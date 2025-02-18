https://ukraina.ru/20250218/1061139498.html

Что такое “торг”: Бавырин развеял интригу вокруг территориальных уступок

Что такое “торг”: Бавырин развеял интригу вокруг территориальных уступок - 18.02.2025 Украина.ру

Что такое “торг”: Бавырин развеял интригу вокруг территориальных уступок

Даже если баланс между Россией и США будет составлять соотношение 10 на 90, компромисс подразумевает, что обе стороны сделают шаги назад. А что касается территориальных уступок Америки, то речь идет лишь о признании уже присоединенной площади

2025-02-18T06:00

2025-02-18T06:00

2025-02-18T06:00

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дональд трамп

ростислав ищенко

владимир путин

переговоры

донбасс

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин. Он напомнил, что Россия выдвинула США несколько предложений, на что они ответили: "Это — нет, это — нет, вот это — тоже нет", а после началась СВО.По его словам, стоит развеять “одну интригу”:“Изначально было понятно, что территория, которую нам могут уступить — это та, которую занимает армия России. То есть даже Трамп не сможет предложить России забрать Донбасс, Запорожскую или Харьковскую область в административных границах. Следовательно, без боя в рамках политического диалога мы территории освободить не сможем”.Также в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что дело вовсе не в том, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не могут прийти к компромиссу: как два человека они бы сели и договорились, но главы государств представляют интересы своих стран.“А государства — это не толпа, на которую можно наплевать. Это экономика, финансы, бизнес и общественное мнение”, — пояснил Ищенко.Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация УкраиныПолный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец

https://ukraina.ru/20250217/1061133176.html

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новости, россия, сша, америка, дональд трамп, ростислав ищенко, владимир путин, переговоры, донбасс