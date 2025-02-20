https://ukraina.ru/20250220/1061225431.html
Кремль обеспокоен возможной отправкой военных стран НАТО на Украину
Кремль обеспокоен возможной отправкой военных стран НАТО на Украину - 20.02.2025 Украина.ру
Кремль обеспокоен возможной отправкой военных стран НАТО на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 февраля прокомментировал журналистам информацию о намерении британского премьер-министра Кира Стармера на следующей неделе представить президенту США Дональду Трампу план развертывания на Украине миротворческого контингента из европейских стран в количестве до 30 тысяч человек
2025-02-20T13:55
2025-02-20T13:55
2025-02-20T13:55
новости
кремль
россия
дмитрий песков
украина
дональд трамп
сергей лавров
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_94becdf2a7d7e96bf953f2371124fa7e.jpg
"Мы, безусловно, самым внимательным образом отслеживаем все эти сообщения, отслеживаем все иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счет. Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО, Североатлантического альянса, на Украину. Это приобретает совсем иное значение, с точки зрения нашей безопасности, поэтому эту тема важная для нас, мы очень внимательно отслеживаем это", - сказал Песков.Официальный представитель Кремля напомнил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о неприемлемости размещения военного контингента стран НАТО на территории Украины.Подробнее о миротворцах - в материале "Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев на сайте Украина.ру.
кремль
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_cf58c8d52c06101eb15e2e9ef10328b6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, кремль, россия, дмитрий песков, украина, дональд трамп, сергей лавров, нато
Новости, Кремль, Россия, Дмитрий Песков, Украина, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Кремль обеспокоен возможной отправкой военных стран НАТО на Украину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 февраля прокомментировал журналистам информацию о намерении британского премьер-министра Кира Стармера на следующей неделе представить президенту США Дональду Трампу план развертывания на Украине миротворческого контингента из европейских стран в количестве до 30 тысяч человек