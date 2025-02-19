https://ukraina.ru/20250219/1061168145.html

"ВСУ думали, что мы не пройдем": Ермаков о перспективах захода ВС РФ в Днепропетровскую область

"ВСУ думали, что мы не пройдем": Ермаков о перспективах захода ВС РФ в Днепропетровскую область - 19.02.2025 Украина.ру

"ВСУ думали, что мы не пройдем": Ермаков о перспективах захода ВС РФ в Днепропетровскую область

Судя по тому, как была организована оборона в Павлограде, противник не готовился встречать там российскую армию. ВСУ думали, что ВС РФ не пройдут с востока на запад, рассчитывая встречать их с юга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-02-19T03:00

2025-02-19T03:00

2025-02-19T03:00

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На Красноармейском направлении российские войска широким фронтом продвигаются в сторону Днепропетровской области, сообщил военкор. По информации телеграм-канала "Инженерные сооружения ВСУ", противник стал обстраивать Павлоград в декабре 2024 года, добавил он.Именно то, что ВС РФ двигаются широким фронтом, обходя эти фортификации, дает очень серьезные перспективы для захода в Днепропетровскую область, сказал журналист."Да, нам там легко не будет. Там степная местность. Поскольку небо не находится под нашим контролем, и мы не можем заглушить [средствами] РЭБ украинские беспилотники, это может замедлить наши войска. Но не остановить. А серьезные фортификационные сооружения могут не только задержать, но и сорвать наступление", — отметил Ермаков. С другой стороны, в Новой Ильинке (Курахово) был выстроен целый город, взводные и ротные опорные пункты были соединены подземными ходами, все было затянуто сеткой-рабицей. Но противник все это бросил и убежал, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250218/1061145985.html

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новости, россия, днепропетровская область, павлоград, вс рф, сво, наступление, спецоперация, бпла, рэб, оборона, всу, укрепления