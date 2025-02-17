https://ukraina.ru/20250217/1061124967.html

Глава Мюнхенской конференции признал, что она стала "кошмарным сном" для Европы

Глава Мюнхенской конференции признал, что она стала "кошмарным сном" для Европы - 17.02.2025 Украина.ру

Глава Мюнхенской конференции признал, что она стала "кошмарным сном" для Европы

Прошедшая Мюнхенская конференция по безопасности в некотором смысле стала "кошмарным сном" для Европы. Об этом заявил глава конференции Кристоф Хойсген в эфире телеканала ZDF

2025-02-17T10:41

2025-02-17T10:41

2025-02-17T11:16

новости

европа

дональд трамп

украина

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/11/1061123469_0:292:2800:1867_1920x0_80_0_0_164bea50a03fc9e74ed7efc4b549bd07.jpg

"Мюнхенская конференция в этом году в определенном смысле стала европейским кошмарным сном... Вместе с тем, это была очень многое проясняющая конференция", - указал он.По словам Хойсгена, она показала, что "Америка при (президенте Дональде - ред.) Трампе живет на другой планете... Мы также заметили, что даже республиканские сенаторы были очень осторожны в публичных высказываниях, поскольку они боятся своего президента".Глава Мюнхенской конференции также подчеркнул, что в случае возможных мирных переговоров между Россией и Украиной Европа должна в них участвовать.При этом он отметил, что Европа не хочет просто сидеть за столом переговоров, но должна разрабатывать свой собственный план безопасности для Украины.Ранее во время речи на церемонии закрытия Мюнхенской конференции Хойсген не смог сдержать эмоций."Я твердо убежден, что этот многополярный мир должен быть основан на едином своде норм и правил, на Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека. Этот порядок легко нарушить и разрушить, но гораздо сложнее восстановить. Давайте придерживаться этих ценностей, давайте не изобретать их заново, а сосредоточимся на укреплении их последовательного применения. Позвольте мне закончить, это становится всё труднее ", - заявил Хойсген и пустил слезу.В конце прошлой недели, 14-16 февраля, в Мюнхене проходила 61-я конференция по безопасности, в рамках которой высокопоставленные государственные деятели из разных стран обсуждали актуальные вызовы и проблемы в области внешней политики, в том числе украинский и ближневосточный конфликты.Подробнее о событии - в материале Алексея Туманова Европе нужно время, "чтобы переварить" Трампа. Мюнхенская конференция завершилась похмельем на сайте Украина.ру.

европа

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, дональд трамп, украина, россия, оон