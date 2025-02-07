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Дзержинск освобожден: Горловка облегченно вздохнет

Дзержинск освобожден: Горловка облегченно вздохнет - 07.02.2025 Украина.ру

Дзержинск освобожден: Горловка облегченно вздохнет

Российские войска завершили освобождение Дзержинска (Торецка). Этот факт в пятницу, 7 февраля, подтвердили в Минобороны РФ

2025-02-07T16:10

2025-02-07T16:10

2025-02-07T16:21

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Дзержинск расположен в пяти километрах от Горловки, и это важный транспортный узел и промышленный центр с большим количеством заводов и шахт, где на 2022 год проживала 31 тысяча человек. Однако за десять лет войны ВСУ превратили ранее мирный и цветущий город в военную крепость.Эксперты отмечают, что освобождение Дзержинска снизит количество обстрелов Горловки, на которой ВСУ отыгрываются с помощью дронов, когда не достают дешевыми снарядами до Донецка.Свободный Дзержинск открывает для ВС РФ плацдарм для наступления на находящуюся в низине Константиновку, а также усложнит снабжение противника в Часовом Яре и затруднит движение по маршрутам ВСУ, связывающим Покровск (Красноармейск) со Славянском и Краматорском.В частности, военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру отметил, что взятие Дзержинска и Часова Яра будет билетом на еще более размашистое представление - осаду Славянско-Краматорской агломерации.“В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден — скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл”, — заявил собеседник издания, добавив, что “тотальная зрада может случиться и под Курском, и под Купянском, и под Волчанском”.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армиюТакже в пятницу Минобороны РФ подтвердило полную зачистку поселка Дружба в Донецкой Народной Республике (ДНР) и опубликовало данные по потерям противника за прошедшую неделю.Так, бойцы "Центра" нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ, включая террористическое формирование "Лють"* Национальной полиции Украины, уничтожив свыше 3720 военнослужащих ВСУ.В зоне работы российской группировки войск "Запад" враг лишился свыше 1835 человек, подразделения "Южной" группировки российских войск оставили противника без 1510 военнослужащих, еще почти 300 человек украинские силы потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр".Подробнее о происходящем на линии соприкосновения - в материале Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте.*Террористическая организация, запрещенная в РФ.

дзержинск (торецк)

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новости, дзержинск (торецк), россия, горловка, вооруженные силы украины, вс рф, освобождение