https://ukraina.ru/20250218/1061140070.html

Зеленский пошел по стопам Януковича: Царёв нашел сходства между экс-президентами Украины

Зеленский пошел по стопам Януковича: Царёв нашел сходства между экс-президентами Украины - 18.02.2025 Украина.ру

Зеленский пошел по стопам Януковича: Царёв нашел сходства между экс-президентами Украины

Владимир Зеленский “изгнал” Петра Порошенко* так же, как когда-то экс-президент Украины Виктор Янукович избавился от Юлии Тимошенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв

2025-02-18T06:05

2025-02-18T06:05

2025-02-18T06:05

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Ранее Зеленский через СНБО ввел пожизненные санкции против пятого президента страны, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Самого политика такой расклад событий поверг в шок. В своих соцсетях он обвинил главу киевского режима в том, что тот “постоянно ищет на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки".Как отметил экс-депутат Рады, нынешняя ситуация с Зеленским отчасти напоминает историю с Януковичем.“Когда Янукович стал президентом, ему все время казалось, что все риски исходят от [Юлии] Тимошенко. Он посадил ее в тюрьму, поругавшись с мировым сообществом. Он ради того, чтобы раздробить ее электорат, запустил целых четыре проекта. И что получилось? Янукович разобрался с Тимошенко, но похоронили его как раз руками политиков, которых он сам вырастил”, — напомнил Царёв.По его словам, Зеленский “не довоевал” с Порошенко. Кроме того, подчеркнул собеседник издания, такая активность Зеленского связана с диалогом между российским президентом Владимиром Путиным главой Белого дома Дональдом Трампом.Помимо этого, экс-депутат Рады обратил внимание на то, что в санкционных списках СНБО Тимошенко нет.“Юля — опытный боец. Вся ее фракция проголосовала за строительство новых атомных блоков. Она до последнего будет с Зеленским. Образно говоря, сейчас Зеленский сидит на стуле, у которого три ножки. Как только у этого стула останется одна ножка, она эту ножку подобьет. Она нанесет удар в тот момент, когда Зеленский окончательно ослабнет. А до того момента она будет сохранять с ним отношения и не попадать под удар”, — заключил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что после того, как Трамп стал демонстрировать свое негативное отношение к Зеленскому и готовность сбросить Киев с баланса, политики на Украине сразу же стали кричать: "Завтра выборы", ездить в США и рассказывать, какие у них есть прекрасные кандидаты: Порошенко, Тимошенко.Поэтому будут на Украине выборы или не будут, пришел к выводу эксперт, для Зеленского уже создается некомфортная обстановка.Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация УкраиныПолный текст интервью Олега Царёва: Тимошенко готовится выбить последнюю ножку из-под стула, на котором всё ещё сидит Зеленский* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250216/1061106485.html

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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, виктор янукович, юлия тимошенко, петр порошенко, президент украины, выборы, президентские выборы