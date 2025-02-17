https://ukraina.ru/20250217/1061124967.html
Глава Мюнхенской конференции признал, что она стала "кошмарным сном" для Европы
Глава Мюнхенской конференции признал, что она стала "кошмарным сном" для Европы - 17.02.2025 Украина.ру
Глава Мюнхенской конференции признал, что она стала "кошмарным сном" для Европы
Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности в некотором смысле стала "кошмарным сном" для Европы. Об этом заявил глава конференции Кристоф Хойсген в эфире телеканала ZDF
2025-02-17T10:41
2025-02-17T10:41
2025-02-17T11:16
новости
европа
дональд трамп
украина
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/11/1061123469_0:292:2800:1867_1920x0_80_0_0_164bea50a03fc9e74ed7efc4b549bd07.jpg
"Мюнхенская конференция в этом году в определенном смысле стала европейским кошмарным сном... Вместе с тем, это была очень многое проясняющая конференция", - указал он.По словам Хойсгена, она показала, что "Америка при (президенте Дональде - ред.) Трампе живет на другой планете... Мы также заметили, что даже республиканские сенаторы были очень осторожны в публичных высказываниях, поскольку они боятся своего президента".Глава Мюнхенской конференции также подчеркнул, что в случае возможных мирных переговоров между Россией и Украиной Европа должна в них участвовать.При этом он отметил, что Европа не хочет просто сидеть за столом переговоров, но должна разрабатывать свой собственный план безопасности для Украины.Ранее во время речи на церемонии закрытия Мюнхенской конференции Хойсген не смог сдержать эмоций."Я твердо убежден, что этот многополярный мир должен быть основан на едином своде норм и правил, на Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека. Этот порядок легко нарушить и разрушить, но гораздо сложнее восстановить. Давайте придерживаться этих ценностей, давайте не изобретать их заново, а сосредоточимся на укреплении их последовательного применения. Позвольте мне закончить, это становится всё труднее ", - заявил Хойсген и пустил слезу.В конце прошлой недели, 14-16 февраля, в Мюнхене проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.Подробнее о событии - в материале Алексея Туманова Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем на сайте Украина.ру.
европа
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/11/1061123469_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_8e9590c715d2a8c795deb4291e0c0f83.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, дональд трамп, украина, россия, оон
Глава Мюнхенской конференции признал, что она стала "кошмарным сном" для Европы
10:41 17.02.2025 (обновлено: 11:16 17.02.2025)
Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности в некотором смысле стала "кошмарным сном" для Европы. Об этом заявил глава конференции Кристоф Хойсген в эфире телеканала ZDF
"Мюнхенская конференция в этом году в определенном смысле стала европейским кошмарным сном... Вместе с тем, это была очень многое проясняющая конференция", - указал он.
По словам Хойсгена, она показала, что "Америка при (президенте Дональде
- ред.) Трампе
живет на другой планете... Мы также заметили, что даже республиканские сенаторы были очень осторожны в публичных высказываниях, поскольку они боятся своего президента".
Глава Мюнхенской конференции также подчеркнул, что в случае возможных мирных переговоров между Россией
и Украиной
Европа должна в них участвовать.
"Мы должны показать гораздо большую силу", - призвал Хойсген.
При этом он отметил, что Европа не хочет просто сидеть за столом переговоров, но должна разрабатывать свой собственный план безопасности для Украины.
Ранее во время речи на церемонии закрытия Мюнхенской конференции Хойсген не смог сдержать эмоций.
"Я твердо убежден, что этот многополярный мир должен быть основан на едином своде норм и правил, на Уставе ООН
и Всеобщей декларации прав человека. Этот порядок легко нарушить и разрушить, но гораздо сложнее восстановить. Давайте придерживаться этих ценностей, давайте не изобретать их заново, а сосредоточимся на укреплении их последовательного применения. Позвольте мне закончить, это становится всё труднее ", - заявил Хойсген и пустил слезу.
В конце прошлой недели, 14-16 февраля, в Мюнхене проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.