Бавырин ответил, сможет ли Трамп договориться с Россией, учитывая его специфические наклонности - 18.02.2025 Украина.ру
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Бавырин ответил, сможет ли Трамп договориться с Россией, учитывая его специфические наклонности
Бавырин ответил, сможет ли Трамп договориться с Россией, учитывая его специфические наклонности - 18.02.2025 Украина.ру
Бавырин ответил, сможет ли Трамп договориться с Россией, учитывая его специфические наклонности
Ультиматумы, очень жесткие требования по украинским редкоземельным металлам, хамство, поручение вице-президенту США Джей Ди Вэнсу устроить европейцам прожарку — это то, что американскому лидеру Дональду Трампу нравится. Другое дело, что в разговоре с Россией главе Белого дома придется слушать и идти на уступки
2025-02-18T05:25
2025-02-18T05:25
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин. По его словам, Трамп унизил Украину и лично Владимира Зеленского, причем все эти жесты американского лидера были рассчитаны и намерены. Примерно то же самое было сделано с Европой: ей тоже больно дали по носу, поэтому там сейчас “шухер и паника”, считает политолог.Он отметил, что действующий глава Белого дома не настроен на жесткую конфронтацию, как его предшественник Джо Байден, но Трамп по-прежнему импульсивен и непредсказуем.“Все прогнозы по переговорам сейчас должны быть очень осторожными. Трамп пока только унижает своих врагов. С нами он ни о чем не договорился. Мы ждем”, — резюмировал собеседник издания.А между тем глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген заявил, что это мероприятие в некотором смысле стало "кошмарным сном" для Европы.По его словам, произошедшее показало, что "Америка при Трампе живет на другой планете”. Глава Мюнхенской конференции также подчеркнул, что в случае возможных мирных переговоров между Россией и Украиной Европа должна в них участвовать."Мы должны показать гораздо большую силу", — призвал Хойсген.Подробнее о его других заявлениях — в материале Глава Мюнхенской конференции признал, что она стала "кошмарным сном" для ЕвропыПолный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец
https://ukraina.ru/20250217/1061125346.html
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новости, россия, украина, европа, сша, президент сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, джей ди вэнс
Новости, Россия, Украина, Европа, США, президент США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Джей Ди Вэнс

Бавырин ответил, сможет ли Трамп договориться с Россией, учитывая его специфические наклонности

05:25 18.02.2025
 
Трамп
Трамп
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Ультиматумы, очень жесткие требования по украинским редкоземельным металлам, хамство, поручение вице-президенту США Джей Ди Вэнсу устроить европейцам прожарку — это то, что американскому лидеру Дональду Трампу нравится. Другое дело, что в разговоре с Россией главе Белого дома придется слушать и идти на уступки
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин. По его словам, Трамп унизил Украину и лично Владимира Зеленского, причем все эти жесты американского лидера были рассчитаны и намерены. Примерно то же самое было сделано с Европой: ей тоже больно дали по носу, поэтому там сейчас “шухер и паника”, считает политолог.
“Трамп испытывает от этого человеческое удовольствие и рассчитывает поиметь с этого какие-то политические ништяки. В разморозившихся контактах между Россией и США тоже нет никакой сенсации. Другое дело, что Трампу в разговоре с Москвой придется не угрожать и устраивать перформансы, а слушать и идти на уступки. Мы не Украина и ЕС. А Трамп этого не любит: не любит слушать и идти на уступки”, — заявил Бавырин.
Он отметил, что действующий глава Белого дома не настроен на жесткую конфронтацию, как его предшественник Джо Байден, но Трамп по-прежнему импульсивен и непредсказуем.
“Все прогнозы по переговорам сейчас должны быть очень осторожными. Трамп пока только унижает своих врагов. С нами он ни о чем не договорился. Мы ждем”, — резюмировал собеседник издания.
А между тем глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген заявил, что это мероприятие в некотором смысле стало "кошмарным сном" для Европы.
По его словам, произошедшее показало, что "Америка при Трампе живет на другой планете”. Глава Мюнхенской конференции также подчеркнул, что в случае возможных мирных переговоров между Россией и Украиной Европа должна в них участвовать.
"Мы должны показать гораздо большую силу", — призвал Хойсген.
Подробнее о его других заявлениях — в материале Глава Мюнхенской конференции признал, что она стала "кошмарным сном" для Европы
Кристоф Хойсген
Вчера, 11:34
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Полный текст интервью Дмитрия Бавырина: Если Зеленский будет мешать Трампу договориться с Россией, Украине точно придет конец
 
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