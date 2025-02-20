"Идут тяжелые бои": полковник запаса раскрыл, как ВС РФ уничтожают врага в районе Торского выступа
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
В районе Торского выступа противник применяет много различных БПЛА и артиллерии. Удары противника по Кременной лишний раз подтверждают, что ВСУ не жалко снарядов на неизбирательные цели. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
На Луганском направлении ВС РФ долго вели активную оборону, теперь войска начали двигаться вперед. В частности, после освобождения Терн бойцы основательно закрепились в Ямполовке.
В районе Торского выступа все не так радужно, как об этом пишут в телеграм-каналах, там идут тяжелые бои, отметил эксперт. Учитывая, что противник именно на этом направлении применяет много различных типов БПЛА и артиллерии, добавил собеседник Украина.ру.
"Мы не видим, чтобы Запад прекращал поставки вооружений киевскому режиму. Удары противника по Кременной лишний раз подтверждают, что на неизбирательные цели ему снарядов не жалко", — подчеркнул Киселев.
Кстати, буквально через месяц начнется пора для сельского хозяйства, и с этим будут проблемы из-за вражеских обстрелов. Особенно это касается Херсонской области, отметил полковник запаса.
Враг уничтожает сельскохозяйственную технику, которая выходит на поля. Киевский режим испытывает боль и злобу от того, что эти территории уже не вернутся, сказал Киселев.
"Особенно власть Зеленского бесит, что люди, которые выехали из новых регионов после начала СВО, любыми способами возвращаются к себе домой. То есть у людей доверия к России больше, чем к обещаниям Запада и Украины", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУ" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации на разных направлениях СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
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