный Берия": на фронте уничтожены грузинские легионеры*
13:00Киев хочет спровоцировать войну России с США, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 7 февраля
12:43Где деньги, Зин? Между США и Украиной "потерялись" примерно $80 млрд
12:33Подоляк признал, что Киев хочет спровоцировать войну между РФ и США
12:30Сергей Сазонов: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову
12:07ВСУ потеряли три танка: Рогов о провальной попытке контратаки в Запорожской области
12:03Там, где зверски расправлялись с мирными: в курском селе нашли след "Грузинского легиона"*
11:53"Страна.ua" изучила слова Келлога и предсказала окончательный мирный план США
11:41Трамп "ударил" МУС за "арест" Нетаньяху, израильский премьер напомнил о России
Лента новостейМолния