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Кремль обеспокоен возможной отправкой военных стран НАТО на Украину

Кремль обеспокоен возможной отправкой военных стран НАТО на Украину - 20.02.2025 Украина.ру

Кремль обеспокоен возможной отправкой военных стран НАТО на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 20 февраля прокомментировал журналистам информацию о намерении британского премьер-министра Кира Стармера на следующей неделе представить президенту США Дональду Трампу план развертывания на Украине миротворческого контингента из европейских стран в количестве до 30 тысяч человек

2025-02-20T13:55

2025-02-20T13:55

2025-02-20T13:55

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"Мы, безусловно, самым внимательным образом отслеживаем все эти сообщения, отслеживаем все иногда противоречивые официальные заявления европейцев на этот счет. Это вызывает нашу обеспокоенность, потому что речь идет о направлении воинских контингентов, о возможном эвентуальном направлении воинских контингентов стран НАТО, Североатлантического альянса, на Украину. Это приобретает совсем иное значение, с точки зрения нашей безопасности, поэтому эту тема важная для нас, мы очень внимательно отслеживаем это", - сказал Песков.Официальный представитель Кремля напомнил слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о неприемлемости размещения военного контингента стран НАТО на территории Украины.Подробнее о миротворцах - в материале "Наёмниками дело не решишь": Ищенко о том, отправят ли Франция и Британия на Украину своих миротворцев на сайте Украина.ру.

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новости, кремль, россия, дмитрий песков, украина, дональд трамп, сергей лавров, нато