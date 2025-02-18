Что такое “торг”: Бавырин развеял интригу вокруг территориальных уступок
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Даже если баланс между Россией и США будет составлять соотношение 10 на 90, компромисс подразумевает, что обе стороны сделают шаги назад. А что касается территориальных уступок Америки, то речь идет лишь о признании уже присоединенной площади
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин. Он напомнил, что Россия выдвинула США несколько предложений, на что они ответили: "Это — нет, это — нет, вот это — тоже нет", а после началась СВО.
“И в России, и в Америке говорят о компромиссе, а компромисс подразумевает, что обе стороны отказываются от части требований. Даже если баланс составляет соотношение 10 на 90, компромисс все равно подразумевает, что обе стороны сделают шаги назад. Некоторые из наших требований обязательные. Но само слово “торг” трактуется так, что мы можем от чего-то отказаться”, — заявил собеседник издания.
По его словам, стоит развеять “одну интригу”:
“Изначально было понятно, что территория, которую нам могут уступить — это та, которую занимает армия России. То есть даже Трамп не сможет предложить России забрать Донбасс, Запорожскую или Харьковскую область в административных границах. Следовательно, без боя в рамках политического диалога мы территории освободить не сможем”.
Также в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что дело вовсе не в том, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не могут прийти к компромиссу: как два человека они бы сели и договорились, но главы государств представляют интересы своих стран.
“А государства — это не толпа, на которую можно наплевать. Это экономика, финансы, бизнес и общественное мнение”, — пояснил Ищенко.
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