Пусть платит Европа: Ищенко объяснил, почему Трамп хочет вывести Америку из "игры вокруг Украины"
Дональд Трамп действительно склонен вывести Америку из игры вокруг Украины. Но даже если президент США не будет этим заниматься, это не значит, что завтра же наступит мир. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
12 февраля состоялся телефонный разговор президента России Владимир Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По мнению эксперта, если лидеры двух государств договорятся о чем-то —будут большие ожидания. Если ни о чем не договорятся — Трамп выступит в духе "хотел как лучше, получилось как всегда", и эта игра вокруг Украины продолжится, отметил он.
"Причем необязательно, что в этой игре будут участвовать США. Трамп действительно склонен вывести Америку из этой игры. "Пусть Европа финансирует Украину и берет на себя ответственность, а у нас есть, чем заняться". Вашингтону действительно есть, чем заняться", — подчеркнул Ищенко.
Но даже если он не будет заниматься Украиной, это не значит, что завтра же наступит мир, указал политолог. США могут сколько угодно говорить Европе: "Вы там как хотите воюйте с Россией, но учтите, что пятая статья НАТО применяться не будет", добавил он.
Но если возникнет серьезная угроза российского доминирования в Европе, США втянутся в этот кризис. Они не могут допустить, чтобы Россия "просто пришла и забрала Европу под крыло", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины на сайте Украина.ру.
Вчера, 14:07"Вова 4 процента" доигрался. Трамп опять перехватывает повестку России Судя по украинской ситуации, кому сегодня однозначно весело, так это нардепу Александру Дубинскому, сидящему в СИЗО весьма уютно и даже дающему оттуда пространные интервью и проводящему собственное социологические опросы.