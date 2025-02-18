Что такое “торг”: Бавырин развеял интригу вокруг территориальных уступок - 18.02.2025 Украина.ру
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Что такое “торг”: Бавырин развеял интригу вокруг территориальных уступок
Что такое “торг”: Бавырин развеял интригу вокруг территориальных уступок - 18.02.2025 Украина.ру
Что такое “торг”: Бавырин развеял интригу вокруг территориальных уступок
Даже если баланс между Россией и США будет составлять соотношение 10 на 90, компромисс подразумевает, что обе стороны сделают шаги назад. А что касается территориальных уступок Америки, то речь идет лишь о признании уже присоединенной площади
2025-02-18T06:00
2025-02-18T06:00
новости
россия
сша
америка
дональд трамп
ростислав ищенко
владимир путин
переговоры
донбасс
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин. Он напомнил, что Россия выдвинула США несколько предложений, на что они ответили: "Это — нет, это — нет, вот это — тоже нет", а после началась СВО.По его словам, стоит развеять “одну интригу”:“Изначально было понятно, что территория, которую нам могут уступить — это та, которую занимает армия России. То есть даже Трамп не сможет предложить России забрать Донбасс, Запорожскую или Харьковскую область в административных границах. Следовательно, без боя в рамках политического диалога мы территории освободить не сможем”.Также в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что дело вовсе не в том, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не могут прийти к компромиссу: как два человека они бы сели и договорились, но главы государств представляют интересы своих стран.“А государства — это не толпа, на которую можно наплевать. Это экономика, финансы, бизнес и общественное мнение”, — пояснил Ищенко.Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация УкраиныПолный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец
https://ukraina.ru/20250217/1061133176.html
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сша
америка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сша, америка, дональд трамп, ростислав ищенко, владимир путин, переговоры, донбасс
Новости, Россия, США, Америка, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, переговоры, Донбасс

Что такое “торг”: Бавырин развеял интригу вокруг территориальных уступок

06:00 18.02.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Даже если баланс между Россией и США будет составлять соотношение 10 на 90, компромисс подразумевает, что обе стороны сделают шаги назад. А что касается территориальных уступок Америки, то речь идет лишь о признании уже присоединенной площади
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин. Он напомнил, что Россия выдвинула США несколько предложений, на что они ответили: "Это — нет, это — нет, вот это — тоже нет", а после началась СВО.
“И в России, и в Америке говорят о компромиссе, а компромисс подразумевает, что обе стороны отказываются от части требований. Даже если баланс составляет соотношение 10 на 90, компромисс все равно подразумевает, что обе стороны сделают шаги назад. Некоторые из наших требований обязательные. Но само слово “торг” трактуется так, что мы можем от чего-то отказаться”, — заявил собеседник издания.
По его словам, стоит развеять “одну интригу”:
“Изначально было понятно, что территория, которую нам могут уступить — это та, которую занимает армия России. То есть даже Трамп не сможет предложить России забрать Донбасс, Запорожскую или Харьковскую область в административных границах. Следовательно, без боя в рамках политического диалога мы территории освободить не сможем”.
Также в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко отметил, что дело вовсе не в том, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп не могут прийти к компромиссу: как два человека они бы сели и договорились, но главы государств представляют интересы своих стран.
“А государства — это не толпа, на которую можно наплевать. Это экономика, финансы, бизнес и общественное мнение”, — пояснил Ищенко.
Подробнее об этом в интервью Ростислава Ищенко: Если Трамп не предложит России ничего внятного, ему будет выгодна ликвидация Украины
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Вчера, 14:55
Про Украину без Украины. Что будет с переговорами России и СШАВо вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии впервые за время проведения СВО высокопоставленные представители России и США проведут переговоры, которые должны положить начало урегулированию на Украине
Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец
 
НовостиРоссияСШААмерикаДональд ТрампРостислав ИщенкоВладимир ПутинпереговорыДонбасс
 
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