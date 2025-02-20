"Идут тяжелые бои": полковник запаса раскрыл, как ВС РФ уничтожают врага в районе Торского выступа - 20.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250220/1061214437.html
"Идут тяжелые бои": полковник запаса раскрыл, как ВС РФ уничтожают врага в районе Торского выступа
"Идут тяжелые бои": полковник запаса раскрыл, как ВС РФ уничтожают врага в районе Торского выступа - 20.02.2025 Украина.ру
"Идут тяжелые бои": полковник запаса раскрыл, как ВС РФ уничтожают врага в районе Торского выступа
В районе Торского выступа противник применяет много различных БПЛА и артиллерии. Удары противника по Кременной лишний раз подтверждают, что ВСУ не жалко снарядов на неизбирательные цели. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
2025-02-20T05:00
2025-02-20T05:00
новости
россия
запад
лнр
киселев
херсонская область
бпла
кременная
сельское хозяйство
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060644862_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e13d4705112304e2e1c2ec2cf7091f2f.jpg
На Луганском направлении ВС РФ долго вели активную оборону, теперь войска начали двигаться вперед. В частности, после освобождения Терн бойцы основательно закрепились в Ямполовке.В районе Торского выступа все не так радужно, как об этом пишут в телеграм-каналах, там идут тяжелые бои, отметил эксперт. Учитывая, что противник именно на этом направлении применяет много различных типов БПЛА и артиллерии, добавил собеседник Украина.ру.Кстати, буквально через месяц начнется пора для сельского хозяйства, и с этим будут проблемы из-за вражеских обстрелов. Особенно это касается Херсонской области, отметил полковник запаса.Враг уничтожает сельскохозяйственную технику, которая выходит на поля. Киевский режим испытывает боль и злобу от того, что эти территории уже не вернутся, сказал Киселев."Особенно власть Зеленского бесит, что люди, которые выехали из новых регионов после начала СВО, любыми способами возвращаются к себе домой. То есть у людей доверия к России больше, чем к обещаниям Запада и Украины", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250219/1061165070.html
россия
запад
лнр
херсонская область
кременная
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1d/1060644862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a055bd9135391d853582f8606a7c332b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, лнр, киселев, херсонская область, бпла, кременная, сельское хозяйство, владимир зеленский, территория, сво, спецоперация, украина
Новости, Россия, Запад, ЛНР, Киселев, Херсонская область, БПЛА, Кременная, Сельское хозяйство, Владимир Зеленский, территория, СВО, Спецоперация, Украина

"Идут тяжелые бои": полковник запаса раскрыл, как ВС РФ уничтожают врага в районе Торского выступа

05:00 20.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
В районе Торского выступа противник применяет много различных БПЛА и артиллерии. Удары противника по Кременной лишний раз подтверждают, что ВСУ не жалко снарядов на неизбирательные цели. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
На Луганском направлении ВС РФ долго вели активную оборону, теперь войска начали двигаться вперед. В частности, после освобождения Терн бойцы основательно закрепились в Ямполовке.
В районе Торского выступа все не так радужно, как об этом пишут в телеграм-каналах, там идут тяжелые бои, отметил эксперт. Учитывая, что противник именно на этом направлении применяет много различных типов БПЛА и артиллерии, добавил собеседник Украина.ру.
"Мы не видим, чтобы Запад прекращал поставки вооружений киевскому режиму. Удары противника по Кременной лишний раз подтверждают, что на неизбирательные цели ему снарядов не жалко", подчеркнул Киселев.
Кстати, буквально через месяц начнется пора для сельского хозяйства, и с этим будут проблемы из-за вражеских обстрелов. Особенно это касается Херсонской области, отметил полковник запаса.
Враг уничтожает сельскохозяйственную технику, которая выходит на поля. Киевский режим испытывает боль и злобу от того, что эти территории уже не вернутся, сказал Киселев.
"Особенно власть Зеленского бесит, что люди, которые выехали из новых регионов после начала СВО, любыми способами возвращаются к себе домой. То есть у людей доверия к России больше, чем к обещаниям Запада и Украины", подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
Роман Алехин интервью
Вчера, 19:30
Роман Алехин: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войныЗеленский рассчитывает оставить под контролем часть Курской области в надежде на заморозку конфликта. Но к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока мы не вышибем врага с нашей территории. Поэтому он будет тянуть время, считает социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
 
НовостиРоссияЗападЛНРКиселевХерсонская областьБПЛАКременнаяСельское хозяйствоВладимир ЗеленскийтерриторияСВОСпецоперацияУкраина
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:15Освобождены Тополи и Степовая Новоселовка: Алехин о том, как ВС РФ продвигаются в Харьковской области
05:00"Идут тяжелые бои": полковник запаса раскрыл, как ВС РФ уничтожают врага в районе Торского выступа
04:45Выход к Славянску и Краматорску: Киселев назвал самое перспективное направление для продвижения ВС РФ
04:30"Посмотрите, что сделал этот идиот": Ищенко раскрыл, как США могут снова втянуться в кризис на Украине
04:15Взятие Часова Яра даст большие перспективы: Киселев рассказал, как будет развиваться наступление ВС РФ
04:00Меловая гора и мощный укрепрайон ВСУ: эксперт о том, почему тяжело идет продвижение под Белогоровкой
03:45Пусть платит Европа: Ищенко объяснил, почему Трамп хочет вывести Америку из "игры вокруг Украины"
03:30Разворачивается интрига: Камкин раскрыл, сохранит ли Мерц лидирующие позиции на выборах в Германии
03:15"Хотел как лучше, получилось как всегда": Ищенко о том, смогут ли Путин и Трамп договориться по Украине
21:47"Истерика неуместна": Путин напомнил о шансах ЕС обсудить с США украинскую проблему
20:58Путин отверг посредничество ЕС в диалоге России с США
20:17"Совсем другие люди": Путин доволен переговорами с делегацией США
19:56Трамп назвал лидеров ЕС неудачниками в деле умиротворения Украины
19:30Роман Алехин: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны
19:30Келлог жёстко утешает Зеленского, обиженного на Трампа, а Брюссель штампует санкции. Итоги 19 февраля
19:23Макрон собирается обсудить безопасность ЕС и Украину с партийными лидерами Франции
18:37Вот что Эр-Рияд животворящий делает! Переговоры РФ и США запустили интересные процессы в мировой политике
18:13Пока армия России не войдёт в Киев: Прилепин объяснил, как и сколько вести переговоры по Украине
18:12Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: В Курской области ВСУ не считаются с потерями ради бредовой идеи
17:44"Самая последняя информация": Путин сообщил о пересечении ВС РФ границы в Курской области
Лента новостейМолния