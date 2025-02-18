Бавырин ответил, сможет ли Трамп договориться с Россией, учитывая его специфические наклонности
Трамп
Ультиматумы, очень жесткие требования по украинским редкоземельным металлам, хамство, поручение вице-президенту США Джей Ди Вэнсу устроить европейцам прожарку — это то, что американскому лидеру Дональду Трампу нравится. Другое дело, что в разговоре с Россией главе Белого дома придется слушать и идти на уступки
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин. По его словам, Трамп унизил Украину и лично Владимира Зеленского, причем все эти жесты американского лидера были рассчитаны и намерены. Примерно то же самое было сделано с Европой: ей тоже больно дали по носу, поэтому там сейчас “шухер и паника”, считает политолог.
“Трамп испытывает от этого человеческое удовольствие и рассчитывает поиметь с этого какие-то политические ништяки. В разморозившихся контактах между Россией и США тоже нет никакой сенсации. Другое дело, что Трампу в разговоре с Москвой придется не угрожать и устраивать перформансы, а слушать и идти на уступки. Мы не Украина и ЕС. А Трамп этого не любит: не любит слушать и идти на уступки”, — заявил Бавырин.
Он отметил, что действующий глава Белого дома не настроен на жесткую конфронтацию, как его предшественник Джо Байден, но Трамп по-прежнему импульсивен и непредсказуем.
“Все прогнозы по переговорам сейчас должны быть очень осторожными. Трамп пока только унижает своих врагов. С нами он ни о чем не договорился. Мы ждем”, — резюмировал собеседник издания.
А между тем глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген заявил, что это мероприятие в некотором смысле стало "кошмарным сном" для Европы.
По его словам, произошедшее показало, что "Америка при Трампе живет на другой планете”. Глава Мюнхенской конференции также подчеркнул, что в случае возможных мирных переговоров между Россией и Украиной Европа должна в них участвовать.
"Мы должны показать гораздо большую силу", — призвал Хойсген.
Подробнее о его других заявлениях — в материале Глава Мюнхенской конференции признал, что она стала "кошмарным сном" для Европы
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