https://ukraina.ru/20250219/1061162861.html

"ВСУ пора закупать цветы на могилы": Ермаков о том, как ВС РФ широким фронтом движутся к Днепропетровску

"ВСУ пора закупать цветы на могилы": Ермаков о том, как ВС РФ широким фронтом движутся к Днепропетровску - 19.02.2025 Украина.ру

"ВСУ пора закупать цветы на могилы": Ермаков о том, как ВС РФ широким фронтом движутся к Днепропетровску

На Красноармейском направлении ВС РФ широким фронтом продвигаются в сторону Днепропетровской области. ВСУ придется в пожарном порядке затыкать дыры под Красноармейском, потому что бои идут уже в пригороде. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков

2025-02-19T05:15

2025-02-19T05:15

2025-02-19T05:15

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Ранее Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Дачного (сразу за Курахово) и ряда населенных пунктов возле трассы Красноармейск (Покровск)-Константиновка.Если говорить в целом о Красноармейском направлении в целом, то ВС РФ движутся широким фронтом от Андреевки до Удачного движутся в сторону Днепропетровской области, сообщил военкор.По словам журналиста, до нее осталось пройти от 2 до 4 километров, но в целом фланги друг от друга не отстают. В частности, фактически освобождена Успеновка, идут бои за Новоалександровку.Журналист отметил, что украинским нацистам придется в пожарном порядке затыкать дыры под Красноармейском, учитывая, что бои идут уже в пригороде. Забавно читать новости о том, как местные гауляйтеры закупили цветов на 99 тысяч гривен, хотя им впору "закупать цветы на могилы", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250218/1061145260.html

днепропетровск

днепропетровская область

россия

покровск/красноармейск

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новости, днепропетровск, днепропетровская область, россия, вс рф, покровск/красноармейск, сво, наступление, харьковская область, спецоперация