США добавит в мирный план включение Украины в НАТО - NBC
Зеленский в НАТО
Вашингтон планирует включить в мирную сделку по Украине автоматическое предоставление ей членства в НАТО в случае, если Москва нарушит это соглашение. Об этом 20 февраля сообщила американская телекомпания NBC со ссылкой на власти США
"Одна гарантия безопасности, которую США рассматривают как часть мирной сделки, - это автоматически предоставить Украине членство в НАТО, если Россия нарушит это соглашение", - говорится в сообщении телеканала.
В этот же день американское издание Associated Press (AP) написало, что лидер РФ Владимир Путин как никогда близок к выполнению одной из ключевых задач СВО - недопущению членства Украины в НАТО.
"Теперь, когда высокопоставленные российские и американские чиновники снова ведут переговоры и готовят почву для саммита, Путин, похоже, как никогда близок к тому, чтобы закрепить завоевания Москвы в размере примерно пятой части территории Украины и не допустить ее вступления в НАТО", - уточнялось в материале.
В статье также отмечалось, что Трамп резко изменил политику США в вопросе "изоляции России", поговорив с Путиным и договорившись о "тесном сотрудничестве". Также, заострили внимание американские журналисты, президент США "выразил понимание требования Путина по ключевому вопросу о возможном членстве Украины в НАТО, которое США и другие члены альянса ранее описывали как необратимое".
В Москве неоднократно подчеркивали, что для старта переговоров Киеву стоит отказаться от амбиций по вступлению в Североатлантический альянс. Однако Владимир Зеленский, президентский срок которого истек еще в мае прошлого года, заявил, что не покинет Банковую пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.
В четверг, 20 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о намерении британского премьер-министра Кира Стармера представить Трампу на следующей неделе план развертывания на Украине миротворческого контингента из европейских стран в количестве до 30 тысяч человек, отметив, что Кремль обеспокоен возможной отправкой военных стран НАТО на Украину.