https://ukraina.ru/20250220/1061228340.html

США добавит в мирный план включение Украины в НАТО - NBC

США добавит в мирный план включение Украины в НАТО - NBC - 20.02.2025 Украина.ру

США добавит в мирный план включение Украины в НАТО - NBC

Вашингтон планирует включить в мирную сделку по Украине автоматическое предоставление ей членства в НАТО в случае, если Москва нарушит это соглашение. Об этом 20 февраля сообщила американская телекомпания NBC со ссылкой на власти США

2025-02-20T14:37

2025-02-20T14:37

2025-02-20T14:37

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В этот же день американское издание Associated Press (AP) написало, что лидер РФ Владимир Путин как никогда близок к выполнению одной из ключевых задач СВО - недопущению членства Украины в НАТО."Теперь, когда высокопоставленные российские и американские чиновники снова ведут переговоры и готовят почву для саммита, Путин, похоже, как никогда близок к тому, чтобы закрепить завоевания Москвы в размере примерно пятой части территории Украины и не допустить ее вступления в НАТО", - уточнялось в материале.В статье также отмечалось, что Трамп резко изменил политику США в вопросе "изоляции России", поговорив с Путиным и договорившись о "тесном сотрудничестве". Также, заострили внимание американские журналисты, президент США "выразил понимание требования Путина по ключевому вопросу о возможном членстве Украины в НАТО, которое США и другие члены альянса ранее описывали как необратимое".В Москве неоднократно подчеркивали, что для старта переговоров Киеву стоит отказаться от амбиций по вступлению в Североатлантический альянс. Однако Владимир Зеленский, президентский срок которого истек еще в мае прошлого года, заявил, что не покинет Банковую пока Украину не возьмут в ЕС и НАТО.В четверг, 20 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о намерении британского премьер-министра Кира Стармера представить Трампу на следующей неделе план развертывания на Украине миротворческого контингента из европейских стран в количестве до 30 тысяч человек, отметив, что Кремль обеспокоен возможной отправкой военных стран НАТО на Украину.

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новости, украина, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, нато, ес