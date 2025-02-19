"ВСУ пора закупать цветы на могилы": Ермаков о том, как ВС РФ широким фронтом движутся к Днепропетровску - 19.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250219/1061162861.html
"ВСУ пора закупать цветы на могилы": Ермаков о том, как ВС РФ широким фронтом движутся к Днепропетровску
"ВСУ пора закупать цветы на могилы": Ермаков о том, как ВС РФ широким фронтом движутся к Днепропетровску - 19.02.2025 Украина.ру
"ВСУ пора закупать цветы на могилы": Ермаков о том, как ВС РФ широким фронтом движутся к Днепропетровску
На Красноармейском направлении ВС РФ широким фронтом продвигаются в сторону Днепропетровской области. ВСУ придется в пожарном порядке затыкать дыры под Красноармейском, потому что бои идут уже в пригороде. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-02-19T05:15
2025-02-19T05:15
новости
днепропетровск
днепропетровская область
россия
вс рф
покровск/красноармейск
сво
наступление
харьковская область
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043711098_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_9c7c06359e40db01d15eb2317df6c9de.jpg
Ранее Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Дачного (сразу за Курахово) и ряда населенных пунктов возле трассы Красноармейск (Покровск)-Константиновка.Если говорить в целом о Красноармейском направлении в целом, то ВС РФ движутся широким фронтом от Андреевки до Удачного движутся в сторону Днепропетровской области, сообщил военкор.По словам журналиста, до нее осталось пройти от 2 до 4 километров, но в целом фланги друг от друга не отстают. В частности, фактически освобождена Успеновка, идут бои за Новоалександровку.Журналист отметил, что украинским нацистам придется в пожарном порядке затыкать дыры под Красноармейском, учитывая, что бои идут уже в пригороде. Забавно читать новости о том, как местные гауляйтеры закупили цветов на 99 тысяч гривен, хотя им впору "закупать цветы на могилы", резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250218/1061145260.html
днепропетровск
днепропетровская область
россия
покровск/красноармейск
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/14/1043711098_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_62e2fe6f312a027b6ba9e1eb7a019b97.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, днепропетровск, днепропетровская область, россия, вс рф, покровск/красноармейск, сво, наступление, харьковская область, спецоперация
Новости, Днепропетровск, Днепропетровская область, Россия, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, СВО, наступление, Харьковская область, Спецоперация

"ВСУ пора закупать цветы на могилы": Ермаков о том, как ВС РФ широким фронтом движутся к Днепропетровску

05:15 19.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСовместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО
Совместная работа Росгвардии и ФСБ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
На Красноармейском направлении ВС РФ широким фронтом продвигаются в сторону Днепропетровской области. ВСУ придется в пожарном порядке затыкать дыры под Красноармейском, потому что бои идут уже в пригороде. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Ранее Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Дачного (сразу за Курахово) и ряда населенных пунктов возле трассы Красноармейск (Покровск)-Константиновка.
Если говорить в целом о Красноармейском направлении в целом, то ВС РФ движутся широким фронтом от Андреевки до Удачного движутся в сторону Днепропетровской области, сообщил военкор.
По словам журналиста, до нее осталось пройти от 2 до 4 километров, но в целом фланги друг от друга не отстают. В частности, фактически освобождена Успеновка, идут бои за Новоалександровку.
"Да, ВСУ пытаются атаковать нам в тыл в районе Песчаного со стороны Зверево. Я видел вбросы о том, что враг якобы подвез туда 12 бригад, которые якобы схлопнут этот Шевченковский выступ. Понятно, что 12 бригад (50 тысяч человек) – это бред. Но мои источники действительно фиксируют переброску вражеской техники из Харьковской области в Донбасс", — подчеркнул Ермаков.
Журналист отметил, что украинским нацистам придется в пожарном порядке затыкать дыры под Красноармейском, учитывая, что бои идут уже в пригороде. Забавно читать новости о том, как местные гауляйтеры закупили цветов на 99 тысяч гривен, хотя им впору "закупать цветы на могилы", резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.
Об актуальной ситуации в зоне СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до Дзержинска на сайте Украина.ру.
Виталий Киселев интервью - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
Вчера, 07:00
Виталий Киселев: Россия нащупала дыру между Славянском и Константиновкой, через которую прорвет фронт ВСУМы в эти дни отмечаем 10-летие окончания Дебальцевской операции, когда ополченцы Донбасса разгромили 100 тысячную украинскую группировку. Если мы их победили тогда, победим и теперь, считает военный эксперт, полковник запаса (ЛНР) Виталий Киселев
 
НовостиДнепропетровскДнепропетровская областьРоссияВС РФПокровск/КрасноармейскСВОнаступлениеХарьковская областьСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Захар Прилепин: В ответ на предложения Трампа по Украине Россия должна потребовать от США отдать Аляску
05:45Наступление по двум берегам: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ формируют плацдарм для удара на Купянск
05:42Failed state: жизни не будет и после мира
05:30"Еще минимум два года": Ермаков о том, почему не надо строить иллюзий, что "скоро все закончится миром"
05:17Экономика Украины и война: отключения света, реакторный скандал и минеральный рэкет
05:15"ВСУ пора закупать цветы на могилы": Ермаков о том, как ВС РФ широким фронтом движутся к Днепропетровску
05:00Покровское направление: эксперт объяснил, как бойцы берут под контроль дороги и режут логистику ВСУ
04:45"Приехал хозяин": Бабаков о том, как Вэнс указал Европе, что она "заигралась" в авторитарную власть
04:30"Это не может нас остановить": Ермаков о том, почему военные рычаги давления на Россию бесполезны
04:15"Нас ждут тревожные месяцы": военкор Ермаков назвал стратегическую задачу российских войск в зоне СВО
04:00Суджанский плацдарм: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ берут под огневой контроль главную артерию ВСУ
03:45Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожают ВСУ южнее Купянска и на левобережье Оскола
03:30Где тонко, там и рвется: Ермаков о том, зачем Киев отправил в Покровск "птиц" Мадьяра и окопное "мясо"
03:15Купянск и Волчанск: Онуфриенко объяснил, чем отличаются эти укрепрайоны и какие у них особенности
03:00"ВСУ думали, что мы не пройдем": Ермаков о перспективах захода ВС РФ в Днепропетровскую область
20:41Что осталось на дне стакана? Прошла встреча делегаций России и США в Эр-Рияде
20:20Выродившиеся "семёрочники" штампуют русофобские заявления – Захарова
19:43G7 пытается ужесточить "ценовой потолок" на российскую нефть - Bloomberg
19:30Александр Камкин: Народный трибун Трамп хочет разграбить Украину, а Европа играет в доброго полицейского
18:51От умиротворения Украины выиграют все – Эрдоган
Лента новостейМолния