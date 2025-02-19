"ВСУ думали, что мы не пройдем": Ермаков о перспективах захода ВС РФ в Днепропетровскую область - 19.02.2025 Украина.ру
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"ВСУ думали, что мы не пройдем": Ермаков о перспективах захода ВС РФ в Днепропетровскую область
"ВСУ думали, что мы не пройдем": Ермаков о перспективах захода ВС РФ в Днепропетровскую область - 19.02.2025 Украина.ру
"ВСУ думали, что мы не пройдем": Ермаков о перспективах захода ВС РФ в Днепропетровскую область
Судя по тому, как была организована оборона в Павлограде, противник не готовился встречать там российскую армию. ВСУ думали, что ВС РФ не пройдут с востока на запад, рассчитывая встречать их с юга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-02-19T03:00
2025-02-19T03:00
новости
россия
днепропетровская область
павлоград
вс рф
сво
наступление
спецоперация
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На Красноармейском направлении российские войска широким фронтом продвигаются в сторону Днепропетровской области, сообщил военкор. По информации телеграм-канала "Инженерные сооружения ВСУ", противник стал обстраивать Павлоград в декабре 2024 года, добавил он.Именно то, что ВС РФ двигаются широким фронтом, обходя эти фортификации, дает очень серьезные перспективы для захода в Днепропетровскую область, сказал журналист."Да, нам там легко не будет. Там степная местность. Поскольку небо не находится под нашим контролем, и мы не можем заглушить [средствами] РЭБ украинские беспилотники, это может замедлить наши войска. Но не остановить. А серьезные фортификационные сооружения могут не только задержать, но и сорвать наступление", — отметил Ермаков. С другой стороны, в Новой Ильинке (Курахово) был выстроен целый город, взводные и ротные опорные пункты были соединены подземными ходами, все было затянуто сеткой-рабицей. Но противник все это бросил и убежал, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
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новости, россия, днепропетровская область, павлоград, вс рф, сво, наступление, спецоперация, бпла, рэб, оборона, всу, укрепления
Новости, Россия, Днепропетровская область, Павлоград, ВС РФ, СВО, наступление, Спецоперация, БПЛА, РЭБ, оборона, ВСУ, укрепления

"ВСУ думали, что мы не пройдем": Ермаков о перспективах захода ВС РФ в Днепропетровскую область

03:00 19.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Судя по тому, как была организована оборона в Павлограде, противник не готовился встречать там российскую армию. ВСУ думали, что ВС РФ не пройдут с востока на запад, рассчитывая встречать их с юга. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
На Красноармейском направлении российские войска широким фронтом продвигаются в сторону Днепропетровской области, сообщил военкор. По информации телеграм-канала "Инженерные сооружения ВСУ", противник стал обстраивать Павлоград в декабре 2024 года, добавил он.
"Судя по тому, как организована линия обороны, нас должны были встречать не там. Они думали, что мы не пройдем с востока Донбасса на запад. Они рассчитывали встречать нас с юга со стороны моря", — подчеркнул Ермаков.
Именно то, что ВС РФ двигаются широким фронтом, обходя эти фортификации, дает очень серьезные перспективы для захода в Днепропетровскую область, сказал журналист.
"Да, нам там легко не будет. Там степная местность. Поскольку небо не находится под нашим контролем, и мы не можем заглушить [средствами] РЭБ украинские беспилотники, это может замедлить наши войска. Но не остановить. А серьезные фортификационные сооружения могут не только задержать, но и сорвать наступление", — отметил Ермаков.
С другой стороны, в Новой Ильинке (Курахово) был выстроен целый город, взводные и ротные опорные пункты были соединены подземными ходами, все было затянуто сеткой-рабицей. Но противник все это бросил и убежал, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
Александр Бабаков интервью
Вчера, 06:30
Александр Бабаков о будущем Зеленского: Он превратится в героя для нынешней нацистской УкраиныЗаместитель председателя Госдумы России Александр Бабаков предположил, какое будущее ждет Зеленского после переговоров в Саудовской Аравии. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру. 
 
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