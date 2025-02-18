https://ukraina.ru/20250218/1061139056.html

Бавырин ответил, сможет ли Трамп договориться с Россией, учитывая его специфические наклонности

Бавырин ответил, сможет ли Трамп договориться с Россией, учитывая его специфические наклонности - 18.02.2025 Украина.ру

Бавырин ответил, сможет ли Трамп договориться с Россией, учитывая его специфические наклонности

Ультиматумы, очень жесткие требования по украинским редкоземельным металлам, хамство, поручение вице-президенту США Джей Ди Вэнсу устроить европейцам прожарку — это то, что американскому лидеру Дональду Трампу нравится. Другое дело, что в разговоре с Россией главе Белого дома придется слушать и идти на уступки

2025-02-18T05:25

2025-02-18T05:25

2025-02-18T05:25

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин. По его словам, Трамп унизил Украину и лично Владимира Зеленского, причем все эти жесты американского лидера были рассчитаны и намерены. Примерно то же самое было сделано с Европой: ей тоже больно дали по носу, поэтому там сейчас “шухер и паника”, считает политолог.Он отметил, что действующий глава Белого дома не настроен на жесткую конфронтацию, как его предшественник Джо Байден, но Трамп по-прежнему импульсивен и непредсказуем.“Все прогнозы по переговорам сейчас должны быть очень осторожными. Трамп пока только унижает своих врагов. С нами он ни о чем не договорился. Мы ждем”, — резюмировал собеседник издания.А между тем глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген заявил, что это мероприятие в некотором смысле стало "кошмарным сном" для Европы.По его словам, произошедшее показало, что "Америка при Трампе живет на другой планете”. Глава Мюнхенской конференции также подчеркнул, что в случае возможных мирных переговоров между Россией и Украиной Европа должна в них участвовать."Мы должны показать гораздо большую силу", — призвал Хойсген.Подробнее о его других заявлениях — в материале Глава Мюнхенской конференции признал, что она стала "кошмарным сном" для ЕвропыПолный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец

https://ukraina.ru/20250217/1061125346.html

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новости, россия, украина, европа, сша, президент сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, джей ди вэнс