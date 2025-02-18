Зеленский пошел по стопам Януковича: Царёв нашел сходства между экс-президентами Украины - 18.02.2025 Украина.ру
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Зеленский пошел по стопам Януковича: Царёв нашел сходства между экс-президентами Украины
Зеленский пошел по стопам Януковича: Царёв нашел сходства между экс-президентами Украины - 18.02.2025 Украина.ру
Зеленский пошел по стопам Януковича: Царёв нашел сходства между экс-президентами Украины
Владимир Зеленский “изгнал” Петра Порошенко* так же, как когда-то экс-президент Украины Виктор Янукович избавился от Юлии Тимошенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв
2025-02-18T06:05
2025-02-18T06:05
новости
украина
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киев
владимир зеленский
виктор янукович
юлия тимошенко
петр порошенко
президент украины
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Ранее Зеленский через СНБО ввел пожизненные санкции против пятого президента страны, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Самого политика такой расклад событий поверг в шок. В своих соцсетях он обвинил главу киевского режима в том, что тот “постоянно ищет на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки".Как отметил экс-депутат Рады, нынешняя ситуация с Зеленским отчасти напоминает историю с Януковичем.“Когда Янукович стал президентом, ему все время казалось, что все риски исходят от [Юлии] Тимошенко. Он посадил ее в тюрьму, поругавшись с мировым сообществом. Он ради того, чтобы раздробить ее электорат, запустил целых четыре проекта. И что получилось? Янукович разобрался с Тимошенко, но похоронили его как раз руками политиков, которых он сам вырастил”, — напомнил Царёв.По его словам, Зеленский “не довоевал” с Порошенко. Кроме того, подчеркнул собеседник издания, такая активность Зеленского связана с диалогом между российским президентом Владимиром Путиным главой Белого дома Дональдом Трампом.Помимо этого, экс-депутат Рады обратил внимание на то, что в санкционных списках СНБО Тимошенко нет.“Юля — опытный боец. Вся ее фракция проголосовала за строительство новых атомных блоков. Она до последнего будет с Зеленским. Образно говоря, сейчас Зеленский сидит на стуле, у которого три ножки. Как только у этого стула останется одна ножка, она эту ножку подобьет. Она нанесет удар в тот момент, когда Зеленский окончательно ослабнет. А до того момента она будет сохранять с ним отношения и не попадать под удар”, — заключил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что после того, как Трамп стал демонстрировать свое негативное отношение к Зеленскому и готовность сбросить Киев с баланса, политики на Украине сразу же стали кричать: "Завтра выборы", ездить в США и рассказывать, какие у них есть прекрасные кандидаты: Порошенко, Тимошенко.Поэтому будут на Украине выборы или не будут, пришел к выводу эксперт, для Зеленского уже создается некомфортная обстановка.Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация УкраиныПолный текст интервью Олега Царёва: Тимошенко готовится выбить последнюю ножку из-под стула, на котором всё ещё сидит Зеленский* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, украина, сша, киев, владимир зеленский, виктор янукович, юлия тимошенко, петр порошенко, президент украины, выборы, президентские выборы
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, президент Украины, выборы, президентские выборы

Зеленский пошел по стопам Януковича: Царёв нашел сходства между экс-президентами Украины

06:05 18.02.2025
 
© GLOBAL LOOK PRESS
© GLOBAL LOOK PRESS
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Владимир Зеленский “изгнал” Петра Порошенко* так же, как когда-то экс-президент Украины Виктор Янукович избавился от Юлии Тимошенко. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв
Ранее Зеленский через СНБО ввел пожизненные санкции против пятого президента страны, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Самого политика такой расклад событий поверг в шок. В своих соцсетях он обвинил главу киевского режима в том, что тот “постоянно ищет на кого переложить ответственность за свои трагические ошибки".
Как отметил экс-депутат Рады, нынешняя ситуация с Зеленским отчасти напоминает историю с Януковичем.
“Когда Янукович стал президентом, ему все время казалось, что все риски исходят от [Юлии] Тимошенко. Он посадил ее в тюрьму, поругавшись с мировым сообществом. Он ради того, чтобы раздробить ее электорат, запустил целых четыре проекта. И что получилось? Янукович разобрался с Тимошенко, но похоронили его как раз руками политиков, которых он сам вырастил”, — напомнил Царёв.
По его словам, Зеленский “не довоевал” с Порошенко. Кроме того, подчеркнул собеседник издания, такая активность Зеленского связана с диалогом между российским президентом Владимиром Путиным главой Белого дома Дональдом Трампом.
“Понятно, что выборы будут. Но сейчас партия войны гораздо меньше, чем партия мира. И за эту небольшую партию войны сейчас конкурируют лишь два человека: Порошенко и Зеленский. И второму, чтобы хоть как-то сохраниться в политическом пространстве, надо было убрать конкурента”, — объяснил Царёв.
Помимо этого, экс-депутат Рады обратил внимание на то, что в санкционных списках СНБО Тимошенко нет.
“Юля — опытный боец. Вся ее фракция проголосовала за строительство новых атомных блоков. Она до последнего будет с Зеленским. Образно говоря, сейчас Зеленский сидит на стуле, у которого три ножки. Как только у этого стула останется одна ножка, она эту ножку подобьет. Она нанесет удар в тот момент, когда Зеленский окончательно ослабнет. А до того момента она будет сохранять с ним отношения и не попадать под удар”, — заключил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что после того, как Трамп стал демонстрировать свое негативное отношение к Зеленскому и готовность сбросить Киев с баланса, политики на Украине сразу же стали кричать: "Завтра выборы", ездить в США и рассказывать, какие у них есть прекрасные кандидаты: Порошенко, Тимошенко.
Поэтому будут на Украине выборы или не будут, пришел к выводу эксперт, для Зеленского уже создается некомфортная обстановка.
Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
16 февраля, 08:45
"Крысы Майдана" и крах либерал-глобалистов. Украинские эксперты и политики о войне и о новом миреНа Украине говорят о возможных вариантах завершения или заморозки конфликта, но больше о том, чем бы ещё прельстить Америку и Европу с тем, чтобы войну продолжить.
Полный текст интервью Олега Царёва: Тимошенко готовится выбить последнюю ножку из-под стула, на котором всё ещё сидит Зеленский
* Включен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
 
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