"ВСУ пора закупать цветы на могилы": Ермаков о том, как ВС РФ широким фронтом движутся к Днепропетровску
На Красноармейском направлении ВС РФ широким фронтом продвигаются в сторону Днепропетровской области. ВСУ придется в пожарном порядке затыкать дыры под Красноармейском, потому что бои идут уже в пригороде. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Ранее Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Дачного (сразу за Курахово) и ряда населенных пунктов возле трассы Красноармейск (Покровск)-Константиновка.
Если говорить в целом о Красноармейском направлении в целом, то ВС РФ движутся широким фронтом от Андреевки до Удачного движутся в сторону Днепропетровской области, сообщил военкор.
По словам журналиста, до нее осталось пройти от 2 до 4 километров, но в целом фланги друг от друга не отстают. В частности, фактически освобождена Успеновка, идут бои за Новоалександровку.
"Да, ВСУ пытаются атаковать нам в тыл в районе Песчаного со стороны Зверево. Я видел вбросы о том, что враг якобы подвез туда 12 бригад, которые якобы схлопнут этот Шевченковский выступ. Понятно, что 12 бригад (50 тысяч человек) – это бред. Но мои источники действительно фиксируют переброску вражеской техники из Харьковской области в Донбасс", — подчеркнул Ермаков.
Журналист отметил, что украинским нацистам придется в пожарном порядке затыкать дыры под Красноармейском, учитывая, что бои идут уже в пригороде. Забавно читать новости о том, как местные гауляйтеры закупили цветов на 99 тысяч гривен, хотя им впору "закупать цветы на могилы", резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.
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