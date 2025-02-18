На двух “фронтах” сразу: российских дипломатов и солдат ВС РФ ждет тяжелая работа — Царёв
© Игорь ГомольскийФото: ВС РФ под Курахово
© Игорь Гомольский
Если Россия пойдет на остановку военных действий, нет гарантий, что следующий президент Украины подпишет какие-то соглашения или подпишет их в том виде, в котором выгодно Москве. С другой стороны, Владимир Зеленский ранее говорил, что если подписать перемирие, то украинская армия разойдется, а Россия продолжит наступать и это будет катастрофа
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв. По его словам, из вышесказанного можно сделать вывод, что сейчас нет никаких гарантий, что конфликт будет урегулирован политическим путем. Кроме того, собеседник издания обратил внимание и на происходящее на фронте.
“Надо понимать, что ВСУ держатся. Мы полгода не можем освободить Курскую область. После того, как киевский режим назначил [Михаила] Драпатого командующим Покровским направлением, мы тоже там притормозили. Поэтому нельзя говорить о том, что фронт ВСУ вот-вот рухнет”, — добавил экс-депутат Рады.
Одним словом, российских дипломатов и военнослужащих ВС РФ ждет очень тяжелая работа, резюмировал Царёв.
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