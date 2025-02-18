https://ukraina.ru/20250218/1061140411.html

На двух “фронтах” сразу: российских дипломатов и солдат ВС РФ ждет тяжелая работа — Царёв

На двух “фронтах” сразу: российских дипломатов и солдат ВС РФ ждет тяжелая работа — Царёв - 18.02.2025 Украина.ру

На двух “фронтах” сразу: российских дипломатов и солдат ВС РФ ждет тяжелая работа — Царёв

Если Россия пойдет на остановку военных действий, нет гарантий, что следующий президент Украины подпишет какие-то соглашения или подпишет их в том виде, в котором выгодно Москве. С другой стороны, Владимир Зеленский ранее говорил, что если подписать перемирие, то украинская армия разойдется, а Россия продолжит наступать и это будет катастрофа

2025-02-18T05:30

2025-02-18T05:30

2025-02-18T05:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв. По его словам, из вышесказанного можно сделать вывод, что сейчас нет никаких гарантий, что конфликт будет урегулирован политическим путем. Кроме того, собеседник издания обратил внимание и на происходящее на фронте.Одним словом, российских дипломатов и военнослужащих ВС РФ ждет очень тяжелая работа, резюмировал Царёв.Полный текст интервью Олега Царёва: Тимошенко готовится выбить последнюю ножку из-под стула, на котором всё ещё сидит Зеленский

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новости, россия, украина, москва, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, сво, дипломатия, переговоры