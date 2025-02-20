"Идут тяжелые бои": полковник запаса раскрыл, как ВС РФ уничтожают врага в районе Торского выступа

Роман Алехин: Россия тянет время до апреля, чтобы ВСУ под Суджей пришлось умереть в самом конце войны

Зеленский рассчитывает оставить под контролем часть Курской области в надежде на заморозку конфликта. Но к переговорам с Трампом по существу Путин не перейдет до тех пор, пока мы не вышибем врага с нашей территории. Поэтому он будет тянуть время, считает социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин