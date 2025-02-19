"Это не может нас остановить": Ермаков о том, почему военные рычаги давления на Россию бесполезны
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонно-тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат"
То, что на СВО мы не только держимся, но и наступаем — это действительно большой успех России. Потому что то количество денег и оружия, которое получает Украина – абсолютно беспрецедентно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный корреспондент "Абзац Медиа", автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в ходе контактов с США рассчитывает получить разъяснения о словах вице-президента США Джей Ди Вэнса по поводу "военных рычагов" давления на Москву, если она откажется от заморозки конфликта.
Необходимо пояснить, что имел в виду Вэнс в своем выступлении. Разве Европе недостаточно того, что она три года снабжает огромным количеством вооружений Украину, но на ситуацию на поле боя это никак не повлияло, отметил военкор.
"То, что мы на СВО не только держимся, но и наступаем - это действительно большой успех России. Потому что количество денег и оружия, которое получает Украина – просто беспрецедентно. Цифры [президента США Дональда] Трампа в 300 миллиардов долларов военной помощи Киеву – чудовищны", — подчеркнул Ермаков.
Но даже это не может остановить продвижение российской армии. Темпы наступления не снижаются уже больше года, указал журналист.
По его мнению, поставки нового западного оружия тоже ничего не изменят. Было много "воя" по поводу "Хаймарсов", "Байрактаров" и "Джавелинов". Особенно много "воя" было про применение F-16, но про них уже все забыли, отметил военкор.
"И потом, за счет чего Запад может увеличить эту военную помощь? Европа даже при поддержке США не может произвести то количество снарядов, которое производим мы. Да, для нас эта цифра тоже недостаточная, но на Западе с этим еще хуже", — сказал Ермаков.
Так что военные рычаги давления – это как санкции. Запад ввел их на все, что только можно, но ничего это не поменяло, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Тимофей Ермаков: Россия широким фронтом гонит ВСУ к Днепропетровску, не отвлекаясь на новости про Трампа" на сайте Украина.ру.
Об итогах Мюнхенской конференции: "Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем" на сайте Украина.ру.
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