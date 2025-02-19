"Это не может нас остановить": Ермаков о том, почему военные рычаги давления на Россию бесполезны - 19.02.2025 Украина.ру
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"Это не может нас остановить": Ермаков о том, почему военные рычаги давления на Россию бесполезны
"Это не может нас остановить": Ермаков о том, почему военные рычаги давления на Россию бесполезны - 19.02.2025 Украина.ру
"Это не может нас остановить": Ермаков о том, почему военные рычаги давления на Россию бесполезны
То, что на СВО мы не только держимся, но и наступаем — это действительно большой успех России. Потому что то количество денег и оружия, которое получает Украина – абсолютно беспрецедентно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
2025-02-19T04:30
2025-02-19T04:30
новости
россия
сша
украина
дональд трамп
джей ди вэнс
f-16
вооружения
поставки
санкции
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Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в ходе контактов с США рассчитывает получить разъяснения о словах вице-президента США Джей Ди Вэнса по поводу "военных рычагов" давления на Москву, если она откажется от заморозки конфликта.Необходимо пояснить, что имел в виду Вэнс в своем выступлении. Разве Европе недостаточно того, что она три года снабжает огромным количеством вооружений Украину, но на ситуацию на поле боя это никак не повлияло, отметил военкор.Но даже это не может остановить продвижение российской армии. Темпы наступления не снижаются уже больше года, указал журналист.По его мнению, поставки нового западного оружия тоже ничего не изменят. Было много "воя" по поводу "Хаймарсов", "Байрактаров" и "Джавелинов". Особенно много "воя" было про применение F-16, но про них уже все забыли, отметил военкор."И потом, за счет чего Запад может увеличить эту военную помощь? Европа даже при поддержке США не может произвести то количество снарядов, которое производим мы. Да, для нас эта цифра тоже недостаточная, но на Западе с этим еще хуже", — сказал Ермаков.Так что военные рычаги давления – это как санкции. Запад ввел их на все, что только можно, но ничего это не поменяло, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.Об итогах Мюнхенской конференции: "Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, джей ди вэнс, f-16, вооружения, поставки, санкции, военная помощь, снаряды, наступление, вс рф, сво, спецоперация
Новости, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс, F-16, вооружения, поставки, санкции, военная помощь, снаряды, наступление, ВС РФ, СВО, Спецоперация

"Это не может нас остановить": Ермаков о том, почему военные рычаги давления на Россию бесполезны

04:30 19.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонно-тактической группы Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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То, что на СВО мы не только держимся, но и наступаем — это действительно большой успех России. Потому что то количество денег и оружия, которое получает Украина – абсолютно беспрецедентно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в ходе контактов с США рассчитывает получить разъяснения о словах вице-президента США Джей Ди Вэнса по поводу "военных рычагов" давления на Москву, если она откажется от заморозки конфликта.
Необходимо пояснить, что имел в виду Вэнс в своем выступлении. Разве Европе недостаточно того, что она три года снабжает огромным количеством вооружений Украину, но на ситуацию на поле боя это никак не повлияло, отметил военкор.
"То, что мы на СВО не только держимся, но и наступаем - это действительно большой успех России. Потому что количество денег и оружия, которое получает Украина – просто беспрецедентно. Цифры [президента США Дональда] Трампа в 300 миллиардов долларов военной помощи Киеву – чудовищны", — подчеркнул Ермаков.
Но даже это не может остановить продвижение российской армии. Темпы наступления не снижаются уже больше года, указал журналист.
По его мнению, поставки нового западного оружия тоже ничего не изменят. Было много "воя" по поводу "Хаймарсов", "Байрактаров" и "Джавелинов". Особенно много "воя" было про применение F-16, но про них уже все забыли, отметил военкор.
"И потом, за счет чего Запад может увеличить эту военную помощь? Европа даже при поддержке США не может произвести то количество снарядов, которое производим мы. Да, для нас эта цифра тоже недостаточная, но на Западе с этим еще хуже", — сказал Ермаков.
Так что военные рычаги давления – это как санкции. Запад ввел их на все, что только можно, но ничего это не поменяло, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.
Об итогах Мюнхенской конференции: "Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем" на сайте Украина.ру.
Михаил Онуфриенко интервью
Вчера, 06:45
Михаил Онуфриенко: ВС России поставят перед ВСУ нерешаемую задачу от Покровска до ДзержинскаНаши войска от Свердликово и Гуево южнее Суджи постепенно продвигаются к единственной трассе с твёрдым покрытием, которая ведет из Сумской области в Суджу. Огневой контроль над этой трассой, а сейчас по ней плотно работают наши БПЛА и артиллерия, для противника в Курской области боле критичен, чем продвижение на каком-либо из участков.
 
НовостиРоссияСШАУкраинаДональд ТрампДжей Ди ВэнсF-16вооруженияпоставкисанкциивоенная помощьснарядынаступлениеВС РФСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Захар Прилепин: В ответ на предложения Трампа по Украине Россия должна потребовать от США отдать Аляску
05:45Наступление по двум берегам: Онуфриенко раскрыл, как ВС РФ формируют плацдарм для удара на Купянск
05:42Failed state: жизни не будет и после мира
05:30"Еще минимум два года": Ермаков о том, почему не надо строить иллюзий, что "скоро все закончится миром"
05:17Экономика Украины и война: отключения света, реакторный скандал и минеральный рэкет
05:15"ВСУ пора закупать цветы на могилы": Ермаков о том, как ВС РФ широким фронтом движутся к Днепропетровску
05:00Покровское направление: эксперт объяснил, как бойцы берут под контроль дороги и режут логистику ВСУ
04:45"Приехал хозяин": Бабаков о том, как Вэнс указал Европе, что она "заигралась" в авторитарную власть
04:30"Это не может нас остановить": Ермаков о том, почему военные рычаги давления на Россию бесполезны
04:15"Нас ждут тревожные месяцы": военкор Ермаков назвал стратегическую задачу российских войск в зоне СВО
04:00Суджанский плацдарм: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ берут под огневой контроль главную артерию ВСУ
03:45Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ уничтожают ВСУ южнее Купянска и на левобережье Оскола
03:30Где тонко, там и рвется: Ермаков о том, зачем Киев отправил в Покровск "птиц" Мадьяра и окопное "мясо"
03:15Купянск и Волчанск: Онуфриенко объяснил, чем отличаются эти укрепрайоны и какие у них особенности
03:00"ВСУ думали, что мы не пройдем": Ермаков о перспективах захода ВС РФ в Днепропетровскую область
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